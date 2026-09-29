Premier League potvrzuje: Manchester City vinen ve všech bodech kauzy! Co bude dál?
Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Premier League to uvedla v prohlášení na oficiálním webu.
Podle anglických médií čelí klub celkem 114 obviněním. Manchester City se může proti závěrům vyšetřování odvolat do 2. října. Premier League uvedla, že následně s komisí stanoví tresty. „Citizens“ hrozí pokuta, odpočet bodů či vyloučení ze soutěže.
„Toto disciplinární řízení a přijaté rozhodnutí představují nejvýznamnější událost v historii Premier League. Ještě zbývá několik otázek včetně té zásadní, jaké tresty mají následovat. Chceme o tom rozhodnout co nejrychleji a vyjasnit tak situaci pro ligu, kluby i fanoušky,“ řekl Richard Masters, výkonný ředitel Premier League.
Manchester City čelí vyšetřování od roku 2023. Podle komise uzavíral fiktivní smlouvy s partnery, aby ve výkazech navýšil příjmy klubu a snížil jeho náklady. Mimo jiné uzavíral vysoké sponzorské smlouvy, které ale doplácela vládnoucí rodina z Abú Zabí, jež vlastní klub od roku 2008. Dále zkresloval své ekonomické výsledky a výrazně překročil hranici povolených výdajů jak podle finanční fair play Premier League, tak i podle pravidel UEFA.
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Z vyšetřování vyplývá, že Manchester City uměle navýšil příjmy a snížil náklady až o 900 milionů liber (asi 25,7 miliardy korun). Klub je vinen i ve většině bodů ohledně maření vyšetřování.
„Komise podrobně popsala, jak klub po dobu téměř deseti let systematicky porušoval pravidla Premier League. Naší povinností je dohlížet na dodržování pravidel, které schválily samotné kluby, a chránit integritu soutěže,“ uvedl Masters.
City se brání
„Klub obvinění odmítá a má nezpochybnitelné důkazy, které tato stanovisko podporují. Odvoláme se a budeme postupovat nekompromisně. Řízení vedené Premier League nadále pokračuje, spoustu klíčových bodů ještě nebylo uzavřeno. Rozhodnutí komise obsahuje zjevná a zásadní pochybení, a to právní i faktická,“ stojí v prohlášení Manchesteru City.
Za porušení finančních pravidel UEFA již v roce 2014 potrestala City pokutou 60 milionů eur (1,5 miliardy korun) a omezením počtu hráčů z 25 na 21 na soupisce pro Ligu mistrů. Po nápravě nakonec klub musel zaplatit pouze třetinu původní částky.
V únoru 2020 dokonce UEFA vyřadila na dva roky Manchester City ze svých soutěží za to, že nadsazoval příjmy od sponzorů a nespolupracoval s vyšetřovateli. Klub se však úspěšně odvolal ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), jenž trest zrušil a snížil původní pokutu 30 milionů eur na třetinu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|5
|2
|3
|0
|7:3
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
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