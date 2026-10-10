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Arsenal se natrápil na výhru proti Leedsu, musel otáčet ve druhém poločase

Arsenal dokázal po obratu porazit Leeds a po reprezentační přestávce zapsal výhru
Arsenal dokázal po obratu porazit Leeds a po reprezentační přestávce zapsal výhruZdroj: ČTK / AP / Alastair Grant
Arsenal dokázal po obratu porazit Leeds a po reprezentační přestávce zapsal výhru
Arsenal dokázal po obratu porazit Leeds a po reprezentační přestávce zapsal výhru
Arsenal dokázal po obratu porazit Leeds a po reprezentační přestávce zapsal výhru
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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Fotbalisté Arsenalu v šestém kole anglické ligy porazili doma Leeds 2:1 a bodově se dotáhli na vedoucí Manchester City, který má ale nedělní utkání v Liverpoolu k dobru. Obhájce titulu inkasoval jako první, ale v rozpětí devíti minut dokázal nepříznivý vývoj otočit. Arsenal, který se 4. listopadu představí v rámci Ligy mistrů v Edenu, svého sobotního soupeře zdolal poosmé v řadě. Leeds utrpěl v této sezoně první porážku.

Hráči Arsenalu mohli během dlouhé reprezentační přestávky zapomenout na tříbrankový debakl, který utrpěli v Brightonu těsně před ní. Ale na návrat na vítěznou vlnu to dlouho nevypadalo. Hosté, kteří v minulé sezoně prohráli oba vzájemné zápasy s celkovým skóre 0:9, byli nečekaně aktivní a španělský brankář Raya měl hodně práce.

Na Justinovu střelu byl krátký, ale už po sedmi minutách vyrovnal italský obránce Calafiori. Za dalších osm minut Rice šikovnou patičkou našel Guimaraese a střídající brazilský záložník vstřelil druhý gól od letního přestupu z Newcastlu. Švéd Gyökeres mohl v nastavení výhru ještě zvýraznit, ale proti vyběhnuvšímu brankáři Traffordovi prováhal vhodný okamžik.

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#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City550013:515
2Arsenal650110:515
3Brighton531116:510
4Brentford523010:49
5Leeds62318:59
6Liverpool52307:49
7Everton52306:39
8Hull City52216:48
9Newcastle52219:98
10Chelsea521210:127
11Ipswich Town52037:116
12Manchester Utd.51228:85
13Nottingham Forest51224:55
14Sunderland51136:104
15Crystal Palace51136:114
16Aston Villa51134:94
17Bournemouth50326:83
18Coventry City51041:103
19Fulham50235:82
20Tottenham50232:82
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