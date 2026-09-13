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Skandál v derby o Manchester? Rozhodující gól neměl platit, kouč zuřil: Mají tolik obrazovek!

Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr HaalandZdroj: ČTK / AP / Ian Hodgson
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
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ČTK, hyš
Anglie - Premier League
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Jediný gól v manchesterském derby, kterým Erling Haaland rozhodl o vítězství City na hřišti United, neměl podle organizace Pro Ref sdružující anglické fotbalové rozhodčí platit. Videoasistent rozhodčího se zmýlil, když branku uznal. Organizace to uvedla v prohlášení po utkání 4. kola anglické ligy.

Haalandův gól v 60. minutě nejprve neplatil kvůli ofsajdu, ale situaci přezkoumal videorozhodčí a potvrdil, že se norský útočník nenacházel v postavení mimo hru. Branku proto hlavní sudí uznal.

Pro Ref však uvedla, že VAR opominul pravděpodobný vliv Haalandova spoluhráče Enza Fernándeze, který se pokusil hlavičkovat míč z ofsajdové pozice. „Enzo Fernández se míče nedotkl, a proto je případné porušení pravidla o ofsajdu subjektivní. VAR však nevyhodnotil pravděpodobný vliv jeho pozice a měl doporučit přezkoumání na hřišti. Kontaktovali jsme Manchester United, abychom uznali chybu. Celá událost bude přezkoumána,“ oznámila organizace rozhodčích.

Trenéra Manchesteru United Michaela Carricka rozhodnutí sudích rozzlobilo. „Já to prostě nechápu, opravdu to nechápu. Nechápu, jak je to možné. Snažíme se rozhodčím tolik pomáhat, mají takové zázemí, tolik lidí, komisí a obrazovek, a oni pak stejně rozhodnou špatně,“ řekl na tiskové konferenci po zápase.

Otazník i u vyloučení

Emoce na druhé straně vzbudila i brzká červená karta pro Phila Fodena. Odchovanec City ji dostal za kop do kapitána domácích Bruna Fernandese, ten však ještě před inkriminovaným zákrokem sám Fodena nakopl.

„Za mě je to taky na vyloučení,“ pronesl ve studiu Canal+ Sport Jaromír Bosák. „Minimálně měl dostat žlutou kartu,“ přitakal bývalý brankář Zdeněk Zlámal. Přímo na hřišti nebyl Fernandes nijak potrestán.

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal44008:112
2Manchester City44008:212
3Hull City42205:28
4Brighton421113:57
5Chelsea421110:97
6Brentford41307:46
7Liverpool41306:46
8Everton41305:36
9Ipswich Town42027:106
10Newcastle31206:45
11Leeds31203:25
12Nottingham Forest41214:45
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Bournemouth40316:73
16Crystal Palace41036:113
17Tottenham40220:52
18Fulham40134:71
19Aston Villa40131:71
20Coventry City40040:100
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