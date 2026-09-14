West Ham chystá pietu. Souček přinese Mikloškův dres: Nejlepší brankář v historii klubu
Český fotbalista West Hamu Tomáš Souček před úterním utkáním poháru proti Fulhamu přinese při pietě dres zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Jednatřicetiletý nedávný kapitán národního mužstva označil krajana za nejlepšího gólmana v historii „Kladivářů“ a zároveň za skvělého člověka, s nímž se osobně vždy rád potkal.
Londýnský klub se s Mikloškem, který v 64 letech podlehl rakovině, rozloučí ve dvou zápasech. První vzpomínka proběhne před úterním pohárovým utkáním s Fulhamem, gólmanově památce pak bude věnovaný domácí druholigový duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers.
„Je mi ctí, že mohu na Luda zavzpomínat a před úterním zápasem nést před fanoušky jeho dres. Zaslouží si tento respekt za vše, co pro West Ham United udělal - na hřišti i mimo něj,“ uvedl Souček, který kvůli zranění kotníku z letního mistrovství světa v Americe ještě v nové sezoně nehrál.
Mikloško ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998, později tam dělal i trenéra gólmanů. „Luda znám jako legendu českého fotbalu, a když jsem přišel do West Hamu, vnímal jsem ho ještě více jako legendu West Hamu. Všichni si ho tady pamatují; stále tu máme lidi, kteří ho znali a vědí, jak byl skvělý,“ prohlásil Souček.
S Mikloškem se osobně znal. „Měl jsem tu čest se s ním ve West Hamu několikrát osobně setkat. Byl úžasný. Bylo to skvělé, protože to byl neuvěřitelný brankář - řekl bych, že vůbec nejlepší v historii West Hamu. A ještě skvělejší to byl člověk. Mnohokrát jsme spolu mluvili a vždy byl milý a přátelský,“ vzpomínal Souček.
„Jeho odchod je velkou ztrátou pro nás fanoušky a samozřejmě i pro jeho rodinu, přátele a všechny v jeho okolí. Vím, že během svého života dělal maximum pro fotbal, pro své přátele i rodinu. Byla to zkrátka skvělá osobnost a bylo mi potěšením být v jeho společnosti. Od všech si zaslouží obrovský respekt,“ doplnil záložník, který působí ve West Hamu od ledna 2020.