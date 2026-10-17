ONLINE: Newcastle - Aston Villa. Horníček v dalším těžkém zápase, jak obstojí?
Anglická Premier League pokračuje 7. kolem. Fotbalisté Newcastlu s českým gólmanem Lukášem Horníčkem čelí na domácím trávníku Aston Ville. Antonín Kinský se v bráně Tottenhamu představí až v pondělí dohrávce s Coventry. Sledujte celé kolo ONLINE na iSportu.
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Premier League 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|6
|6
|0
|0
|16:5
|18
|2
Arsenal
|6
|5
|0
|1
|10:5
|15
|3
Brighton
|6
|4
|1
|1
|18:5
|13
|4
Brentford
|6
|2
|4
|0
|12:6
|10
|5
Everton
|6
|2
|4
|0
|8:5
|10
|6
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|15:13
|10
|7
Leeds
|6
|2
|3
|1
|8:5
|9
|8
Hull City
|6
|2
|3
|1
|8:6
|9
|9
Liverpool
|6
|2
|3
|1
|7:7
|9
|10
Ipswich Town
|6
|3
|0
|3
|9:12
|9
|11
Newcastle
|6
|2
|2
|2
|10:13
|8
|12
Crystal Palace
|6
|2
|1
|3
|9:12
|7
|13
Manchester Utd.
|6
|1
|3
|2
|9:9
|6
|14
Coventry City
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|15
Nottingham Forest
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|16
Aston Villa
|6
|1
|2
|3
|6:11
|5
|17
Sunderland
|6
|1
|1
|4
|6:12
|4
|18
Bournemouth
|6
|0
|3
|3
|7:13
|3
|19
Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|3
|20
Fulham
|6
|0
|2
|4
|6:10
|2
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