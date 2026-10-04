Jak nejen vzhled mění Haalandovi život. Za gólovou mašinou je přísný režim i meditace
- Norský útočník Erling Haaland před startem sezony shodil svou typickou dlouhou hřívu a v sedmiminutovém videu předvedl radikální sestřih na pažitku.
- Nová vizáž vyvolala obrovský ohlas na sociálních sítích i u Zlatana Ibrahimovice, střeleckou formu kanonýra Manchesteru City však nijak neovlivnila.
- Ofenzivní hvězda v rozhovoru poodhalila své introvertní založení, náročné denní návyky i důraz na mentální přípravu a meditaci.
„Cos to provedl?“ zděsil se Zlatan Ibrahimovic. „Prohráls sázku? Vypadáš tak na deset.“ Erling Haaland shodil hřívu, svůj letitý symbol, a z vikinského náčelníka byl rázem rekrut po prvním ránu v kasárnách. Sociální sítě si škodolibě namlouvaly, že strojek ukrojil i kus Norovy zabijácké síly. To podstatné ovšem zůstalo netknuté. Mysl střelce, který ze sebe bez ustání doluje další procenta.
V předvečer nové sezony Premier League odpálil Erling Haaland rozbušku, tentokrát čistě estetickou. Žádný míč, žádná kanonáda. Na YouTube vypustil video s proměnou, kterou sobě i publiku dlouho odpíral. Poprvé od roku 2021 šel pod nůžky a vzal to zgruntu.
Dvoumetrový Seveřan si léta šlechtil nezaměnitelnou fazonu. Blonďatou hřívu staženou do drdolu a vyholené boky nosil jako válečný erb. Nebyla to ledajaká vizáž, přirostla k němu stejně jako pověst gólového kata. Fotografové ji milovali.
Plavá kštice mu bujela už v Německu, kde za dva a půl roku zpustošil obrany 86 zásahy. Když se v létě 2022 přihnal do Manchesteru City, ikonický cop v jeho výzbroji korunoval zničující levačku a panteří zrychlení.
O vlasové čistce uvažoval od července, kdy Norsko vypadlo ve čtvrtfinále MS 2026. V sedmiminutovém klipu nařídil střih na pažitku. Partnerka Isabel přihlížela popravě dlouhých pramenů s výrazem člověka, který stále doufá v rozhodnutí odvolacího soudu. A kadeřník? Ten málem upustil fén.
Uprostřed cvakání nůžek Erling spustil chorál. „Kdo to sakra je?!“ Pak se rozesmál. „Chci vidět, jak tohle zítra skandují fanoušci Man City!“
Na Etihadu sklidil nový sestřih v úvodním duelu proti Bournemouthu vřelé přijetí. Internet projevil podstatně méně slitování. Haaland neskóroval a virtuální smečka okamžitě zavětřila ztrátu aury. „Hej, kámo, s hárem ti strojek očividně vzal i superschopnost!“
Pro verdikt si Erling přes FaceTime zavolal Zlatanu Ibrahimovicovi. Švéd se zhrozil. „Cos to udělal?“ Vyslýchal Nora, jestli neprohrál sázku, a pak ho uzemnil poznámkou, že teď vypadá „asi na kurva deset let“.
Zlatan mladšímu kolegovi, pro něhož byl odjakživa ústředním vzorem, léta radil, ať na vlasy nesahá. Věřil, že po vzoru biblického Samsona sídlí kus Haalandovy moci právě v hřívě.
Meditace: zásadní složka tvrdého režimu
Kdo však čekal, že strojek oškube i značku Haaland nebo otupí jeho gólovou továrnu, přepočítal se. Viralita videa a jeho lavinovité šíření po síti dokazují opak. Norova popularita bobtná dál.
Celý příspěvek na YouTube vidělo víc lidí, než kolik obyvatel má Česko se Slovenskem dohromady, a další miliony hltaly úryvky na Instagramu či TikToku. Série fotek z holičského křesla nasbírala 30 milionů lajků.
Na YouTube Haaland vtrhl teprve v říjnu 2025. Dnes má 4,5 milionu odběratelů a jeho tvorba překonala 400 milionů zhlédnutí. Kanál žene vzhůru jeho drzá bezprostřednost i fotbalová neobyčejnost (z minima doteků těží maximum zkázy).
O jeho dosahu leccos napoví i obsazení videa. V Erlingově telefonním seznamu nechybí Zlatan, Noel Gallagher ani Pep Guardiola. Zavolal a všichni to zvedli.
