Drsný Horníčkův večer v Anglii! Poločas hrůzy a čtyři inkasované góly na Elland Road
Lukáš Horníček okusil v dohrávce 4. kola Premier League stinnou stránku anglické nejvyšší soutěže. Leeds totiž totálně rozložil jeho Newcastle, český brankář kousal prohru 1:4, byť ani u jedné z inkasovaných branek nemusí mít černé svědomí. „Straky“ totálně defenzivně selhali, kompaktní domácí hráči je pohodlně přehráli. Horníček tak musí kousat první prohru v sezoně.
Horníček, který do Newcastlu přišel v létě z Bragy, se v utkání blýskl reflexivním zákrokem proti skryté střele Boglea zblízka a vyrazil i jeho tvrdou ránu pod břevno. Ale pak byl bez šance při střele japonského záložníka Tanaky, jejíž směr změnili dokonce dva bránící spoluhráči, a do přestávky jej ještě dvakrát překonal záložník Calvert-Lewin. Po hodině hry zvýšil přesnou střelou k tyči švýcarský útočník Okafor, čestný gól hostů dal v závěru střídající Touré. Dvacetiletý křídelník z Pobřeží slonoviny se v anglické lize prosadil poprvé od příchodu z Hoffenheimu.
Leeds ukončil sérii šesti zápasů bez výhry ve vzájemných ligových duelech. V ligové sezoně ještě nenašel přemožitele a posunul se na třetí místo v tabulce za stoprocentní Arsenal a Manchester City.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2
Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|3
Leeds
|4
|2
|2
|0
|7:3
|8
|4
Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|5
Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|7
|6
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|7
|7
Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|6
|8
Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|9
Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|10
Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|11
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|12
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|7:8
|5
|13
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14
Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15
Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16
Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17
Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18
Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|19
Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20
Coventry City
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0
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