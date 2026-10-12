Transparenty o Manchesteru City: Narážky na Oasis a proč se mávalo banány?
Očekávaný souboj na Anfieldu dopadl lépe pro fotbalisty Manchesteru City (3:0). Dění na hřišti ale předčil souboj na tribunách. Právě v Liverpoolu se vedoucí tým Premier League představil poprvé poté, co byl uznán vinným ze závažného porušení finančních pravidel. Není tak divu, že šlágr provázelo spoustu fanouškovských přestřelek. Projděte si nejlepší z nich na iSportu.
Proč Banány?
Kdo si pustil nedělní šlágr Premier League, musel si hned všimnout stovek nafukovacích banánů v sektoru Manchesteru City. Za tropickým ovocem se schovává dlouholetá fanouškovská tradice. Tento trend se objevil v sezóně 1987–88, kdy klub sestoupil do druhé ligy. V týmu hrál tehdy útočník Imre Varadi, kterému jeden fanoušek přezdíval „Imre Banana“. To vedlo jiného fanouška k tomu, že si na další zápas přinesl nafukovací banán, a tradice se udržela po zbytek 80. a 90. let. Fanoušci si tak na výjezdu udělali legraci z možného přeřazení zpátky do nižší soutěže.
Fanoušci Manchesteru City s nafukovacími banány • ČTK / AP / Jon Super
Shamchester City
Jeden z domácích fanoušků stihl během reprezentační přestávky uštrykovat (či si jinak obstarat) speciální půlenou šálu. „Liverpool - The Reds,“ hlásí první polovina. Druhá už popichuje rivala. „Shamchester City - The Cheat.“ Vymazlené je logo rivala „Dirty cheating bastards.“ Podobný chorál zpívali domácí během celého zápasu „You cheating bastards, we know what you are.” V překladu „Vy mizerní podvodníci, víme, co jste zač.“
Shamchester City hlásí šála fanouška Liverpoolu • ČTK / AP / Jon Super
Trefa do Oasis
Bez narážky nezůstal ani věrný fanoušek City Noel Gallagher. Zpěvák a kytarista skupiny Oasis nechyběl v hostujícím sektoru a jako prominentní postava klubu to také schytal. „All of the stars are fading away,“ (Všechny hvězdy postupně mizí), zpívá v hitu Stop Crying Your Heart Out. Na Anfieldu přepsali na refrén na „Všechny vaše hvězdy postupně mizí“.
Fanoušci Liverpoolu upravili hit skupiny Oasis Stop Crying Your Heart Out • ČTK / AP / Jon Super
Noel Gallagher nechyběl v neděli na Anfieldu • ČTK / AP / Jon Super
Všechny jste nás okradli
Ani možná největší hit skupiny Oasis Wonderwall neunikl pozornosti. „A koneckonců jste nás vlastně všechny okradli,“ utahují si fanoušci z hitu, který je s klubem spjatý. Zpívá se po vítězných zápasech Manchesteru City na stadionu i v kabině. Angličtí fanoušci si ho přivlastili během letního mistrovství světa. Slova o krádeži platí v případě Liverpoolu ještě o něco víc. Například klubová legenda Steven Gerrard by v sezoně 2013/14 slavil titul, na který nikdy v kariéře nedosáhl.
Fanoušci Liverpoolu naráželi na hit Oasis Wonderwall • X / @ProFoot_HQ
Dokud nesplatíte sny
AI slop
Podobně jako si Manchester City nelámal hlavu s finančními regulacemi, jeho fanoušci se zase netrápili s vytvářením banneru. Ten na podporu Khaldoona Al Mubaraka byl vygenerovaný během pár sekund. „Khaldoonovi věříme, vyhráli jsme všechno!“ stojí fans za předsedou klubu, který si stojí za tím, že jsou City nevinní. Při přiblížení na stuhy trofeje pro vítěze Premier League se text úplně rozpadá.
Fanoušci Manchesteru City s AI bannerem • ČTK / AP / Jon Super
Hráči jako vězni
I liverpoolští si v posmívání pomohli umělou inteligencí. Jeden z fanoušků oblékl hvězdy soupeře včetně Erlinga Haalanda do vězeňského úboru, nasadil jim pouta a obehnal je ostnatým drátem. Navrch přidal poházené bankovky a na záda číslovku 114 značící všechna obvinění, ze kterých byli City shledáni vinnými.
Banner s hráči Manchesteru City ve vězení • ČTK / AP / Jon Super