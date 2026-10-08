Manchester City může sestoupit, ale hrát Ligu mistrů. Kluby se bojí bizarního scénáře
Manchester City může v případě neúspěšného odvolání čelit tvrdému trestu za rozsáhlé porušení finančních pravidel Premier League. Mezi možnými sankcemi pro fotbalový velkoklub je i sestup do druhé ligy, rivalové však upozorňují na kuriózní mezeru v pravidlech. Ani sestup by totiž za určitých okolností nemusel Manchesteru City zabránit v účasti v Lize mistrů.
Situace kolem Manchesteru City nabírá na obrátkách. Nezávislá komise Premier League shledala klub vinným ze 114 ze 115 původních obvinění týkajících se finančních pravidel v období mezi lety 2009 a 2018. City s verdiktem nesouhlasí a 1. října podalo odvolání. O případném trestu zatím rozhodnuto není.
Jedním z možných scénářů je sestup do druhé anglické ligy. Právě v takovém případě ale může nastat situace, která už nyní znepokojuje představitele některých klubů Premier League.
Rozpor mezi domácími sankcemi a licencí pro Evropu
Pokud by Manchester City v budoucnu získal právo startovat v Lize mistrů například díky vítězství v soutěži, samotný sestup z Premier League by podle popisovaného scénáře nemusel automaticky znamenat konec jeho účasti v evropské soutěži.
Důvodem je rozdíl mezi domácími sankcemi a licencí pro evropské poháry. Pro účast v soutěžích UEFA musí klub získat licenci, přičemž její podmínky stanovují samostatná pravidla UEFA a národního licenčního systému. Aktuální předpisy UEFA například umožňují odebrání licence v případě, že klub přestane splňovat podmínky nebo poruší povinnosti vyplývající z národních licenčních pravidel.
Právě tady je podle BBC problém. Historické porušení pravidel Premier League samo o sobě nemusí znamenat automatické odebrání licence pro evropské soutěže. A představitelé anglického fotbalu se obávají, že City by tak mohlo v případě mimořádné kombinace výsledků pokračovat v Lize mistrů navzdory sestupu.
Takový scénář by byl pro konkurenční kluby pochopitelně velmi kontroverzní. City by totiž mohli přijít o příjmy a postavení v anglické nejvyšší soutěži, zároveň by ale dál získávali značné finanční prostředky z účasti v evropských pohárech.
Musel by nastat hodně nepravděpodobný scénář
Nejde ovšem o situaci, která by Manchester City čekala automaticky. Aby se vůbec otevřela možnost startu v Lize mistrů po sestupu, muselo by dojít k mimořádné kombinaci okolností.
City by například muselo získat potřebné sportovní právo ke startu v soutěži. Samotný sestup z Premier League samozřejmě účast v Lize mistrů nezajistí.
Právě proto je scénář spíše teoretický. Jeho význam spočívá především v tom, že ukazuje možné limity jednotlivých disciplinárních systémů. Premier League může Manchester City potrestat za porušení vlastních pravidel, zatímco UEFA rozhoduje o způsobilosti klubu pro své soutěže podle vlastního licenčního rámce.
Rivalové chtějí trest rozložit do více sezon
Debata kolem trestu pro City je přitom mnohem širší. Podle informací BBC se v některých klubech Premier League prosazuje názor, že jednorázový bodový odečet vedoucí k sestupu by byl příliš mírným trestem.
Nejméně čtyři klubové vedení mají podle zprávy za to, že sankce by měla zasáhnout Manchester City během více sezon. Jednorázový sestup by totiž podle jejich pohledu mohl znamenat pouze krátkou komplikaci. Klub s obrovskými finančními možnostmi by se mohl do Premier League okamžitě vrátit.
Proto se hovoří také o rozložení bodového trestu do několika sezon nebo o zákazu přestupů, který by trval přes více přestupových oken. Taková sankce by City výrazně ztížila cestu zpět mezi anglickou elitu.
Jeden z klubových zdrojů dokonce označil za absurdní představu, že by City mohlo v lednu normálně nakupovat hráče, pokud by celý proces stále probíhal a sankce ještě nebyly uplatněny.
Ve hře je i odebrání titulů
Další velmi citlivou otázkou je osud trofejí. Manchester City získal během období, kterého se vyšetřování týká, tři tituly v Premier League – v sezonách 2011/12, 2013/14 a 2017/18.
Podle BBC jeden ze seniorních představitelů konkurenčního klubu požaduje, aby City o tituly přišlo. Nejde však nutně o jejich přidělení týmům, které tehdy skončily druhé. Ve hře je i varianta, že by trofeje jednoduše zůstaly neobsazené.
Názory klubů ale nejsou jednotné. Zatímco část představitelů volá po historických sankcích, jinde pro odebrání titulů velká podpora není.
City se brání a věří v úspěch odvolání
Manchester City nadále trvá na své nevině. Klub tvrdí, že rozhodnutí komise obsahuje zásadní chyby v právním posouzení, principu i faktických zjištěních, a proto proti němu podal odvolání.
Odvolací proces má proběhnout před tříčlenným panelem. Samotné projednání může trvat nejvýše 12 týdnů a výsledek má být oznámen do 30 dnů od jeho ukončení.
Teprve pokud City s odvoláním neuspěje, přijde na řadu otázka konkrétního trestu. Ve hře je široká škála možností – od pokuty a odečtu bodů přes zákaz přestupů až po sestup, vyloučení z Premier League či odebrání titulů. Premier League sama potvrdila, že otázka sankce bude řešena v samostatném řízení.
Do té doby tak zůstává otevřená nejen otázka, jak tvrdý trest Manchester City dostane, ale také to, zda případná sankce dokáže klub připravit o všechny výhody, které mu současný systém evropského a anglického fotbalu umožňuje.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8:4
|12
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|5
|2
|3
|0
|7:3
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
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