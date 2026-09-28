Pád miliardového dítěte: co je se Sanchem? Trénuje v desáté lize, odmítli ho i v Rusku!
S míčem u nohy kouzlil magické kousky, ohromoval fanoušky, dával góly, sbíral asistence. Platil za jeden z největších talentů anglického fotbalu. Když v létě 2021 přestoupil Jadon Sancho za tehdy astronomických 85 milionů eur (více než 2 miliardy korun) do Manchesteru United, místo cesty na úplný vrchol přišel pád na dno. Doslova. Aktuálně je volným hráčem, trénuje v desáté lize a naposledy 26letého křídelníka odmítli i v Rusku.
Od léta je bez zaměstnání poté, co vypršela pětiletá smlouva v Manchesteru United, kde se po příchodu nikdy neprosadil. Přitom šlo o vytouženou posilu, anglický klub Sancha naháněl už rok předtím.
Ačkoli Dortmund dlouho odolával, bylo jasné, že ke stěhování dříve či později dojde. Když rodák z Londýna, jenž prošel akademií Watfordu a Manchesteru City, přiklusal na Old Trafford, čekaly se velké věci.
Sbírka smutných výkonů
Red Devils tehdy přivedli Cristiana Ronalda, Raphaela Varana a právě Sancha. V Divadle snů se rodil velký tým s Brunem Fernandesem, Paulem Pogbou či Marcusem Rashfordem. Jenže na hřišti si to nikdy úplně nesedlo.
Sancho od začátku strádal, nepomohlo ani brzké zranění, do sestavy hledal cestu jen těžko. Nedával góly, ani je nepřipravoval, postupně uvadal. Po příchodu trenéra Erika ten Haga doufal v nový začátek, který ale nikdy nepřišel. Pokračoval v psaní melancholické sbírky smutných výkonů.
Vzkříšení se nedostavilo ani na hostování zpátky v Dortmundu, Chelsea a naposledy Aston Ville. Nikde jej nechtěli natrvalo, vždy ho raději vrátili zpět do Manchesteru, kde během let svým chováním roztrhal veškeré vazby.
Udržuje se v desáté lize
A tak se ocitl na trhu volných hráčů s tím, že se svým agentem zváží všechny možnosti další kariéry. Na jeho služby se dotazovalo několik klubů z Premier League, jenže Sancho preferuje zahraničí. Mluvilo se o dalším návratu do Dortmundu, který ale od něj dal nakonec ruce pryč.
Námluvy probíhaly i s tureckou trojicí (Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas), leč bez finální dohody. Sezona se mezitím rozběhla, možnosti, kde se uchytit, docházejí. Na konci září ho tak agent, dost možná už ze zoufalství, nabídl do ruského Krasnodaru, jenže… Klub ho odmítl!
A to už opravdu představuje pád na dno. Sancho, stále v ideálním věku - 26 let, se udržuje v kondici v tréninkovém centru Flixtonu, celku, jenž působí v desáté anglické lize. Že by nakonec oblékl alespoň jeho dres?