Souček při návratu zavinil penaltu. Po zápase překvapil: Rozhodčí mi přiznal chybu
Český reprezentant Tomáš Souček se po tříměsíční pauze vrátil do sestavy West Hamu při remíze 1:1 s Queens Park Rangers.
Záložník v prvním poločase zavinil penaltu po čistém zákroku před pokutovým územím, což mu po zápase potvrdil i sám rozhodčí.
Neexistující pokutový kop nemohl systém VAR opravit, protože v nižší anglické soutěži není z rozhodnutí klubů k dispozici.
Má za sebou velmi rozpačitý večer. Tomáš Souček, fotbalový záložník West Hamu, naskočil do prvního ostrého zápasu po víc než tříměsíční pauze kvůli zranění kotníku. Při pátečním utkání druhé anglické ligy proti Queens Park Rangers (1:1) zavinil penaltu, která podle expertů nebyla. „Je těžké se s tím smířit. Jsem zklamaný,“ líčil v rozhovoru pro televizní stanici Sky Sports.
Kontroverzní moment se odehrál už v šestnácté minutě. Souček se vrhnul v blízkosti pokutového území skluzem pod nohy záložníka Paula Smytha, který po vzájemném souboji spadl na trávník. Hlavní rozhodčí Ruebyn Ricardo odpískal faul a nařídil penaltu.
Český reprezentant vytřeštil oči, nechápavě se díval kolem sebe. „Fatální chyba rozhodčího. V žádném případě to nebyla penalta,“ zdůraznil Lee Hendrie, bývalý záložník Aston Villy. „Nemůžu tomu uvěřit, jsem z toho naprosto v šoku,“ pokračoval v komentáři pro Sky Sports.
Opakované záběry naznačily dvě věci. Souček udělal obranný zákrok nejspíš ještě před hranou velkého vápna. Navíc nejdřív trefil balon, až poté došlo ke kontaktu se Smythem. „Měl jsem obrovskou radost, že jsem ten souboj vyhrál. Z mého pohledu jde o obrovskou chybu,“ rozpovídal se Souček.
Ještě na hrací ploše se přiblížil za rozhodčím, pustil se s ním do diskuze a gestikuloval rukama. „Chtěl jsem s ním mluvit, ale nechtěl komunikovat. Až po zápase mi řekl, že udělal chybu,“ prozradil jednatřicetiletý hráč.
První zápas po očekávaném návratu pro něj skončil už po prvním poločase, když ho nahradil spoluhráč Pablo. Souček se pochopitelně velmi rychle podíval na opakovaný záběr. „Když jsem to pak viděl, bylo to ještě horší, než jsem si myslel. Už s tím ale nemůžu nic udělat,“ poznamenal Souček.
Oprava verdiktu nebyla možná, protože VAR není ve druhé anglické lize k dispozici. Většina klubů byla proti. „Je to hrozné. Rozhodčí měl naprosto ideální pozici, aby viděl, že se míč po doteku odrazil úplně jiným směrem,“ řekl Paul Parker, bývalý obránce Manchesteru United. „Podívejte se na reakci hráčů. Ani Smyth neprotestoval, nedožadoval se odpískání penalty,“ všiml si.
Queens Park Rangers se díky kontroverznímu pokutovému kopu dostalo do vedení. Ve druhé půli srovnal Jarrod Bowen. Stejný hráč nakonec v závěru zápasu neproměnil další penaltu v utkání. West Ham nakonec remizoval 1:1 a zůstal na druhém místě tabulky. „Jsem zklamaný, protože to byl pro mě osobně důležitý zápas,“ zakončil Souček.