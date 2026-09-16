Čech z představenstva West Hamu vypráví o Mikloškovi: Byl to můj vzor, je mi do breku
Mají mnoho společného. Oba jsou gólmani a jejich srdce patří West Hamu United. Proto Jiřího Švarce (51), člena představenstva londýnského klubu, krutě zarmoutila zpráva, že Luděk Mikloško ve čtyřiašedesáti letech zemřel na rakovinu. Znali se dobře, konzultovali spolu záležitosti mužů s rukavicemi.
Big Ludo, jak se přezdívá Luďku Mikloškovi, se dlouho rval s nemocí, které však na konci víkendu podlehl. „Zasáhlo mě to hodně, stejně jako celou West Ham rodinu,“ netají v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz Jiří Švarc, člen představenstva WHU.
Proč vás událost tolik zasáhla?
„Jsou tam dvě roviny. První je klubová. Luděk je opravdu legenda, odehrál 373 zápasů, byl tady více než desetiletí. Má obrovské pouto s fanoušky, kteří každý zápas zpívají jeho známý chorál. Musím říct, že mi bylo do breku – stejně jako řadě dalších lidí v klubu – když jsme se tu zprávu doslechli, ač jsme věděli, že situace není dobrá. Pak je tu osobní rovina.“
Také jste brankář. A k Luďku Mikloškovi jste vzhlížel, že?
„On byl důvod, proč jsem začal fandit West Hamu.“
Do Londýna přišel z Ostravy, vy už jste ho však obdivoval dřív. Jak si kluk z Hradce Králové vybere gólmana z Baníku?
„Asi jako čtrnáctiletý jsem podával míče na Malšáku při lize. Stál jsem za bránou, sledoval jsem ho a hned se stal mým vzorem. V posledních letech jsem ho několikrát navštívil. Potkali jsme se při finále Konferenční ligy v červnu 2023 v Praze, pak jsem za ním byl dvakrát v Ostravě a vždycky to byl moc příjemný rozhovor. Měli jsme si co říct o West Hamu i brankářích. Vytvořili jsme si prostě vztah a pouto, proto mě to zasáhlo i z osobního pohledu.“
Vypadalo to, že mu nikdo nedokáže dát gól
Čím vás tehdy na stadionu v Hradci uhranul?
„To je těžká otázka. Někdy to tak v životě máte. Někoho potkáte, někoho vidíte… Jak jsem byl za brankou, přišel mi Luděk strašně obrovský, přesto mrštný. Vypadalo to, že i kdyby se hrálo půl dne, nikdo mu prostě není schopný dát gól. Přitom vystupoval opravdu skromně, proto to ve mně, v tom čtrnáctiletém klukovi, přeskočilo. Řekl jsem si, že bych chtěl být tak super gólman, jako byl Luděk.“
Věděl o tom?
„Když jsem měl později možnost ho potkat osobně, řekl jsem mu to. Navíc jsem si v tu chvíli potvrdil, že to nebylo jen o brankářských schopnostech, což se ukázalo také ve West Hamu. V týmu bylo samozřejmě hodně výborných gólmanů, ale není to pouze o výkonech. On se stal legendou díky vystupování. Fanoušci si ho oblíbili, protože byl extrémně skromný, pro mužstvo by se rozdal. To jsou další atributy, proč ho klub i já osobně miloval.“
Projevilo se to i ve chvíli, kdy v Londýně na konci roku 2024 poprvé řekl na veřejnosti, že je těžce nemocný?
„To byl ohromně emocionální okamžik. Pozvali jsme ho na prosincový zápas s Liverpoolem. Šel na plochu a oznámil svůj boj s rakovinou. Dostalo se mu naprosto ohlušujících ovací. Kombinovala se tam emoce z toho, co pro klub udělal, co v něm dokázal, s podporou fanoušků pro jeho boj. Nepamatuju si takové přijetí u dalších hráčů. Ale byly tam i další okamžiky.“
Připomeňte je.
„Když se hrálo finále Konferenční ligy v Edenu, kapacita bohužel asi pětkrát nestačila zájmu fanoušků West Hamu. Proto jsme udělali na Letenské pláni pódium, kde Luděk vystoupil. Fanoušci ho hned vytleskali, vyzpívali. Bylo to hodně speciální. Budu se opakovat, ale vracelo se mu, že jeho vztah ke klubu i jim byl vždycky strašně silný. Oni to věděli a nezapomněli na něj vlastně ani po těch třiceti letech.“
Byl prý také velmi dobrý společník. Zažil jste to?
„Poznal jsem ho pokaždé jako neuvěřitelně příjemného člověka, s kterým jsem si měl vždycky co říct. K tomu jsem věděl, že co řekne, to platí. Měl jsem k němu obrovský respekt.“
Vy sledujete gólmany velmi pečlivě. Měli jste podobné názory na to, co musí mít brankář chytající za West Ham?
„Myslím, že v tom jsme se vždy shodli. Řešili jsme ale nejen tohle téma. On byl v Baníku odpovědný za skladbu týmu a já se ze své pozice musím také věnovat celému klubu i mužstvu, ale samozřejmě pro nás byla brankářská pozice citlivé místo.“
Co vám radil?
„Konzultovali jsme, kdo by mohl být kandidátem pro West Ham, co by současní kluci měli zlepšit. Ale on byl vždy na úrovni, konstruktivní, nikdy nevystupoval z pozice toho, kdo tolik dosáhl. Člověk s ním zkrátka rád trávil čas, když měl možnost.“
Jako skaut agentury Sport Invest objevil Antonína Kinského, Jiřího Pavlenku, pro Baník například Jakuba Markoviče či Jiřího Letáčka a další. Měl na gólmany speciální oko?
„Byla to u něj kombinace zkušenosti a vytříbeného oka. Odchytal 373 utkání za West Ham, 42 za československou reprezentaci, byl v Baníku. To už je prostě taková porce, při které byly jeho názory ohromně cenné a jedinečné.“
Jiří Švarc
- Člen představenstva West Ham United
- Vystudoval VŠE v Praze a Právnickou fakultu UK v Praze, studoval na Oklahoma City University (1995–96).
- Fotbalová kariéra: Hradec Králové (do roku 1994), Oklahoma City Chiefs/Oklahoma City Heat (1995–96), FC Přední Kopanina (2005–21), SK Černolice (2021 – dosud).