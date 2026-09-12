ONLINE: Kinský v brance Tottenhamu proti Evertonu. Udrží znovu čisté konto?
Anglická Premier League pokračuje 4. kolem. Hned pět zápasů se hraje od 16.00, nastoupí třeba Liverpool, Chelsea nebo Aston Villa, budoucí soupeř Slavie v Lize mistrů. Sobotní program ale pro českého fanouška vrcholí od 18.30, kdy nastoupí Antonín Kinský v brance Tottenhamu proti Evertonu. Navážou Spurs na výkon z minulého kola proti Forest a udrží čisté konto? ONLINE přenos utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|2
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|3
Hull City
|3
|2
|1
|0
|3:0
|7
|4
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|5
Brentford
|3
|1
|2
|0
|5:2
|5
|6
Liverpool
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|7
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|8
Everton
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|9
Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|10
Brighton
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|11
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|12
Sunderland
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Crystal Palace
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14
Ipswich Town
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|15
Bournemouth
|3
|0
|2
|1
|4:5
|2
|16
Nottingham Forest
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|17
Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|18
Tottenham
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|19
Fulham
|3
|0
|0
|3
|4:7
|0
|20
Coventry City
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
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