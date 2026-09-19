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ONLINE: Kinský dostal tři góly, Tottenham prohrál. Horníček v akci proti Hullu

Antonín Kinský v utkání proti Aston Ville
Antonín Kinský v utkání proti Aston VilleZdroj: Profimedia.cz
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Antonín Kinský v utkání proti Aston Ville
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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V sobotu pokračuje 5. kolo Premier League a do akce jdou oba čeští brankáři. Tottenham s Antonínem Kinský podlehl Aston Ville 2:3 a dál čeká na první vítězství v sezoně. Newcastle s Lukášem Horníčkem hraje od 16.00 proti Hullu. Už v pátek Chelsea prohrála v londýnském derby na hřišti Brentfordu 0:3, soupeři tam v anglické lize podlehla poprvé od roku 1938. ONLINE přenosy z celého kola Premier League sledujte na iSportu.

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Spurs stále čekají v domácí soutěži na vítězství, v 5. kole alespoň poprvé v sezoně skórovali. Góly záložníka Conora Gallaghera a stopera Jana Paula van Heckeho ale přišly až za stavu 0:3 v úplném závěru zápasu.

Kinský, kterého nový trenér české reprezentace Santi Denia v pátek nominoval na nadcházející zápasy Ligy národů, v předchozích dvou ligových zápasech vychytal čisté konto při bezbrankových remízách s Nottinghamem a Evertonem. Dnes poprvé inkasoval v nastavení prvního poločasu, bývalého gólmana pražské Slavie překonal z bezprostřední blízkosti švýcarský reprezentant Manzambi.

Stejný hráč připravil po změně stran střeleckou pozici pro útočníka Jacksona. Reprezentant Senegalu zpoza vápna zamířil přesně k tyči a Kinský na jeho pokus nedosáhl. Letní posila z Freiburgu Manzambi se stal prvním hráčem Aston Villy od roku 2005, který hned při prvním startu za klub v Premier League zaznamenal gól a přihrávku.

Kinského překonal ještě v 79. minutě Argentinec Buendía dalekonosnou „plavající“ střelou zpoza vápna. Aston Villa navzdory dvěma inkasovaným gólům v závěru první výhru v sezoně uhájila a opustila v neúplné tabulce pásmo sestupu.

Brentford rozhodl o vítězství nad Chelsea v druhém poločase. V 61. minutě doklepl do branky hlavou míč po rohu volný Jaidon Anthony. V 83. minutě po rychlém brejku dorazil Igor Thiago a v nastavení pečetil zblízka vítězství Fábio Carvalho. Brentford ukončil sérii tří remíz a má po pěti zápasech devět bodů, Chelsea je sedmá.

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal44008:112
2Manchester City44008:212
3Brentford523010:49
4Leeds42207:38
5Hull City42205:28
6Brighton421113:57
7Chelsea521210:127
8Liverpool41306:46
9Everton41305:36
10Ipswich Town42027:106
11Nottingham Forest41214:45
12Newcastle41217:85
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Aston Villa51134:94
16Bournemouth40316:73
17Crystal Palace41036:113
18Tottenham50232:82
19Fulham40134:71
20Coventry City40040:100
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