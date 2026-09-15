Anglie potrestala rozhodčí za hrubku. V Česku bychom se to nedozvěděli. O chybě, ani trestu
- Anglická komise rozhodčích potrestala videorozhodčího i jeho asistenta za chybně uznaný gól v manchesterském derby a United se oficiálně omluvila.
Osudnou chybou bylo neprověření ofsajdového postavení Enze Fernándeze na monitoru u hřiště, které přímo ovlivnilo těsnou výhru Manchesteru City 1:0.
Přístup Premier League výrazně kontrastuje s praxí v české Chance Lize, kde komise pod vedením Carlose Close Gómeze vyhodnocení sporných situací ani tresty nepublikuje.
V neděli se hrálo v Manchesteru derby a o výhře City 1:0 ve 4. kole Premier League rozhodl gól z ofsajdu. Ještě večer tamější komise rozhodčích sdělila, že došlo k chybě. O den později, v pondělí, už její předseda Howard Webb dal na vědomí, že VAR i jeho asistent dostali stopku. Poražení United už dokonce obdrželi z oficiálních míst omluvu s vysvětlením, že došlo k „chybě v úsudku.“ Anglie a Česko, dva vzdálené světy.
Pro připomenutí, co se stalo: centr z levé strany zakončil střelou z první na zadní tyči Erling Haaland. Asistent rozhodčího mával ofsajd. Zda Haalandovi, to se neví, norský střelec se však v nepovoleném postavení nenacházel. Problém nastal už o pár metrů dřív.
Po balonu skočil rybičku Enzo Fernández. Na míč hlavou jen těsně nedosáhl. Staral se o něj obránce, na jeho případný dotek čekal také Senne Lammens, gólman United. Přitom Fernández, jak potvrdila kalibrovaná čára, pobýval v době přihrávky v ofsajdovém postavení.
VAR se domníval, že by gól měl platit. Jenže v takovém případě – tady nešlo čistě o faktické rozhodnutí, ale o subjektivní dojem – musí zavolat hlavního, aby situaci sám posoudil. V centrále VAR porlbíž Londýna ovšem pánové Matt Donohue a jeho asistent Blake Antrobus tuto povinnost opomenuli. Hlavního Michaela Olivera pouze informovali, že se o ofsajd nejednalo.
Komise rozhodčích se ozvala už večer
Takto vypadalo vysvětlení: „VAR zkontroloval rozhodnutí rozhodčího neuznat gól pro ofsajd – určil, že Haaland byl v regulérním postavení, a doporučil gól uznat. VAR rovněž zhodnotil, že ačkoliv byl Fernández v ofsajdu, míč neodehrál.“
Gól tedy platil a nakonec rozhodl.
Hrálo se odpoledne a ještě večer stejného dne se ozvala komise rozhodčích. Nelíbilo se jí, jak rozhodli její podřízení. „VAR nerozpoznal pravděpodobný dopad postavení Enza Fernándeze na hru a měl hlavnímu rozhodčímu doporučit přezkoumání situace na monitoru u hřiště.“
A o den později už se aktéři, kluby i veřejnost dozvěděli, že přijde trest. Donohue i Antrobus nefigurují v nominaci na víkendové zápasy a nebudou se jich týkat ani utkání Carabao Cupu uprostřed týdne.
Navrch komise rozhodčích vydala prohlášení, v němž uznala „chybu v úsudku“, a kontaktovala Manchester United s přímou omluvou.
Proč to tak nejde i v Česku?
A nyní si můžeme připomenout současnou praxi Chance Ligy. Ta nastoupila s příchodem Carlose Close Gómeze na pozici předsedy komise rozhodčích a vypadá tak, že navenek se oficiální cestou nikdo nedozví vůbec nic.
Nejde ani tak o tresty za chyby jako především o to zjištění, zda sudí rozhodl správně, nebo ne, a hlavně proč. Jediné, co jde do světa, jsou komunikace mezi VAR a hlavním arbitrem. Ale ani pak nezjistíme, jestli konečné vyhodnocení šlo v souladu s pravidly.
Je to proto, že španělský šéf chce chránit své lidi před veřejným tlakem, který by podle něj jejich výkonům neprospěl. Předseda asociace David Trunda to akceptuje, i když se to nelíbí trenérům, funkcionářům, veřejnosti a nejspíš ani jemu.
V reprezentační pauze se prý Carlos Gómez vyjádří. Ovšem nikoli ke konkrétním situacím. Takže budeme něco vědět, ale dost možná zase tak trochu nic.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2
Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|3
Leeds
|4
|2
|2
|0
|7:3
|8
|4
Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|5
Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|7
|6
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|7
|7
Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|6
|8
Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|9
Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|10
Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|11
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|12
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|7:8
|5
|13
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14
Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15
Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16
Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17
Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18
Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|19
Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20
Coventry City
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0
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