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Drsný Horníčkův večer v Anglii! Poločas hrůzy a čtyři inkasované góly na Elland Road

Lukáš Horníček během zápasu na Leedsu
Lukáš Horníček během zápasu na LeedsuZdroj: Profimedia.cz
Leeds přejel Newcastle s Horníčkem v brance
Leeds přejel Newcastle s Horníčkem v brance
Leeds přejel Newcastle s Horníčkem v brance
Leeds přejel Newcastle s Horníčkem v brance
Leeds přejel Newcastle s Horníčkem v brance
Leeds přejel Newcastle s Horníčkem v brance
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iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
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Lukáš Horníček okusil v dohrávce 4. kola Premier League stinnou stránku anglické nejvyšší soutěže. Leeds totiž totálně rozložil jeho Newcastle, český brankář kousal prohru 1:4, byť ani u jedné z inkasovaných branek nemusí mít černé svědomí. „Straky“ totálně defenzivně selhali, kompaktní domácí hráči je pohodlně přehráli. Horníček tak musí kousat první prohru v sezoně.

Horníček, který do Newcastlu přišel v létě z Bragy, se v utkání blýskl reflexivním zákrokem proti skryté střele Boglea zblízka a vyrazil i jeho tvrdou ránu pod břevno. Ale pak byl bez šance při střele japonského záložníka Tanaky, jejíž směr změnili dokonce dva bránící spoluhráči, a do přestávky jej ještě dvakrát překonal záložník Calvert-Lewin. Po hodině hry zvýšil přesnou střelou k tyči švýcarský útočník Okafor, čestný gól hostů dal v závěru střídající Touré. Dvacetiletý křídelník z Pobřeží slonoviny se v anglické lize prosadil poprvé od příchodu z Hoffenheimu.

Leeds ukončil sérii šesti zápasů bez výhry ve vzájemných ligových duelech. V ligové sezoně ještě nenašel přemožitele a posunul se na třetí místo v tabulce za stoprocentní Arsenal a Manchester City.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal44008:112
2Manchester City44008:212
3Leeds42207:38
4Hull City42205:28
5Brighton421113:57
6Chelsea421110:97
7Brentford41307:46
8Liverpool41306:46
9Everton41305:36
10Ipswich Town42027:106
11Nottingham Forest41214:45
12Newcastle41217:85
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Bournemouth40316:73
16Crystal Palace41036:113
17Tottenham40220:52
18Fulham40134:71
19Aston Villa40131:71
20Coventry City40040:100
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