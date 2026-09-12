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ONLINE: Kinský v brance Tottenhamu proti Evertonu. Udrží znovu čisté konto?

Antonín Kinský v dresu Tottenhamu
Antonín Kinský v dresu TottenhamuZdroj: Profimedia
iSport.cz
Anglie - Premier League
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Anglická Premier League pokračuje 4. kolem. Hned pět zápasů se hraje od 16.00, nastoupí třeba Liverpool, Chelsea nebo Aston Villa, budoucí soupeř Slavie v Lize mistrů. Sobotní program ale pro českého fanouška vrcholí od 18.30, kdy nastoupí Antonín Kinský v brance Tottenhamu proti Evertonu. Navážou Spurs na výkon z minulého kola proti Forest a udrží čisté konto? ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City33007:29
2Arsenal33006:19
3Hull City32103:07
4Chelsea32018:76
5Brentford31205:25
6Liverpool31206:45
7Newcastle31206:45
8Everton31205:35
9Leeds31203:25
10Brighton31118:54
11Manchester Utd.31117:64
12Sunderland31113:34
13Crystal Palace31024:83
14Ipswich Town31024:83
15Bournemouth30214:52
16Nottingham Forest30212:32
17Aston Villa30120:51
18Tottenham30120:51
19Fulham30034:70
20Coventry City30030:50
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