Pochettino: Pokud Manchester City podváděl, žili jsme v éře klamu. První reakce od Guardioly
- Mauricio Pochettino a Tony Pulis kritizují dopady dlouholeté kauzy Manchesteru City na férovost Premier League.
Bývalý kouč Stoke City Pulis připomněl prohrané finále FA Cupu z roku 2011 a podporu mu vyjádřil i Rio Ferdinand.
Manchester City jakékoli provinění odmítá a proti celému rozhodnutí se hodlá odvolat.
Verdikt v kauze Manchesteru City otevírá podle Mauricia Pochettina mnohem větší otázku než jen výši trestu pro jeden klub. Pokud se prokáže, že City v minulosti porušovalo finanční pravidla Premier League, může být podle bývalého kouče Tottenhamu a Chelsea zpochybněna férovost celé jedné éry anglického fotbalu. Podobně mluví i Tony Pulis, který se vrací k prohranému finále FA Cupu v roce 2011.
„Na konci jsme prošli něčím, kde sportovní férovost neexistovala. Jak napravit všechno, co bylo kvůli tomu poškozeno? Pokud je to pravda, prožili jsme období klamu.“
Tak reagoval Mauricio Pochettino na vývoj v dlouholeté kauze Manchesteru City. Nejde přitom pouze o samotný případ a případný trest pro klub. Bývalý trenér Tottenhamu a Chelsea upozorňuje na něco podstatně složitějšího: pokud City skutečně porušovalo pravidla, jeho jednání mohlo ovlivnit celou soutěž.
„Ať přijde jakýkoli trest, není možné vrátit čas. Způsobilo to velké škody. Nakonec mnoho klubů pravidla dodržovalo a některé ne,“ uvedl Pochettino.
Pochettino se ptá, jak napravit újmu klubům
Právě v tom spočívá největší problém celé kauzy. Případný odečet bodů, vysoká pokuta nebo jiný trest mohou postihnout Manchester City dnes. Nemohou ale změnit výsledky zápasů a soutěží, které se odehrály před více než deseti lety.
Pochettino se proto ptá, jak napravit případnou újmu klubům, které v té době fungovaly podle pravidel. Sám vedl Tottenham v letech 2014 až 2019, tedy v období, kdy se londýnský klub pokoušel konkurovat Manchesteru City na vrcholu Premier League.
Ještě konkrétnější je vzpomínka Tonyho Pulise. Bývalý kouč Stoke City vedl svůj tým ve finále FA Cupu 2011 právě proti Manchesteru City. Stoke tehdy prohrálo 0:1 po gólu Yayi Tourého. Pro City šlo o první velkou trofej po 35 letech a začátek období, během něhož se z klubu stala jedna z dominantních sil evropského fotbalu.
„Kdy dostaneme náš FA Cup?!“ ptal se nyní Pulis ve svém sloupku pro BBC Sport.
Pulis zároveň připustil, že neočekává, že by Stoke skutečně dostalo trofej zpět. Pravděpodobnější podle něj je finanční trest nebo odečet bodů. Přesto podle vlastních slov zůstává s pocitem, že jeho tým byl připraven o něco, co si poctivě vybojoval.
Pulise podpořil na sociálních sítích i Rio Ferdinand
„Stále mám pocit, že nám bylo ublíženo. Ať se stane cokoli, ten den už nikdy nedostaneme zpět a stejně tak možnost oslavovat v Stoke-on-Trent s pohárem a medailemi, o které jsme tak poctivě bojovali,“ napsal.
Jeho pohled následně podpořil i bývalý obránce Manchesteru United Rio Ferdinand. Na sociálních sítích reagoval návrhem, aby vznikla petice za udělení medaile vítěze FA Cupu Pulisovi. Celá debata tak ukazuje jednu z největších komplikací případného potrestání Manchesteru City. Trest může mít dopad do současnosti či budoucnosti, jenže případná sportovní výhoda vzniklá v minulosti už nejde jednoduše odstranit.
A právě proto Pochettino nemluví pouze o Manchesteru City. Pokud klub skutečně porušoval pravidla, podle něj se nabízí otázka, zda tím nebyla narušena samotná sportovní soutěž mezi kluby, které pravidla dodržovaly, a těmi, které je podle závěrů komise porušovaly. Jak tedy napravit výsledky a škody, které už se staly součástí historie?
Manchester City přitom nadále jakékoli provinění odmítá a proti rozhodnutí se hodlá odvolat. Případ proto ještě není definitivně uzavřen.
Guardiola stojí za City
Bývalý trenér klubu Pep Guardiola v emotivním příspěvku na sociálních sítích uvedl, že za klubem a všemi jeho členy plně stojí. „Chci, aby každý fanoušek Manchesteru City na celém světě věděl, že jsem tady. Víc než kdy jindy,“ napsal Guardiola, jenž vedl klub od roku 2016 do letoška. Získal s ním 17 velkých trofejí včetně šesti prvenství v anglické lize a triumfu v Lize mistrů.
„Stojím, vždycky jsem stál a vždy budu stát za svým klubem, majitelem, předsedou, Ferranem, hráči, realizačním týmem, Enzem a vámi, našimi jedinečnými fanoušky,“ jmenoval Guardiola výkonného ředitele City Ferrana Soriana a svého nástupce na lavičce Enza Marescu. „Chci, aby to jasně zaznělo: dostaneme se z toho společně,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|5
|2
|3
|0
|7:3
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
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