Arsenal se natrápil na výhru proti Leedsu, musel otáčet ve druhém poločase
Fotbalisté Arsenalu v šestém kole anglické ligy porazili doma Leeds 2:1 a bodově se dotáhli na vedoucí Manchester City, který má ale nedělní utkání v Liverpoolu k dobru. Obhájce titulu inkasoval jako první, ale v rozpětí devíti minut dokázal nepříznivý vývoj otočit. Arsenal, který se 4. listopadu představí v rámci Ligy mistrů v Edenu, svého sobotního soupeře zdolal poosmé v řadě. Leeds utrpěl v této sezoně první porážku.
Hráči Arsenalu mohli během dlouhé reprezentační přestávky zapomenout na tříbrankový debakl, který utrpěli v Brightonu těsně před ní. Ale na návrat na vítěznou vlnu to dlouho nevypadalo. Hosté, kteří v minulé sezoně prohráli oba vzájemné zápasy s celkovým skóre 0:9, byli nečekaně aktivní a španělský brankář Raya měl hodně práce.
Na Justinovu střelu byl krátký, ale už po sedmi minutách vyrovnal italský obránce Calafiori. Za dalších osm minut Rice šikovnou patičkou našel Guimaraese a střídající brazilský záložník vstřelil druhý gól od letního přestupu z Newcastlu. Švéd Gyökeres mohl v nastavení výhru ještě zvýraznit, ale proti vyběhnuvšímu brankáři Traffordovi prováhal vhodný okamžik.
Premier League 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13:5
|15
|2
Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|15
|3
Brighton
|5
|3
|1
|1
|16:5
|10
|4
Brentford
|5
|2
|3
|0
|10:4
|9
|5
Leeds
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|6
Liverpool
|5
|2
|3
|0
|7:4
|9
|7
Everton
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|8
Hull City
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|9
Newcastle
|5
|2
|2
|1
|9:9
|8
|10
Chelsea
|5
|2
|1
|2
|10:12
|7
|11
Ipswich Town
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|12
Manchester Utd.
|5
|1
|2
|2
|8:8
|5
|13
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|14
Sunderland
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|15
Crystal Palace
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|16
Aston Villa
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|17
Bournemouth
|5
|0
|3
|2
|6:8
|3
|18
Coventry City
|5
|1
|0
|4
|1:10
|3
|19
Fulham
|5
|0
|2
|3
|5:8
|2
|20
Tottenham
|5
|0
|2
|3
|2:8
|2
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