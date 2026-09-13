SESTŘIHY: Kinský má čisté konto, fanoušky ale vystrašil. Oslabení City vyhráli derby
Anglická Premier League pokračuje 4. kolem. Šlágrem víkendu bylo derby o Manchester, které na Old Trafford ovládli Cityzens. A to i přes brzké vyloučení Phila Fodena, jedinou brankou utkání rozhodl Erling Haaland. Chelsea tak úplně nepotvrdila dobrou ofenzivní formu a s nováčkem z Hullu remizovala 2:2. Domácí výhru nezapsal ani Liverpool, který se rozešel bez branek s Fulhamem. Arsenal naopak na Sunderlandu vyhrál 2:0. Antonín Kinský opět udržel v brance Spurs čisté konto. Během remízy 0:0 s Evertonem ale málem soupeři daroval špatnou rozehrávkou branku, následnou šanci však český brankář dokázal vychytat.
Kinský udržel první nulu sezony před týdnem při bezgólové remíze na hřišti Nottinghamu. Dnes opět neinkasoval a připsal si tři zákroky. Ten nejdůležitější přišel po jeho nepřesném rozehrání v 66. minutě, kdy musel likvidovat zakončení Dewsbury-Halla a chybu napravil. Tottenham mohl rozhodnout o vítězství minutu před koncem, ale střelu švédského záložníka Bergwalla vytěsnil pohotovým zákrokem Pickford.
Tottenham poprvé zahájil sezonu Premier League čtyřmi zápasy bez vstřeleného gólu, v neúplné tabulce je se dvěma body na 17. místě. Everton je sedmý a zůstal neporažený.
Coventry doma utrpělo vysokou porážku 0:5 s Brightonem, nováček tak stále čeká na první bod i vstřelenou branku. Svěřenci Franka Lamparda od 53. minuty hráli bez vyloučeného Taiwa Awoniyiho. Hosté si připsali druhé vítězství v sezoně poté, co na úvod ročníku porazili Aston Villu 4:0 a v neúplné tabulce jim patří čtvrté místo.
Brighton šel do vedení v prvním poločase gólem Kostulase a krátce po přestávce zvýšil Yalcouyé. Jen několik desítek sekund po druhém gólu domácí útočník Awoniyi v souboji udeřil protihráče De Cuypera loktem do obličeje a dostal červenou kartu. Brighton v početní převaze přidal ještě tři branky zásluhou Grosse, Dunka a Ayariho.
Manchester City se musel už od 23. minuty obejít bez vyloučeného Fodena, který po souboji s Fernandesem neudržel nervy na uzdě a kopl protihráče do rozkroku. United pak měli mírnou herní převahu a dvakrát trefili tyč.
Situace se obrátila v 60. minutě. Gvardiolův zblokovaný centr se dostal až na zadní tyč k Haalandovi, jenž se v podobných příležitostech nemýlí. "Citizens" nejprve zkazil radost zvednutý praporek asistenta rozhodčího, ale videozáznam ukázal, že natažená noha obránce Dorgua udržela norského útočníka ve hře.
Chelsea se proti Hullu ujala vedení už po sedmi minutách, kdy se trefil Rogers. Křídelník anglické reprezentace zakončil rychlý protiútok a navázal tak na brzký gól z minulého kola proti Arsenalu. Hostům se ještě do poločasu podařilo skóre otočit, když se v rozmezí šesti minut dvakrát trefil Alžířan Bellúmí a zaznamenal první góly v Premier League.
Alespoň remízu pro Chelsea zachránil Brazilec Pedro, který v 66. minutě zakončil Palmerův přízemní centr pod břevno branky hostů. Ve zbytku utkání už gól nepadl a Hull tak po návratu mezi anglickou elitu po devíti letech udržel neporazitelnost. Chelsea naopak počtvrté za sebou neuspěla proti nováčkovi soutěže.
Zápas pro Arsenal rozhodla brazilská letní posila Bruno Guimaraes v 58. minutě ranou zpoza vápna do pravého horního rohu. Dvě minuty předtím neproměnil penaltu Le Fée, francouzskému záložníkovi ji gólman chytil. Vítězství „Kanonýrů“ pečetil Saka z penalty v sedmé minutě nastavení. Arsenal se s pražskou Slavií utká v Edenu 4. listopadu.
SESTŘIH: Sunderland - Arsenal 0:2. Gunners přežili penaltu a zvládli těžký zápas, rozhodla posila • Canal+ Sport
Neporažený je po čtyřech kolech také Liverpool, jenže body ztratil už ve třetím zápase. Velké šance týmu kouče Andoniho Iraoly měl švédský útočník Isak, který ale nenavázal na poslední tři branky ve třech zápasech po sobě a v úvodu i závěru utkání z dobrých pozic mířil vedle. Neujala se ani hlavička Španěla Muňoze, s níž si poradil gólman Leno.
Aston Villa sice vstřelila první gól v sezoně, ale na premiérovou výhru stále čeká. Svěřence kouče Unaie Emeryho nenakopla ani úterní výhra v Lize mistrů v Bruggách, kde zvítězili 3:2. Aston Villa doma s Nottinghamem inkasovala minutu po začátku druhého poločasu od Delapa a na vyrovnávací gól střídajícího Brazilce Alyssona odpověděl jeho krajan Igor Jesus dvě minuty před koncem. Rozhodl tak o první výhře svého týmu v nové sezoně.
Nový trenér Nottinghamu Oliver Glasner potvrdil, že se mu proti Aston Ville daří. Neprohrál s ní v osmém zápase po sobě a jeho tým na hřišti birminghamského celku zvítězil poprvé od roku 1994 po 11 soutěžních utkáních.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2
Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|3
Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|4
Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|7
|5
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|7
|6
Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|6
|7
Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|8
Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|9
Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|10
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|11
Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|12
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|13
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14
Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15
Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16
Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17
Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18
Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|19
Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20
Coventry City
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0
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