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Součkův podpis: West Ham pro mě znamená strašně moc. V příští sezoně chci hrát Premier League

Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu
Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West HamuZdroj: West Ham
Tomáš Souček se vrátil do sestavy West Hamu
Tomáš Souček s dresem Luďka Mikloška
Tomáš Souček během utkání proti JAR
Tomáš Souček zavinil při návratu do ostrého zápasu penaltu
Tomáš Souček s dresem Luďka Mikloška
Hráči West Hamu
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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Další roky na Ostrovech. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Jednatřicetiletý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028, původní kontrakt by mu vypršel po této sezoně. „Kladiváři“ to oznámili na svých internetových stránkách.

Souček přišel do West Hamu v lednu 2020 z pražské Slavie a postupně se stal jednou z opor mužstva. Za „Kladiváře“ dosud nastoupil do 285 soutěžních utkání a zaznamenal 47 branek. V roce 2023 ovládl s londýnským klubem Konferenční ligu po finálovém vítězství 2:1 nad Fiorentinou v pražském Edenu.

K fanouškům mám velmi blízko

West Ham United pro mě znamená strašně moc. Strávil jsem tu polovinu své fotbalové kariéry, už téměř sedm let a další přibydou. Mohu s čistým srdcem říct, že je to můj domov. Jsem hrdý na to, čeho jsme dosáhli, a věřím, že toho dokážeme ještě víc,“ uvedl Souček.

„Bylo to tady skvělé od samého začátku a skvělé je to i teď. Pro mou rodinu i pro všechny fanoušky West Hamu, ke kterým mám velmi blízko. Život v barvách klubu si opravdu užívám,“ řekl Souček, pro kterého je West Ham prvním zahraničním angažmá v kariéře.

Věrný londýnskému týmu zůstal i po jarním sestupu z Premier League. Aktuálně se vrací na trávníky po zranění, které v dresu české reprezentace utrpěl na letním mistrovství světa. „Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice - jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. Následně chci v příští sezoně v Premier League hrát a být úspěšný,“ uvedl Souček.

Důležitá osobnost, chválí trenér

Radost z toho, že s klubem záložník prodloužil smlouvu, má i trenér Nuno Espírito Santo. „Tomáš je ve West Hamu United klíčovou postavou. Je to výrazná a důležitá osobnost v kabině, která má fantastické zkušenosti a vítěznou mentalitu. Je to hráč, na kterého se můžeme vždy spolehnout a který každý den odevzdává na hřišti maximum. Jeho profesionalita je dokonalým příkladem pro každého mladého hráče,“ uvedl portugalský trenér.

Před angažmá ve West Hamu a Slavii Souček působil také v Liberci a ve Viktorii Žižkov. Za reprezentační „áčko“ má na kontě 93 startů a 17 branek. V letech 2021 až 2025 dělal kapitána národního týmu, pásku po něm převzal Ladislav Krejčí mladší. Kvůli doznívajícímu zranění Souček vynechal uplynulý první sraz pod novým španělským trenérem Santim Deniou.

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