A kdyby někdo pořád věřil, že s pačesy odešla i verva, čísla mu tu iluzi fofrem vytlučou z hlavy. Po bezgólovém rozjezdu se šestadvacetiletý bomber rozžhavil. V dalších pěti utkáních udeřil sedmkrát, včetně dvou direktů Portu v Lize mistrů.
Zásadní složkou Haalandova tvrdého denního režimu je meditace. On i jeho okolí s oblibou opakují, že jeho triumfy stojí především na mentální síle. „Když si řekneš, že jsi unavený, tak unavený budeš,“ hlásil ve videu, zatímco dřel na eliptickém trenažéru v hypoxické komoře. „Ale když si řekneš, že unavený nejsi, tak zkrátka nejsi. Naše těla snesou víc, než tušíme. Rozhoduje přístup.“
Jako by mluvil Jaromír Jágr. Tentýž myšlenkový vzorec. Co se vlastně odehrává v Norově (ostříhané) hlavě? Co pohání každodenní návyky, které se slévají v tak fascinující celek?
Týden po MS 2026 se na sicilské dovolené ocitl na okázalém soukromém večírku, kde vystoupila Jennifer Lopezová. Jakmile dozpívala, Erling strčil obličej do kamery. Takhle zblízka ho objektiv běžně zabírá jen při divokých oslavách, kdy lomcuje stativem. Tentokrát křičel proto, aby ho přes doznívající J. Lo bylo slyšet. A odhalil nečekaně zranitelnou tvář. „Jako introvert jsem těmi vjemy trochu přetížený. Ale i tak je to hezké.“
V menší partě se cítil lépe
Uzavřenější povahy nejsou v elitním sportu exoti. K prominentním příkladům patří basketbalista Kawhi Leonard, tenistka Iga Šwiateková nebo Lionel Messi. U Haalanda ovšem tahle hlubina vlastního nitra zaskočí. Ostře totiž narušuje brnění alfa samce, které nejlepší kanonýr Premier League obvykle navléká.
„Máme tu zažitý stereotyp útočníka, extrovertního, společenského bohéma formátu George Besta, z něhož prýští sebejistota,“ vysvětlil Marc Sagal, psycholog se zkušenostmi z Manchesteru City, Liverpoolu a anglické reprezentace. „To sice platí, ale introverze je mezi špičkovými sportovci, a speciálně fotbalisty, mnohem častější jev, než by se zdálo.“
Haaland samotu nevyhledává dogmaticky. V komornějším kruhu bývá ohniskem dění a jeho parťáctví se Sanderem Bergem tvořilo páteř letních vlogů.
„Ve skupině nebyl tichá voda, v novém prostředí ale znejistěl,“ vzpomínal Alf Ingve Berntsen, který Erlinga trénoval od osmi do šestnácti let. „Nezapomínejte, že Bryne, vesnice v jižním Norsku, kde vyrůstal, je malé místo. Na tréninku potkáváte tytéž kluky jako ve škole. Samé známé tváře. V menší partě se cítil lépe. Dnes se naučil být středem pozornosti, musel, ale v krvi to nemá.“
Sagal ostatně nechápe introverzi a extroverzi jako dvě oddělené škatulky. Vidí v nich rozdílné zdroje energie, které se v člověku volně přelévají.
Haaland to na MS 2026 předváděl v praxi. Jednou zavelel a zatáhl norské parťáky do dallaského obchodu pro kovbojské klobouky. „Remcají, to jo. Ale jakmile dávám góly, sklapnou.“ Jindy se stáhl do vnitřního azylu a tišších chvil sebereflexe.
„Fotbal je velmi společenský život,“ podotkl Sagal. „Jste neustále obklopeni spoluhráči a trenéry, pořád na cestách. To dokáže člověka vyčerpat. Výhodou introvertního založení, té silné potřeby soukromí a mentální ulity, ovšem je, že při dobíjení baterií nejste závislí na ostatních.“
Regenerace prostupuje celým Haalandovým životem. V jeho videích se to jen hemží strečinkem, doplňky stravy, syrovým mlékem i infračervenými lampami. Kyle Walker, někdejší kapitán Sky Blues, si z Erlinga ve svém podcastu utahoval, že je „mimořádně náročný na údržbu“.
