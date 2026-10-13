Horníčkův špatný zápas: udělal chybu a zavinil penaltu. Vůbec to nezvládl, řekl expert
Prožil zatím nejhorší zápas po letním přestupu do Newcastlu. Lukáš Horníček, reprezentační gólman, zavinil při vysoké prohře v pondělním ligovém zápase na hřišti Coventry (1:4) pokutový kop už ve čtvrté minutě. „To se může ve fotbale stát, ještě když máte mladý tým. Pořád jsme ale měli šanci zvítězit,“ uvedl německý trenér Matthias Jaissle. Uznávaný expert byl vůči českému brankáři ostřejší.
Po reprezentační přestávce, během níž odchytal za Česko dvě utkání Ligy národů proti Chorvatsku (1:2) a Anglii (0:3) se opět postavil do branky Newcastlu. Lukáš Horníček startoval v Premier League už pošesté v řadě.
Nebyl to pro něj úplně vydařený návrat. Naopak. Na hřišti Coventry si výrazně pokazil osobní bilanci po letním přestupu. Přesněji řečeno: v pondělí večer téměř ztrojnásobil počet inkasovaných gólů. Byť už měsíc zpátky obdržel čtyřku od Leedsu United (1:4).
„Určitě se na to musíme podívat. Když dostanete v posledních dvou venkovních zápasech osm branek, tak to na úroveň Premier League prostě nestačí. Musíme se zlepšit v obraně, stejně tak v útoku je potřeba být ostřejší,“ přiznal teprve 38letý kouč Matthias Jaissle. „Dneska jsme byli ale lepším týmem, zasloužili jsme si jiný výsledek,“ pokračoval.
Darovaná penalta
Jako klíčový moment zápasu se ukázal první inkasovaný gól, u něhož byl právě Horníček. Na začátku utkání se dvakrát zapojil do rozehrávky týmu, vyřešil ji v obou případech bez větších komplikací. Problém nastal až při třetí akci, konkrétně ve čtvrté minutě. „Byl to dárek,“ komentoval situaci renomovaný server The Athletic.
Domácí měli autové vhazování, po kterém se dostali až do pokutového území Newcastlu. Horníček reagoval na přihrávku Brendona-Thomase-Asanteho, vyrazil proti ní až na hranu malého vápna. Tam se najednou zastavil. „Horníček situaci vůbec nezvládl, měl míč napoprvé sebrat. Místo toho nastala panika,“ líčil Alan Smith, bývalý útočník Arsenalu, v živém vysílání BBC.
Balon se odrazil od Horníčkovy pravé ruky přímo pod nohy útočníka Sidikiho Cherifa, kterého český brankář poté fauloval v pokutovém území. Hlavní sudí John Brooks okamžitě odpískal penaltu proti Newcastlu.
Penaltu neviděli všichni
„Cherif byl u míče jako první, o penaltě nemůže být pochyb,“ poznamenal Smith. „Rozhodčí měl navíc na celou situaci dobrý výhled,“ doplnil. Přesto se objevil v médiích i jiný názor. „Nejsem si tím jistý. Sice se míče trochu dotkl, ale stejně si nemyslím, že se měla kopat penalta,“ prohodil John Anderson, někdejší obránce Newcastlu.
Horníček, ač byl docela klidný, zřejmě signalizoval směrem k rozhodčímu, že se protihráče sotva dotknul. Verdikt nezměnil ani VAR a Jack Rudoni, záložník Coventry, proměnil penaltu. Reprezentační gólman skočil na opačnou stranu. Byl bez šance na zákrok.
Další tři góly inkasoval až ve druhém poločase. Trenér Jaissle si stěžoval po utkání především na druhý zásah. „Byl tam faul,“ upozornil. Arbitr Brooks viděl zákrok na Joea Willocka jinak. Nepískal faul a míč nechal v držení Coventry.
Třetí nejhorší z celého týmu
Zatímco hráč Newcastlu se nechal ošetřit, domácí udeřili opět po autovém vhazování. „Nikdy není příjemné inkasovat, ale po přestávce jsme chtěli zápas otočit. Hráči tomu věřili, dali jsme gól a momentum bylo na naší straně,“ líčil Jaissle.
Horníček dostal v individuálním hodnocení britského serveru BBC známku 3,53 (desítka je nejlepší), což byl třetí nejhorší výsledek z celého týmu. V zápase čelil celkem šesti střelám na branku a zaznamenal dva reflexivní zákroky.
Další utkání ho nejspíš čeká v sobotu proti Aston Ville.
|Brankář
|Zápas
|Statistiky utkání
|Lukáš Horníček(Newcastle)Hlavní zápas
|
vs. Coventry
1:4(96 min)
|
Inkasované góly: 4
xG: 2,34
Střely proti: 6
Zákroky: 2/2(reflexivní)
|Antonín Kinský(Tottenham)
|
vs. Man United
1:1(100 min)
|
Inkasované góly: 1
xG: 0,74
Střely proti: 4
Zákroky: 3/2(reflexivní)
|Matěj Kovář(PSV Eindhoven)
|
vs. Heerenveen
2:0(94 min)
|
Inkasované góly: 0
xG: 0,38
Střely proti: 4
Zákroky: 4/2(reflexivní)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|6
|6
|0
|0
|16:5
|18
|2
Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|15
|3
Brighton
|6
|4
|1
|1
|18:5
|13
|4
Brentford
|6
|2
|4
|0
|12:6
|10
|5
Everton
|6
|2
|4
|0
|8:5
|10
|6
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|15:13
|10
|7
Leeds
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|8
Hull City
|6
|2
|3
|1
|8:6
|9
|9
Liverpool
|6
|2
|3
|1
|7:7
|9
|10
Ipswich Town
|6
|3
|0
|3
|9:12
|9
|11
Newcastle
|6
|2
|2
|2
|10:13
|8
|12
Crystal Palace
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|13
Manchester Utd.
|6
|1
|3
|2
|9:9
|6
|14
Coventry City
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|15
Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|16
Aston Villa
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|17
Sunderland
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|18
Bournemouth
|6
|0
|3
|3
|7:13
|3
|19
Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|3
|20
Fulham
|6
|0
|2
|4
|6:10
|2
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