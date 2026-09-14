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ONLINE: Leeds - Newcastle. Horníček hájí na půdě nepříjemného soupeře neporazitelnost

Lukáš Horníček v utkání Newcastlu proti Tottenhamu
Lukáš Horníček v utkání Newcastlu proti TottenhamuZdroj: ČTK / AP / John Walton
iSport.cz
Anglie - Premier League
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Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance hraje v dohrávce čtvrtého kola Premier League v Leedsu. Oba sousedi v tabulce shodně v sezoně zatím neprohráli a zapsali po pěti bodech. Jak si ve svém čtvrtém utkání mezi anglickou elitou povede český brankář? Sledujte ONLINE přenos utkání od 21.00 na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal44008:112
2Manchester City44008:212
3Hull City42205:28
4Brighton421113:57
5Chelsea421110:97
6Brentford41307:46
7Liverpool41306:46
8Everton41305:36
9Ipswich Town42027:106
10Newcastle31206:45
11Leeds31203:25
12Nottingham Forest41214:45
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Bournemouth40316:73
16Crystal Palace41036:113
17Tottenham40220:52
18Fulham40134:71
19Aston Villa40131:71
20Coventry City40040:100
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