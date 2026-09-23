Haaland se opět ostříhal, rýpnul si i do fanouška United. Šílená sázka trvá přes 700 dnů
Erling Haaland o víkendu skóroval proti Sunderlandu a vstřelil gól všem pětadvaceti týmům, kterým v Premier League čelil.
Norský kanonýr se po pěti ligových výhrách v řadě znovu ostříhal a na internetu poslal stručný vzkaz fanouškovi rivala.
Příznivec Manchesteru United drží sázku bez stříhání už přes 700 dní a dál čeká na pět výher svého klubu za sebou.
Stal se určitě nejznámějším fanouškem Manchesteru United. Na Instagramu nasbíral přes 1,5 milionu sledujících. Frank Ilett, momentálně kudrnatý chlapík, se před téměř dvěma lety rozhodl, že si ostříhá vlasy, až jeho oblíbený celek vyhraje pět zápasů v řadě. Zatím čeká marně, což je (nejen) v Anglii velké téma. Zareagoval na něj také Erling Haaland.
Že se ozval právě norský útočník Manchesteru City, není úplně náhoda. V polovině letošního srpna, tedy ještě před startem nové sezony Premier League, šokoval fanoušky odvážným účesem. Haaland shodil dlouhé blonďaté vlasy, nechal se ostříhat na ježka. „Nová sezona, nový sestřih,“ vzkázal v příspěvku na sociálních sítích.
Ani razantní změna vzhledu neovlivnila Haalandovy výkony na hřišti. Trefil se v pěti z šesti soutěžních zápasů, do kterých nastoupil v tomto ročníku. Gólově naprázdno vyšel akorát v prvním ligovém utkání proti Bournemouthu (2:1).
Naposledy skóroval v neděli proti Sunderlandu (5:3), čímž dosáhl mimořádného počinu. Branku vstřelil všem pětadvaceti mužstvům, kterým čelil během působení v nejvyšší anglické soutěži.
Rýpnutí, nebo náhoda?
Výsledkově se daří i Manchesteru City, který převzal v létě po konci Pepa Guardioly italský trenér Enzo Maresca. Jeho svěřenci dosud neprohráli ligový duel, s patnácti body se nacházejí na prvním místě tabulky před druhým Arsenalem. Zvládli i derby s United (1:0). „5/5! Uvidíme se po reprezentační přestávce,“ napsal Haaland na Instagramu.
Během úterý pak sdílel fotografii, na které se pochlubil dalším zásahem do vlasů. „První sestřih od posledního sestřihu,“ přihodil komentář. Ano, stalo se tak po pěti ligových výhrách „Citizens“ v řadě.
„Fanoušci na internetu jsou přesvědčení, že Erling Haaland čekal s ostříháním až do chvíle, kdy Manchester City vyhrál pět zápasů v Premier League v řadě – jako nenápadný rýpanec do Manchesteru United, který takovou sérii nezažil už 717 dnů,“ uvedl oblíbený účet Sport Bible.
Konkrétně by šlo o narážku na Iletta, který se neostříhal kvůli (ne)formě United už od 5. října 2024. „Osobně si nemyslím, že to s tím má cokoliv společného,“ odpověděl sám Ilett. „Kdyby ano, ostříhá se už po páté výhře (proti United!), a ne až po sedmé proti Sunderlandu,“ připomněl fakt, že výzva se týká všech soutěžních utkání. Ne pouze ligových.
Do diskuze se zapojil také Haaland, zareagoval přímo na Iletta, a to velmi stručně. „Ostříhej se, chlape.“ Pokud fanoušek United skutečně dodrží sázku, nejdřív se tak stane 25. října po ligovém zápase proti Bournemouthu. Jenže…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|5
|2
|3
|0
|7:3
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
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