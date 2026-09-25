Padl verdikt: Manchester City je vinen ve 114 případech! Hrozí i vyloučení z Premier League
Manchester City se provinil ve 114 případech proti finančním pravidlům anglické fotbalové ligy, uvedla BBC. Desetinásobnému anglickému šampionovi hrozí pokuta, odpočet bodů či vyloučení. Podle klubu ještě není vyšetřování u konce. Mluvčí Premier League agentuře Reuters řekl, že jde o důvěrný proces a nemůže nyní poskytnout žádné informace.
Manchester City čelí vyšetřování od roku 2023 kvůli podezření z porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018, kdy klub získal tři mistrovské tituly. Později k tomu přibylo obvinění z toho, že klub během vyšetřování nespolupracoval. Tříčlenná nezávislá komise nakonec projednávala podezření z porušení regulí ve 115 případech.
Podle vyšetřovatelů se Manchester City provinil uváděním zavádějících informací o klubových financích poté, co klub v roce 2008 koupila vládnoucí rodina z Abú Zabí. Rovněž neplnil podmínky finanční fair play. Dříve průměrný klub od té doby vyhrál osmkrát anglickou ligu, jednou Ligu mistrů, čtyřikrát Anglický pohár a sedmkrát Ligový pohár.
City reaguje: Vyšetřování není u konce
Za porušení finančních pravidel UEFA již v roce 2014 potrestala City pokutou 60 milionů eur (1,5 miliardy korun) a omezením počtu hráčů z 25 na 21 na soupisce pro Ligu mistrů. Po nápravě nakonec klub musel zaplatit pouze třetinu původní částky.
V únoru 2020 dokonce UEFA vyřadila na dva roky Manchester City ze svých soutěží za to, že nadsazoval příjmy od sponzorů a nespolupracoval s vyšetřovateli. Klub se však úspěšně odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), jenž trest zrušil a snížil původní pokutu 30 milionů eur na třetinu.
Zástupci City provinění vždy odmítali. Na dnešní informace reagoval klub prohlášením, že vyšetřování ze strany Premier League ještě není u konce a zbývá dokončit podstatné kroky. Odvolal se na povinnost mlčenlivosti. „Klub po dobu osmi let důsledně respektoval řádný postup, a to v očekávání, že se vedení a orgány Premier League budou chovat jako nezávislý, nestranný a spravedlivý regulátor, který nepodléhá jakýmkoli jednostranným vlivům,“ uvedl Manchester City.