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ONLINE: Newcastle - Aston Villa. Horníček v dalším těžkém zápase, jak obstojí?

Lukáš Horníček v utkání s Coventry čtyřikrát inkasoval
Lukáš Horníček v utkání s Coventry čtyřikrát inkasovalZdroj: Profimedia.cz
Lukáš Horníček v utkání s Coventry čtyřikrát inkasoval
Lukáš Horníček v utkání s Coventry čtyřikrát inkasoval
Lukáš Horníček v utkání s Coventry čtyřikrát inkasoval
Lukáš Horníček v zápase na hřišti Coventry
Lukáš Horníček čtyřikrát inkasoval na půdě Coventry
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iSport.cz
Anglie - Premier League
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Anglická Premier League pokračuje 7. kolem. Fotbalisté Newcastlu s českým gólmanem Lukášem Horníčkem čelí na domácím trávníku Aston Ville. Antonín Kinský se v bráně Tottenhamu představí až v pondělí dohrávce s Coventry. Sledujte celé kolo ONLINE na iSportu.

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#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City660016:518
2Arsenal650110:515
3Brighton641118:513
4Brentford624012:610
5Everton62408:510
6Chelsea631215:1310
7Leeds62318:59
8Hull City62318:69
9Liverpool62317:79
10Ipswich Town63039:129
11Newcastle622210:138
12Crystal Palace62139:127
13Manchester Utd.61329:96
14Coventry City62045:116
15Nottingham Forest61235:85
16Aston Villa61236:115
17Sunderland61146:124
18Bournemouth60337:133
19Tottenham60333:93
20Fulham60246:102
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