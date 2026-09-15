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Anglie potrestala rozhodčí za hrubku. V Česku bychom se to nedozvěděli. O chybě, ani trestu

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SESTŘIH: Man. United - Man. City 0:1. Oslabení Cityzens ovládli derby, rozhodl sporný gól Haalanda • Zdroj: Canal+ Sport
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
Derby o Manchester vyhráli oslabení Cityzens, jedinou brankou rozhodl kanonýr Haaland
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Ondřej Škvor
Anglie - Premier League
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  • Anglická komise rozhodčích potrestala videorozhodčího i jeho asistenta za chybně uznaný gól v manchesterském derby a United se oficiálně omluvila.

  • Osudnou chybou bylo neprověření ofsajdového postavení Enze Fernándeze na monitoru u hřiště, které přímo ovlivnilo těsnou výhru Manchesteru City 1:0.

  • Přístup Premier League výrazně kontrastuje s praxí v české Chance Lize, kde komise pod vedením Carlose Close Gómeze vyhodnocení sporných situací ani tresty nepublikuje.

V neděli se hrálo v Manchesteru derby a o výhře City 1:0 ve 4. kole Premier League rozhodl gól z ofsajdu. Ještě večer tamější komise rozhodčích sdělila, že došlo k chybě. O den později, v pondělí, už její předseda Howard Webb dal na vědomí, že VAR i jeho asistent dostali stopku. Poražení United už dokonce obdrželi z oficiálních míst omluvu s vysvětlením, že došlo k „chybě v úsudku.“ Anglie a Česko, dva vzdálené světy.

Pro připomenutí, co se stalo: centr z levé strany zakončil střelou z první na zadní tyči Erling Haaland. Asistent rozhodčího mával ofsajd. Zda Haalandovi, to se neví, norský střelec se však v nepovoleném postavení nenacházel. Problém nastal už o pár metrů dřív.

Po balonu skočil rybičku Enzo Fernández. Na míč hlavou jen těsně nedosáhl. Staral se o něj obránce, na jeho případný dotek čekal také Senne Lammens, gólman United. Přitom Fernández, jak potvrdila kalibrovaná čára, pobýval v době přihrávky v ofsajdovém postavení.

VAR se domníval, že by gól měl platit. Jenže v takovém případě – tady nešlo čistě o faktické rozhodnutí, ale o subjektivní dojem – musí zavolat hlavního, aby situaci sám posoudil. V centrále VAR porlbíž Londýna ovšem pánové Matt Donohue a jeho asistent Blake Antrobus tuto povinnost opomenuli. Hlavního Michaela Olivera pouze informovali, že se o ofsajd nejednalo.

Komise rozhodčích se ozvala už večer

Takto vypadalo vysvětlení: „VAR zkontroloval rozhodnutí rozhodčího neuznat gól pro ofsajd – určil, že Haaland byl v regulérním postavení, a doporučil gól uznat. VAR rovněž zhodnotil, že ačkoliv byl Fernández v ofsajdu, míč neodehrál.“

Gól tedy platil a nakonec rozhodl.

Hrálo se odpoledne a ještě večer stejného dne se ozvala komise rozhodčích. Nelíbilo se jí, jak rozhodli její podřízení. „VAR nerozpoznal pravděpodobný dopad postavení Enza Fernándeze na hru a měl hlavnímu rozhodčímu doporučit přezkoumání situace na monitoru u hřiště.“

A o den později už se aktéři, kluby i veřejnost dozvěděli, že přijde trest. Donohue i Antrobus nefigurují v nominaci na víkendové zápasy a nebudou se jich týkat ani utkání Carabao Cupu uprostřed týdne.  

Navrch komise rozhodčích vydala prohlášení, v němž uznala „chybu v úsudku“, a kontaktovala Manchester United s přímou omluvou.

Proč to tak nejde i v Česku?

A nyní si můžeme připomenout současnou praxi Chance Ligy. Ta nastoupila s příchodem Carlose Close Gómeze na pozici předsedy komise rozhodčích a vypadá tak, že navenek se oficiální cestou nikdo nedozví vůbec nic.

Nejde ani tak o tresty za chyby jako především o to zjištění, zda sudí rozhodl správně, nebo ne, a hlavně proč. Jediné, co jde do světa, jsou komunikace mezi VAR a hlavním arbitrem. Ale ani pak nezjistíme, jestli konečné vyhodnocení šlo v souladu s pravidly.

Je to proto, že španělský šéf chce chránit své lidi před veřejným tlakem, který by podle něj jejich výkonům neprospěl. Předseda asociace David Trunda to akceptuje, i když se to nelíbí trenérům, funkcionářům, veřejnosti a nejspíš ani jemu.

V reprezentační pauze se prý Carlos Gómez vyjádří. Ovšem nikoli ke konkrétním situacím. Takže budeme něco vědět, ale dost možná zase tak trochu nic.

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal44008:112
2Manchester City44008:212
3Leeds42207:38
4Hull City42205:28
5Brighton421113:57
6Chelsea421110:97
7Brentford41307:46
8Liverpool41306:46
9Everton41305:36
10Ipswich Town42027:106
11Nottingham Forest41214:45
12Newcastle41217:85
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Bournemouth40316:73
16Crystal Palace41036:113
17Tottenham40220:52
18Fulham40134:71
19Aston Villa40131:71
20Coventry City40040:100
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