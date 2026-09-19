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ONLINE: Tottenham - Aston Villa. Kinský v bráně domácích, dočká se první výhry v sezoně?

Antonín Kinský v utkání proti Evertonu
Antonín Kinský v utkání proti EvertonuZdroj: Profimedia.cz
Chelsea se utkání na hřišti Brentfordu nepovedlo
Brentford porazil Chelsea 3:0
Chelsea se utkání na hřišti Brentfordu nepovedlo
Velká radost hráčů Brentford
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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V sobotu pokračuje 5. kolo Premier League a do akce jdou oba čeští brankáři. Tottenham s Antonínem Kinský hostí Aston Villu (13.30) a chce ukončit čekání na první výhru v sezoně. Newcastle s Lukášem Horníčkem vyzve Hull (16.00). Už v pátek Chelsea prohrála v londýnském derby na hřišti Brentfordu 0:3, soupeři tam v anglické lize podlehla poprvé od roku 1938. ONLINE přenosy z celého kola Premier League sledujte na iSportu.

Premier League 2026/2027

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Brentford rozhodl o vítězství nad Chelsea v druhém poločase. V 61. minutě doklepl do branky hlavou míč po rohu volný Jaidon Anthony. V 83. minutě po rychlém brejku dorazil Igor Thiago a v nastavení pečetil zblízka vítězství Fábio Carvalho. Brentford ukončil sérii tří remíz a má po pěti zápasech devět bodů, Chelsea je sedmá.

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal44008:112
2Manchester City44008:212
3Brentford523010:49
4Leeds42207:38
5Hull City42205:28
6Brighton421113:57
7Chelsea521210:127
8Liverpool41306:46
9Everton41305:36
10Ipswich Town42027:106
11Nottingham Forest41214:45
12Newcastle41217:85
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Bournemouth40316:73
16Crystal Palace41036:113
17Tottenham40220:52
18Fulham40134:71
19Aston Villa40131:71
20Coventry City40040:100
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