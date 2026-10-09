West Ham vzpomínal na Mikloška: obrovský dres, speciální video i slavný chorál
- Kluby West Ham a Queens Park Rangers před vzájemným zápasem dojemně uctily památku nedávno zesnulé české brankářské legendy Luďka Mikloška.
- Na hrací ploše se objevil obří dres s jeho jménem, z tribun zněl slavný fanouškovský chorál a na obrazovce běželo vzpomínkové video.
- Bývalý reprezentační gólman a ikona obou londýnských celků zemřel po těžké nemoci 14. září ve věku 64 let.
Byla to emotivní chvíle, která patřila Luďku Mikloškovi. West Ham a Queens Park Rangers, jeho oba bývalé kluby, uctily před pátečním zápasem druhé anglické ligy památku českého legendárního gólmana, který zemřel před necelým měsícem po vážné nemoci.
Když trojice brankářů West Hamu vyběhla na rozcvičku, měla na sobě světle modrý dres s Mikloškovým jménem. V obří velikosti se objevil ještě před začátkem večerního zápasu také uprostřed hrací plochy.
Jakmile hráči, mezi nimiž byl český reprezentant Tomáš Souček, nastoupili na trávník, londýnský stadion tleskal. Smuteční věnec před obří modrý dres donesli syn Martin Mikloško společně s klubovou legendou Markem Noblem. Na tribuně bylo nachystané choreo „Ludo“, za brankou se objevila plachta s Mikloškem v dresu „Kladivářů“.
Fanoušci sledovali na velkoplošné obrazovce speciální video, které připomnělo gólmanovo působení v klubu. Někteří z nich drželi nad hlavou šálu se slovy ze slavného chorálu: „Jmenuji se Luděk Mikloško, pocházím z okolí Moskvy, hraji za West Ham.“
Na místě byla také rodina
Ceremoniál, jehož se zúčastnila také rodina a bývalí spoluhráči, jen potvrdil, jak velkou stopu v londýnském klubu zanechal.
Byl prvním českým hráčem, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998 a připsal si přes 300 startů. Později tam pracoval i jako trenér brankářů.
Symbolické je, že dva roky strávil v Queens Park Rangers, kde následně ukončil profesionální kariéru. „Fanoušci na něj neustále pamatují. Měl jsem štěstí, že jsem ho viděl chytat,“ vyprávěl Alan Woolford, průvodce stadionu Loftus Road.
Mikloško v posledních letech bojoval s rakovinou. O své nemoci poprvé promluvil krátce před koncem roku 2024 právě na webu West Hamu. Uvedl, že mu lékaři objevili nemoc o tři roky dříve. Nádory vyžadovaly chemoterapii, tu ale odmítl.
„Rozhodl jsem se chemoterapii neabsolvovat, protože chci žít normálně. Když mi řekli, co by chemoterapie obnášela, znamenalo by to, že bych asi šest měsíců nemohl pracovat nebo být se svými kolegy, nemohl bych cestovat a tak dále. Řekl jsem ne, to nechci,“ prohlásil tehdy.
Zemřel 14. září ve věku 64 let. A jisté je, že nejen v Anglii na něj nikdy nezapomenou.