„Hraju mraky utkání, musím hýčkat skoro každý sval,“ řekl Nor ve videu z pozápasové rutiny v tělocvičně City. „Jasně že nemusím. Znám ale své tělo a vím, že bych měl. Ani zdravě jíst nemusíš, mohl bych se každý den ládovat horem dolem. Dělám to pro sebe.“
V Bryne měli jen tři pravidla
Sport dostal do kolébky. Otec Alf Inge válel za City, Leeds United i Norsko, matka Gry Marita Braut patřila k elitním sedmibojařkám. Podstatnou část svých ortodoxních návyků ale Erling nasál v prostředí rodného Bryne.
„Od osmi do jedenácti jsme jeli čistě pouliční fotbal, míč u nohy, čirou zábavu. Pak to začalo být vážnější,“ popsal Berntsen. „V pubertě už jsme řešili výživu, spánkový režim a taktické dovednosti.“
Jako kluk platil Haaland za střízlíka. Bil se s o dva roky staršími soupeři, a protože na ně nestačil, musel najít jiné zbraně. Naučil se přemýšlet svižněji než oni. Trénoval proti urostlým stoperům z reprezentačních výběrů, piloval pohyb ve vápně a učil se mizet v jejich slepých úhlech.
Tady vidí Berntsen kořeny Haalandovy posedlosti seberozvojem. Když nemohl těžit z fyzické převahy, vybudoval si náskok v hlavě.
„V Norsku máme zástupy vynikajících lyžařů a biatlonistů, kteří jsou pro vítězství ochotní obětovat cokoli,“ líčil Berntsen. „O spánku se nediskutuje. Chcete-li na vrchol, musíte ho ctít. Tělo i mozek se v noci opravují. Jsou to zásadní procesy a Erling to pochopil brzy.“
Oproti anglickým spoluhráčům prošel Haaland líhní, která měla ke klasické akademii daleko. Jeho ročník tvořila čtyřicítka kluků a dívek, které až do pozdního dospívání nikdo nedělil podle výkonnosti. Tam, ve fotbalovém Bryne, potkal i partnerku Isabel.
„Měli jsme jen tři pravidla,“ vyjmenoval Berntsen. „Vždycky přijít včas. Vždycky makat naplno. Vždy se chovat slušně.“
Zatímco v akademii City dokáže fotbal pohltit osmileté děti se vším všudy, pro Erlinga zůstával dlouho jen tím, čím se zahání nuda po škole.
Vypadám jako Kevin ze Sám doma
Z jeho vlogů překvapivě dýchá obyčejná lidskost a zdvořilost. Po čtyřech letech v Anglii mluví zvláštním křížencem manchesterského a norského přízvuku, pamatuje si jména všech lidí okolo a nezapomíná děkovat.
„Fascinují mě sportovci, kteří si udrží pevný hodnotový kompas a silný charakter,“ uvedl Sagal. „Haaland je přesně ten případ. Chcete-li v něčem excelovat, potřebujete až bezohledné soustředění a disciplínu, která bývá z podstaty sobecká. Musíte myslet výhradně na sebe a své řemeslo. Jenže z Erlingova jednání s ostatními sálá nehraná laskavost.“
Haalandovu náturu zdobí smysl pro sebeironii i ochota nebrat se vážně. „Vypadám jako Kevin ze Sám doma,“ křenil se ve videu s ostříhanou hlavou.
Otevřenost, s níž dokumentuje svůj život, prozrazuje vnitřní jistotu. Nebojuje sám se sebou, nic nemaskuje. Vyzařuje z něj naprostý smír s vlastním já.
„Odjakživa vystupoval na rovinu,“ připomněl Berntsen. „Prýští z něj ryzí přirozenost, na nic si nehraje. Lidé si často budují umělou image, opevňují se křečí a pseudovážností. Erling je od takových póz osvobozený.“
Tento rys psychologa Sagala uchvacuje. „Má v sobě hluboké sebeuvědomění. Okolní šum prostě vypne. Soustředí se na to podstatné a nenechá se svázat obavami. Umí od vlastních myšlenek odstoupit. V dravém sportu je to zásadní. Jakmile začnete příliš přemítat, máte problém.“
Podobně to Haaland vystihl v rozhovoru s Alanem Shearerem, rekordmanem Premier League s 260 góly. „Do zápasu musíš vtrhnout hladový. Je jedno, co bylo předtím, zda jsi nasázel hattrick, nebo střelecky mlčel. Pokaždé musíš nastoupit se stejným nastavením. Mimo hřiště mi ohromně pomáhá meditace, při níž si čistím hlavu od balastu.“
Jeden z vlogů však poodhalil i jeho křehčí polohu. Haaland usrkával kávu a na okamžik nechal nahlédnout do drtivého tlaku, který ho svírá. „Očekávání jsou šílená. Když dám třicet gólů, je to jen slušná sezona. Pod pětadvacet je to selhání.“
Všechen ten humbuk po něm nestéká beze stopy, Erling ho vnímá moc dobře. Přijal však pravidla hry a ví, že ho na vrchol nevynesla náhoda, nýbrž vlastní schopnosti.
