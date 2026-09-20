SESTŘIHY: Osmigólová přestřelka City, ztráta United. Rozdílné výsledky českých gólmanů
Fotbalisté Manchesteru City v anglické lize porazili Sunderland 5:3 a stále mají stoprocentní bilanci. Hostům nestačil ani hattrick Briana Brobbeyho. Po sobotní prohře Arsenalu 0:3 s Brightonem stráví „Citizens“ reprezentační pauzu v čele tabulky s tříbodovým náskokem. Liverpool zvítězil na hřišti Bournemouthu 1:0, Manchester United na hřišti dosud posledního Fulhamu pouze remizoval 1:1. Už v sobotu byli v akci čeští gólmani. Tottenham s Antonínem Kinským prohrál s Aston Villou 2:3, Lukáš Horníček pomohl Newcastle k výhře nad Hullem 2:1.
Manchester City šel v prvním dějství třikrát do vedení po gólech Fernándeze, jenž se v novém angažmá trefil poprvé, Cherkiho a Semenya. Na první dvě trefy dvakrát rychle odpověděl hostující útočník Brobbey. Než ale nizozemský reprezentant stihl v 59. minutě zkompletovat hattrick, domácí křídelník Semenyo zvýšil už na 4:2. Gólovou tečku přidal v závěru kanonýr Haaland a prosadil se v pátém soutěžním utkání v řadě. Sunderland potřetí prohrál a je čtrnáctý.
Fulham šel proti United do vedení v 63. minutě. Obránce Bassey se zmocnil míče po špatné rozehrávce hostů a tvrdě vypálil. Brankář Lammens sice nohou střelu zneškodnil, ale míč se odrazil k nohám Martíneze, jenž si jej ve snaze zažehnat nebezpečí srazil do vlastní sítě. Alespoň bod trápícím se „Rudým ďáblům“ v 89. minutě vystřelil Brazilec Cunha, jehož střelu jeden z obránců ještě tečoval do protipohybu brankáře Lena. United zatím v lize zvítězili jen jednou a reprezentační přestávku stráví na 12. místě.
Vítězství Liverpoolu zařídil v 57. minutě Alexander Isak. Švédský útočník potvrzuje dobrou formu, v pátém kole oslavil už počtvrté gól a v tabulce střelců stíhá Haalanda, jenž dal o branku víc. Trenér Liverpoolu Andoni Iraola tak vítězně oslavil návrat do Bournemouthu, na jehož lavičce strávil poslední tři sezony. Domácí stále čekají na první výhru.
Kinský u prohry, Horníček uspěl
Spurs stále čekají v domácí soutěži na vítězství, v 5. kole alespoň poprvé v sezoně skórovali. Góly záložníka Conora Gallaghera a stopera Jana Paula van Heckeho ale přišly až za stavu 0:3 v úplném závěru zápasu.
Kinský, kterého nový trenér české reprezentace Santi Denia v pátek nominoval na nadcházející zápasy Ligy národů, v předchozích dvou ligových kolech vychytal čisté konto při bezbrankových remízách s Nottinghamem a Evertonem. V sobotu poprvé inkasoval v nastavení prvního poločasu, kdy bývalého gólmana pražské Slavie překonal z bezprostřední blízkosti švýcarský reprezentant Manzambi.
Stejný hráč připravil po změně stran střeleckou pozici pro útočníka Jacksona. Reprezentant Senegalu zpoza vápna zamířil přesně k tyči a Kinský na jeho pokus nedosáhl. Letní posila z Freiburgu Manzambi se stal prvním hráčem Aston Villy od roku 2005, který hned při prvním startu za klub v Premier League zaznamenal gól a přihrávku.
Kinského překonal ještě v 79. minutě Argentinec Buendía dalekonosnou „plavající“ střelou zpoza vápna. Aston Villa navzdory dvěma inkasovaným gólům v závěru první výhru v sezoně uhájila a opustila v neúplné tabulce pásmo sestupu.
Newcastle vedl nad Hullem po sedmi minutách o dvě branky. Trefili se záložník Willock a krajní obránce Hall. Horníček mohl necelých 10 minut poté inkasovat, když jeho kličku vystihl Bellúmí, ale český brankář chybu pohotovým skokem pod nohy soupeře napravil. Bývalý gólman Bragy inkasoval až v 67. minutě, kdy ho překonal francouzský útočník Cho střelou o tyč. Hull poprvé v sezoně prohrál a v tabulce je před Newcastlem už jen díky lepšímu skóre.
Náraz Arsenalu
Brighton poslal do vedení proti favorizovanému Arsenalu německý záložník Gross, který i s přispěním tyče překonal gólmana Rayu. Druhý gól přidali domácí těsně před přestávkou, kdy se po další střele zpoza vápna trefil Řek Kostulas. Po necelé hodině skóroval po rohovém kopu hlavou také Španěl Andrés, který se trefil poprvé od letního přestupu ze Stuttgartu. Arsenal prohrál po 12 soutěžních vítězstvích. Na hřišti Brightonu neuspěl poprvé od června 2020.
První výhru v sezoně zaznamenal nováček Coventry, který zvítězil 1:0 v Nottinghamu. Hosté zahájili sezonu čtyřmi porážkami bez vstřeleného gólu, což se do této chvíle stalo jen jednomu týmu. Překvapivou výhru na hřišti Nottinghamu jim zajistil Velšan Dasilva, který zachytil dlouhý nákop brankáře Rushwortha a následně zakončil individuální akci. Coventry v Nottinghamu zvítězilo po více než 22 letech a opustilo poslední místo tabulky.
Už v pátek Chelsea prohrála v londýnském derby na hřišti Brentfordu 0:3. Domácí rozhodli o vítězství ve druhém poločase. V 61. minutě doklepl do branky hlavou míč po rohu volný Jaidon Anthony. V 83. minutě po rychlém brejku dorazil Igor Thiago a v nastavení pečetil zblízka vítězství Fábio Carvalho. Brentford ukončil sérii tří remíz a má po pěti zápasech devět bodů.
Premier League 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|5
|2
|3
|0
|7:3
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
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