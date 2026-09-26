Reakce City na verdikt: Panika? Ani náhodou. Šéf klubu napsal dopis, ale... Musí mlčet
- Nezávislá komise podle médií uznala Manchester City vinným ve 114 ze 115 projednávaných případů porušení finančních pravidel Premier League.
Předseda klubu Khaldoon Al Mubarak ujišťuje fanoušky, že odhodlání vedení obhájit nevinu zůstává stejně silné jako na začátku celého procesu.
Klub zatím nemůže zveřejnit konkrétní argumenty, protože je vázán přísnou důvěrností celého právního řízení.
Manchester City po pátečních zprávách o výsledku řízení kolem 115 případů údajného porušení finančních pravidel Premier League reaguje. Předseda klubu Khaldoon Al Mubarak fanoušky ujistil, že postoj vedení se nemění. City podle něj stále věří, že dokáže prokázat svou nevinu. Proč si je klub tak jistý?
Páteční informace pořádně rozvířily dlouholetou kauzu. Podle zpráv médií měla tříčlenná nezávislá komise uznat Manchester City vinným ve 114 ze 115 projednávaných případů. Na konečný trest se ale zatím čeká a klub zároveň zdůrazňuje, že proces ještě není u konce.
Stále dlouhá cesta
O den později proto promluvil Al Mubarak. „Proces má stále před sebou dlouhou cestu a naše sebevědomí a odhodlání prokázat nevinu klubu jsou stejně silné jako na začátku,“ napsal fanouškům.
Právě sebejistota předsedy je na jeho dopisu nejvýraznější. Šéf City přiznává, že by fanouškům rád vysvětlil, proč si klub z Manchesteru tak věří. Nemůže. „Je tolik věcí, které bych s vámi chtěl sdílet, abyste pochopili, proč jsme si svou pozicí tak jistí,“ uvedl. Důvodem je přísná důvěrnost právního procesu, který chce City dál respektovat. Dokonce i samotný dopis podle Al Mubarakových slov prošel několika právními kontrolami.
Někteří rychle dospěli k závěrům
Zároveň připomněl postoj, který na Etihad zastávají už od začátku. „Klub po dobu osmi let důsledně respektoval řádný postup,“ uvedlo City v prohlášení. Dělo se tak na základě očekávání, že vedení a exekutiva Premier League budou fungovat jako „nezávislý, nestranný a spravedlivý regulátor, který nepodléhá jednostranným vlivům“.
Šéf City pak dodává: „Zatímco někteří lidé rychle dospěli ke svým vlastním závěrům a kolem nás se šíří tolik šumu, nic se nezměnilo.” City tak dál trvá na své obhajobě a čeká na další vývoj případu.
Na to, jaké trumfy má klub v ruce a jaký trest případně přijde, si ale fanoušci ještě budou muset počkat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|5
|2
|3
|0
|7:3
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
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