Haaland hned po čtvrtfinálovém vyřazení s Anglií prohlásil, že MS 2026 mu změnilo život. V pěti utkáních nasázel sedm gólů, dvěma osmifinálovými ranami srazil Brazílii a pobláznil fanoušky na všech kontinentech. „Byly to nejúžasnější týdny a ten nejfantastičtější zážitek. Teď si to ještě těžko rovnám v hlavě, cítím se trochu prázdný. Když si v duchu projedu těch čtyřicet dní, bylo to bláznovství.“
Americká ABC ho oslavila jako „globální senzaci na hřišti i mimo něj, jež svou osobností přerostla celý turnaj“, NBC ho titulovala „nejuhrančivějším mužem na televizní obrazovce“.
Kráčí v Beckhamových stopách
Ikonický účes i válečnická silueta jeho charisma ještě umocnily. Podle Googlu během šampionátu zájem o heslo „Haaland hair“ vyskočil o 516 procent na 300 tisíc vyhledávání týdně; za jediný rok pak vzrostl o 3667 procent.
Radikální holičský řez tak na síti nadělal rámus. Erlingovi to bylo jedno. Neřešil, zda sestřih na golfový green jeho raketovou popularitu přibrzdí, nebo ještě víc rozdmýchá.
Živým důkazem, co s osobní značkou dokáže provést změna vzhledu, je David Beckham. Podnikatelský čich, fotogenická tvář i silná osobnost z jeho jména stvořily fenomén, který přetekl okraje fotbalového světa.
Někdejší perla Manchesteru United a Realu Madrid vystřídala celou galerii slavných, odvážných a místy i trestuhodných kreací, od chlapecké patky přes nešťastné copánky, číro a haalandovský cop až po hlavu oholenou téměř dohola.
Stačilo, aby někdejší kapitán Three Lions sáhl na vlasy, a hned vypuklo pozdvižení. Erling kráčí v Angličanových stopách. Jeho proměna obletěla internet rychleji než fáma o pivu zdarma nebo fotka Donalda Trumpa s knírem místo kravaty.
Když Beckham v pořadu CBS komentoval Norův čerstvý look, neskrýval uznání. „Podle mě to vypadá skvěle. Nová sezona, nová vizáž. Góly chrlí pořád stejně.“ Vyholenou lebku pak označil za svůj nejoblíbenější střih. „Byl ze všech nejpraktičtější.“
I Haaland pochopil, že potřebuje vlastní brand, komerční identitu a marketingovou vizitku, která obstojí mimo fotbal. A taky čas od času změnit kabát, aby publikum neusnulo. Už naznačil, že u vzezření čerstvě narukovaného mariňáka dlouho nevydrží.
„Shodit všechno a nechat promluvit čistě obličej vyžaduje značnou sebedůvěru,“ řekl časopisu GQ Maxwell Oakley, zakladatel luxusního londýnského holičství Supply 91. „Erlingův nový vzhled je čítankový příklad; úplně ho proměnil, a přesto z něj dělá ještě působivější zjev.“
Po létě, během něhož si podmanil Ameriku, nakopl úspěšný kanál na YouTube a dál sypal góly za klub i reprezentaci, je Haaland nepřehlédnutelný. Na trávníku i mimo něj.
„Co je rozlišovacím znakem výjimečných sportovců? Tváří v tvář obrovskému tlaku si dokážou sami určovat vlastní, nezávislou definici úspěchu,“ glosoval psycholog Sagal.
„Nenalhává si nic o realitě ani o sobě,“ dodal Berntsen. „Je to člověk s dobrými i špatnými stránkami jako my všichni. Jeho síla tkví v tom, že nevidí svět černobíle.“
Hluk a ticho. Světlo a stín. Introvert i extrovert. Dlouhá vikinská hříva versus vlasy sjeté strojkem na armádní minimum.
Haaland je složený z protikladů.
Žije v jejich rovnováze.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|5
|2
|3
|0
|7:3
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup