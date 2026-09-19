ONLINE: Tottenham - Aston Villa. Kinský v bráně domácích, dočká se první výhry v sezoně?
V sobotu pokračuje 5. kolo Premier League a do akce jdou oba čeští brankáři. Tottenham s Antonínem Kinský hostí Aston Villu (13.30) a chce ukončit čekání na první výhru v sezoně. Newcastle s Lukášem Horníčkem vyzve Hull (16.00). Už v pátek Chelsea prohrála v londýnském derby na hřišti Brentfordu 0:3, soupeři tam v anglické lize podlehla poprvé od roku 1938. ONLINE přenosy z celého kola Premier League sledujte na iSportu.
Premier League 2026/2027
Brentford rozhodl o vítězství nad Chelsea v druhém poločase. V 61. minutě doklepl do branky hlavou míč po rohu volný Jaidon Anthony. V 83. minutě po rychlém brejku dorazil Igor Thiago a v nastavení pečetil zblízka vítězství Fábio Carvalho. Brentford ukončil sérii tří remíz a má po pěti zápasech devět bodů, Chelsea je sedmá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|12
|2
Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|12
|3
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|4
Leeds
|4
|2
|2
|0
|7:3
|8
|5
Hull City
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|7
|7
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|8
Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|6
|9
Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|6
|10
Ipswich Town
|4
|2
|0
|2
|7:10
|6
|11
Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|4:4
|5
|12
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|7:8
|5
|13
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|7:7
|4
|14
Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|4
|15
Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|3
|16
Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|17
Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|2
|18
Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|1
|19
Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|1
|20
Coventry City
|4
|0
|0
|4
|0:10
|0
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