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Tvrdá porážka Arsenalu v Brightonu. Kinský dostal tři góly, Horníček slaví vítězství

Brighton překvapivě porazil Arsenal 3:0
Brighton překvapivě porazil Arsenal 3:0Zdroj: ČTK
Antonín Kinský v utkání proti Aston Ville
Brighton překvapivě porazil Arsenal 3:0
Hráči Aston Villy se radují z gólu
Brighton překvapivě porazil Arsenal 3:0
Antonín Kinský v utkání proti Aston Ville
Brighton překvapivě porazil Arsenal 3:0
Chelsea se utkání na hřišti Brentfordu nepovedlo
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v anglické lize prohráli na domácím hřišti 2:3 s Aston Villou a v tabulce se propadli do pásma sestupu. Další český gólman Lukáš Horníček se naopak s Newcastlem vrátil na vítěznou vlnu a doma porazil 2:1 nováčka Hull. Obhájce titulu Arsenal prohrál 0:3 na hřišti Brightonu a poprvé v sezoně ztratil body. Už v pátek Chelsea prohrála v londýnském derby na hřišti Brentfordu 0:3.

Spurs stále čekají v domácí soutěži na vítězství, v 5. kole alespoň poprvé v sezoně skórovali. Góly záložníka Conora Gallaghera a stopera Jana Paula van Heckeho ale přišly až za stavu 0:3 v úplném závěru zápasu.

Kinský, kterého nový trenér české reprezentace Santi Denia v pátek nominoval na nadcházející zápasy Ligy národů, v předchozích dvou ligových kolech vychytal čisté konto při bezbrankových remízách s Nottinghamem a Evertonem. Dnes poprvé inkasoval v nastavení prvního poločasu, kdy bývalého gólmana pražské Slavie překonal z bezprostřední blízkosti švýcarský reprezentant Manzambi.

Stejný hráč připravil po změně stran střeleckou pozici pro útočníka Jacksona. Reprezentant Senegalu zpoza vápna zamířil přesně k tyči a Kinský na jeho pokus nedosáhl. Letní posila z Freiburgu Manzambi se stal prvním hráčem Aston Villy od roku 2005, který hned při prvním startu za klub v Premier League zaznamenal gól a přihrávku.

Kinského překonal ještě v 79. minutě Argentinec Buendía dalekonosnou „plavající“ střelou zpoza vápna. Aston Villa navzdory dvěma inkasovaným gólům v závěru první výhru v sezoně uhájila a opustila v neúplné tabulce pásmo sestupu.

Newcastle vedl nad Hullem po sedmi minutách o dvě branky. Trefili se záložník Willock a krajní obránce Hall. Horníček mohl necelých 10 minut poté inkasovat, když jeho kličku vystihl Bellúmí, ale český brankář chybu pohotovým skokem pod nohy soupeře napravil. Bývalý gólman Bragy inkasoval až v 67. minutě, kdy ho překonal francouzský útočník Cho střelou o tyč. Hull poprvé v sezoně prohrál a na sedmém místě tabulky je před Newcastlem už jen díky lepšímu skóre.

Náraz Arsenalu

Brighton poslal do vedení proti favorizovanému Arsenalu německý záložník Gross, který i s přispěním tyče překonal gólmana Rayu. Druhý gól přidali domácí těsně před přestávkou, kdy se po další střele zpoza vápna trefil Řek Kostulas. Po necelé hodině skóroval po rohovém kopu hlavou také Španěl Andrés, který se trefil poprvé od letního přestupu ze Stuttgartu.

Arsenal prohrál po 12 soutěžních vítězstvích. Na hřišti Brightonu neuspěl poprvé od června 2020 a v tabulce je druhý za Manchesterem City, který má k dobru nedělní zápas se Sunderlandem. Brighton se posunul na třetí místo.

Brentford rozhodl o vítězství nad Chelsea v druhém poločase. V 61. minutě doklepl do branky hlavou míč po rohu volný Jaidon Anthony. V 83. minutě po rychlém brejku dorazil Igor Thiago a v nastavení pečetil zblízka vítězství Fábio Carvalho. Brentford ukončil sérii tří remíz a má po pěti zápasech devět bodů, Chelsea je sedmá.

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#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City44008:212
2Arsenal54018:412
3Brighton531116:510
4Brentford523010:49
5Everton52306:39
6Leeds42207:38
7Hull City52216:48
8Newcastle52219:98
9Chelsea521210:127
10Liverpool41306:46
11Ipswich Town52037:116
12Nottingham Forest41214:45
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Aston Villa51134:94
16Bournemouth40316:73
17Crystal Palace41036:113
18Tottenham50232:82
19Fulham40134:71
20Coventry City40040:100
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