Anglickému fotbalu hrozí finanční kolaps. V minusu je 94 procent klubů
Anglický fotbal se navzdory rekordním příjmům ocitá ve vážných finančních problémech. Podle nové zprávy nezávislého regulátora hospodaří 94 procent klubů z pěti nejvyšších soutěží se ztrátou. Téměř třetina by navíc bez finanční podpory svých majitelů nepřežila ani měsíc, což vyvolává obavy z možných bankrotů a nutnosti rozsáhlých reforem.
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Anglický fotbal vydělává více peněz než kdykoliv předtím, jeho finanční základy jsou však mimořádně křehké. Vyplývá to ze zprávy nezávislého fotbalového regulátora (IFR), zveřejněné v úterý 13. října. Přestože celkové příjmy klubů v pěti nejvyšších soutěžích dosáhly v sezoně 2025/26 přibližně devíti miliard liber (zhruba 250 miliard korun), jejich souhrnná ztráta činila 1,7 miliardy liber.
Podle regulátora stojí za problémy zejména rostoucí náklady, vysoké výdaje na přestupy a platy hráčů i závislost na penězích bohatých majitelů.
Bez majitelů by kluby nepřežily ani měsíc
Zpráva přináší alarmující zjištění. Celých 29 procent dotázaných klubů přiznalo, že by bez dalších finančních injekcí od vlastníků nevydrželo déle než 30 dní. Dvě třetiny by pak za stejných okolností nepřežily více než tři měsíce.
Více než 60 procent klubů z druhé až páté nejvyšší soutěže je navíc podle účetních ukazatelů technicky insolventních. Jejich závazky převyšují účetní hodnotu majetku, což ovšem automaticky neznamená bezprostřední bankrot.
„Některé naše kluby patří mezi nejbohatší a nejkonkurenceschopnější na světě, jiné stojí na pokraji finanční katastrofy,“ upozornil předseda regulátora David Kogan.
Podle něj nastal čas zasáhnout dříve, než se problémy promění ve skutečné krachy. Řada klubů totiž nemá ani základní krizový plán pro případ, že jejich majitel přestane poskytovat finanční podporu.
Premier League bohatne, nižší soutěže riskují
Jednou z hlavních příčin problémů je propast mezi Premier League a nižšími soutěžemi. Průměrný klub anglické nejvyšší ligy vydělává více než osmkrát tolik co průměrný účastník Championship.
Vidina postupu mezi elitu proto podle regulátora nutí kluby druhé ligy k riskantním investicím do hráčů. Situaci navíc komplikuje systém finančních příspěvků sestupujícím týmům, které mají oproti konkurenci výraznou ekonomickou výhodu.
Regulátor proto požaduje spravedlivější rozdělování peněz. Premier League již nabídla nižším soutěžím dalších 1,8 miliardy liber během deseti let. Obě strany však o podobě dohody stále jednají.
Regulátor chystá přísnější kontrolu
IFR představil šestibodový plán, který má zlepšit finanční stabilitu anglického fotbalu. Počítá mimo jiné s přísnější kontrolou hospodaření, omezením ztrát a povinností vytvářet finanční rezervy pro krizové situace.
Do diskuse o finančních pravidlech vstupuje také kauza Manchester City, který se odvolal proti verdiktu o jejich rozsáhlém porušování. Regulátor může v případě neúspěchu odvolání posuzovat také způsobilost vlastníků klubu. Kogan však zdůraznil, že v této záležitosti nečelí žádnému politickému tlaku.
Návrh zprávy nyní projde veřejnou konzultací. Její konečné znění má být zveřejněno na začátku roku 2027.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|6
|6
|0
|0
|16:5
|18
|2
Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|15
|3
Brighton
|6
|4
|1
|1
|18:5
|13
|4
Brentford
|6
|2
|4
|0
|12:6
|10
|5
Everton
|6
|2
|4
|0
|8:5
|10
|6
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|15:13
|10
|7
Leeds
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|8
Hull City
|6
|2
|3
|1
|8:6
|9
|9
Liverpool
|6
|2
|3
|1
|7:7
|9
|10
Ipswich Town
|6
|3
|0
|3
|9:12
|9
|11
Newcastle
|6
|2
|2
|2
|10:13
|8
|12
Crystal Palace
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|13
Manchester Utd.
|6
|1
|3
|2
|9:9
|6
|14
Coventry City
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|15
Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|16
Aston Villa
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|17
Sunderland
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|18
Bournemouth
|6
|0
|3
|3
|7:13
|3
|19
Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|3
|20
Fulham
|6
|0
|2
|4
|6:10
|2
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