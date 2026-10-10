Konec 40 let dlouhé prohibice? Premiér podpořil návrat piva na anglické tribuny
- Britský premiér Andy Burnham podpořil zrušení čtyřicet let starého zákazu pití alkoholu přímo na tribunách anglických fotbalových stadionů.
- Asociace fanoušků plán vítá jako konec diskriminace, zatímco policie varuje před rizika opilosti a zbytečným narušením bezpečnosti.
- Zatímco ženská Superliga již zákaz zrušila a v Česku či Německu pivo k fotbalu patří, plány v Premier League vzbuzují značné obavy.
Když se britský premiér Andy Burnham, dlouholetý permanentkář Evertonu, vydal do newyorského sídla OSN, sotva čekal otázku na alkohol v anglických hledištích. Ostrovní fotbal jako jediný sport dusí podobná omezení už od bouřlivých 80. let. Opilost a výtržnosti znají i jinde, žádné jiné odvětví si však tak palčivý cejch nenese. Strhnout, nebo ponechat?
Zahraniční fanoušky z Ameriky i Evropy zaskočí, že si v kolébce fotbalu pivo na tribuně nevychutnají. Ve Velké Británii platí neúprosné pravidlo. Alkohol s výhledem na hřiště má utrum. Předpis pochází z roku 1985, kdy vstoupil v platnost zákon s poněkud krkolomným názvem Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act. Zrodil se v temných časech eskalujícího chuligánství 70. a 80. let, kdy ochozy zaplavovaly výtržnosti a násilí. Návštěva fotbalu se snadno měnila v riskantní podnik a alkohol v krvi agresi dál přikrmoval. Zákaz měl tenhle trend přiškrtit.
Restrikce sahá od Premier League až po suterénní National League. Pivo si na stadionu koupit můžete, loknete si ovšem jen někde v útrobách a v úzkých chodbách bez výhledu na trávník. Jakmile vykročíte ze zázemí k sedadlům, sklenice musí pryč. Tohle letité dogma, pro mnohé zkostnatělé, se ale možná brzy sesype. Andy Burnham, ctitel Evertonu a od července premiér Spojeného království, podpořil konec fotbalové „prohibice“.
„Zákon spadá do éry, kdy fotbal vypadal úplně jinak. Jsem přesvědčen, že máme pádné důvody tuto diskriminaci smést ze stolu,“ prohlásil. „Ze svého dlouhodobého postoje neustoupím. Přijde mi neobhajitelné, aby se s fanoušky jednoho sportu zacházelo tak odlišným metrem.“ Narážel na zjevný paradox. Nařízení svazuje výhradně mužský fotbal v pěti nejvyšších soutěžích. Žádný jiný sport ve Velké Británii podobnou stopku nezná. Dokonce i v ženské Superlize po zkušebním období pro tuto sezonu padla.