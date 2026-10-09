Souček má brzy podepsat novou smlouvu. Údajně se rozhodl, kde ukončí kariéru
Tomáš Souček výrazně pokročil v jednáních o prodloužení smlouvy ve West Hamu a v londýnském klubu chce uzavřít profesionální kariéru.
Český reprezentant se vrací do zápasového vytížení po vážném zranění, které si přivodil v červnovém utkání proti Mexiku.
Spekulovaný návrat do pražské Slavie tím definitivně padá a zájem červenobílých postupně opadl.
Na vysněný comeback do Slavie to nevypadá. Ani v budoucnu. Tomáš Souček, fotbalový záložník, se výrazně přiblížil k prodloužení smlouvy ve West Hamu, za který kope už osmou sezonu. Renomovaný server The Athletic pak nastínil další možné plány v kariéře 31letého reprezentanta.
Že bude pokračovat ve West Hamu, je nejspíš tutovka. Souček se dostal do posledního roku stávajícího kontraktu, jehož součástí je opce na další rok. Londýnský klub ji mohl jednoduše aktivovat, přesto se s hráčem pustil do nových jednání. Prý nabízí lepší podmínky.
K uzavření dohody mezi oběma stranami má dojít ke konci října. Zbývá ještě dořešit, na jak dlouho se Souček, bývalý kapitán národního týmu, upíše současnému zaměstnavateli. Přesto web The Athletic zveřejnil zásadní zjištění.
„Zdroje obeznámené s jednáním, které hovořily pod podmínkou anonymity, uvedly, že záložník chce ve West Hamu uzavřít profesionální kariéru,“ napsal žurnalista Roshane Thomas, jenž se zaměřuje na dění v londýnském klubu.
Sen o návratu nevyšel
Souček přišel do West Hamu v lednu 2020, Slavia za něj měla dostat až půl miliardy korun. Na Britských ostrovech nastřádal 284 soutěžních zápasů, vstřelil 43 gólů a zaznamenal 13 asistencí. Zařadil se do skupiny hráčů, kteří nastupují s kapitánskou páskou na ruce.
„Pro West Ham je klíčový, beru ho jako jasného člena základní sestavy. Pro tým se obětuje a jde příkladem,“ uvedl zkušený anglický novinář John Murray z BBC v rozhovoru pro deník Sport a web iSport během nedávné návštěvy Londýna.
Přesto když „Kladiváři“ sestoupili v minulé sezoně do druhé anglické ligy, spekulovalo se o možném návratu do Prahy. Reagovali na to také členové realizačního týmu Slavie. „Kdyby byla minimální šance Tomáše Součka získat, budeme moc rádi,“ řekl asistent Zdeněk Houštecký. „Záleží to jen na něm,“ přidal se trenér gólmanů Štěpán Kolář.
Nakonec promluvil i hlavní kouč. „Je to o Tomášovi. Osobně si myslím, že se to jednou stane. Zda už v létě, se teprve uvidí. Zájem bychom určitě měli,“ odpověděl Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci na konci letošního května, tedy po zisku dalšího mistrovského titulu.
V současné chvíli vysněný návrat není podle všeho ani ve hře. Interes Slavie postupně opadl a rodák z Havlíčkova Brodu jedná o budoucnosti v Anglii.
Chvála trenéra
West Ham už netrpělivě vyhlížel Součkův návrat na hřiště, který se očekává v pátek proti Queens Park Rangers. Český záložník si přivodil vážné zranění na konci června, konkrétně v posledním utkání mistrovství světa v Americe proti Mexiku (0:3). Od startu nové sezony vynechal už jedenáct soutěžních utkání včetně nedávného londýnského derby proti Millwallu (2:2).
Proto nefiguroval ani v nominaci české reprezentace. Byť ji ve Wembley navštívil, pondělní trénink sledoval od postranní čáry po boku technického vedoucího mužstva Michala Černého. „Jsme se Sukem v pravidelném kontaktu, píšeme si, voláme si,“ líčil obránce Vladimír Coufal, Součkův bývalý spoluhráč z West Hamu.
Proto mu neuniklo, že první zápasovou zátěž okusil jen pár dnů předtím. Souček naskočil do přípravy za zavřenými dveřmi proti Wycombe (2:0). Odehrál 65 minut a proměnil pokutový kop, kterým otevřel skóre utkání.
„Mám radost, že je zpátky na hřišti, že odehrál zápas a daří se mu,“ doplnil Coufal. „Je na tom dobře. Byl dlouho mimo hru, ale tvrdě na sobě pracoval. Bylo fajn vidět, jak zvládl přátelské utkání,“ líčil kouč Nuno Espírito Santo.
Součka bude v boji o návrat do Premier League jistě potřebovat. A jak to momentálně vypadá, využije ho případně i v dalších sezonách.