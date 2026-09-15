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West Ham aplaudoval Mikloškovi. Souček předvedl nečekané gesto a dojal celý stadion

West Ham uctil památku Luďka Mikloška, Tomáš Souček přinesl dres
West Ham uctil památku Luďka Mikloška, Tomáš Souček přinesl dresZdroj: Koláž iSport.cz / Jiří Bejček
Tomáš Souček s dresem Luďka Mikloška
Tomáš Souček s dresem Luďka Mikloška
Tomáš Souček s dresem Luďka Mikloška
Památku Luďka Mikloška uctil West Ham na svém stadionu
West Ham v zápase s Fulhamem uctil památku Luďka Mikloška
West Ham uctil památku Luďka Mikloška
Fanoušci West Hamu s vlajkou Luďka Mikloška
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Jonáš Bartoš
Anglie - Premier League
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Úvod duelu Ligového poháru patřil v Londýně české zesnulé legendě. West Ham se poklonil Luďku Mikloškovi, bývalému klubovému gólmanovi, který své zahraniční angažmá spojil s londýnským klubem. Na trávník před zahájením zápasu s Fulhamem přišel Tomáš Souček, přinesl dres s číslem jedna a jménem ikony „kladivářů“. Symbolicky ho položil za jednu z branek, fanoušci ocenili odkaz oblíbeného gólmana dlouhým a bouřlivým aplausem. Mikloško zemřel v 64 letech po těžké nemoci v noci na pondělí.

Odkaz Luďka Mikloška ve West Hamu je i mezi fanoušky stále velmi silný. Celý klub a komunita okolo slavné značky zasáhla smutná zpráva, že v neděli po těžké nemoci zemřel bývalý československý gólman. Hned při první příležitosti na něj londýnský celek oficiálně zavzpomínal.

Před výkopem úterního pohárového utkání s Fulhamem došlo k první pietní rozlučce s klubovou legendou. Na hřiště přišel v civilu Tomáš Souček. Současná opora West Hamu, který se teprve zotavuje po zranění kotníku a zatím nemůže zasáhnout přímo do zápasu.

Emotivní chvíle i transparenty

Symbolicky právě český reprezentant přinesl na trávník zelený dres s číslem jedna a jmenovkou bývalého gólmana, který v klubu dlouhé roky působil i v roli trenéra brankářů.

Souček zamířil s dresem nejprve k aktérům zápasu do středu hřiště, pak se přemístil k jedné z branek. Dres nejprve ukázal všem divákům na stadionu a pak ho položil za bránu.

Šlo o velmi emotivní chvíle, celý stadion dlouho aplaudoval oblíbené osobnosti, v ochozech byly vidět transparenty s fotkami a podobiznami bývalého českého brankáře.

Mikloška si v Londýně velice váží. Přímo na stadionu se objevil naposledy v prosinci 2024, kdy jako čestný host navštívil zápas s Liverpoolem. Tehdy poprvé veřejně přiznal, že se po dohodě s lékaři rozhodl ukončit náročnou léčbu rakoviny a zbytek života strávit co nejdéle ve fotbalovém prostředí. Do posledních chvil se věnoval práci v Baníku Ostrava. Fanoušci mu tehdy vestoje tleskali a sborově zpívali jeho slavný chorál.

Bezprostředně po oznámení Mikloškova úmrtí se klubový web West Hamu United zahalil do černých barev. Hráči A-týmu a realizační tým drželi před pondělním tréninkem minutu ticha. Druhá oficiální pieta je naplánována také před následujícím domácím ligovým zápasem proti Queens Park Rangers, který je na programu 9. října.

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