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Tvrdý náraz Chelsea. Po 88 letech prohrála ligový zápas na hřišti Brentfordu

Chelsea se utkání na hřišti Brentfordu nepovedlo
Chelsea se utkání na hřišti Brentfordu nepovedloZdroj: ČTK
Brentford porazil Chelsea 3:0
Chelsea se utkání na hřišti Brentfordu nepovedlo
Velká radost hráčů Brentford
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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Fotbalisté Chelsea podlehli v předehrávce 5. kola 0:3 v londýnském derby na hřišti Brentfordu, kde prohráli v anglické lize poprvé od roku 1938. Po výhrách v úvodních dvou kolech získali svěřenci trenéra Xabiho Alonsa z posledních tří zápasů Premier League jen bod. Brentford ještě neprohrál a je třetí.

Domácí rozhodli o vítězství v druhém poločase. V 61. minutě doklepl do branky hlavou míč po rohu volný Jaidon Anthony. V 83. minutě po rychlém brejku dorazil Igor Thiago a v nastavení pečetil zblízka vítězství Fábio Carvalho.

Brentford ukončil sérii tří remíz a má po pěti zápasech devět bodů, Chelsea je sedmá.

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal44008:112
2Manchester City44008:212
3Brentford523010:49
4Leeds42207:38
5Hull City42205:28
6Brighton421113:57
7Chelsea521210:127
8Liverpool41306:46
9Everton41305:36
10Ipswich Town42027:106
11Nottingham Forest41214:45
12Newcastle41217:85
13Manchester Utd.41127:74
14Sunderland41123:54
15Bournemouth40316:73
16Crystal Palace41036:113
17Tottenham40220:52
18Fulham40134:71
19Aston Villa40131:71
20Coventry City40040:100
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