ONLINE: Leeds - Newcastle. Horníček hájí na půdě nepříjemného soupeře neporazitelnost
Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance hraje v dohrávce čtvrtého kola Premier League v Leedsu. Oba sousedi v tabulce shodně v sezoně zatím neprohráli a zapsali po pěti bodech. Jak si ve svém čtvrtém utkání mezi anglickou elitou povede český brankář? Sledujte ONLINE přenos utkání od 21.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2
Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|3
Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|4
Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|7
|5
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|7
|6
Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|6
|7
Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|8
Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|9
Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|10
Newcastle
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|11
Leeds
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|12
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|13
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14
Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15
Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16
Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17
Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18
Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|19
Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20
Coventry City
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0
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