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Gómez šokoval Anglii. Gól z půlící čáry, nejlepší od Rooneyho. Trenér soupeře se styděl

Radost Diega Gómeze
Radost Diega GómezeZdroj: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia
Radost Diega Gómeze
Brighton překvapivě porazil Arsenal 3:0
Brighton porazil Crystal Palace 5:0
Brighton porazil Crystal Palace 5:0
Brighton porazil Crystal Palace 5:0
Brighton porazil Crystal Palace 5:0
Brighton porazil Crystal Palace 5:0
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Petr Fantyš
Anglie - Premier League
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V Jablonci mají určitě hodně těžkou hlavu. Už ve čtvrtek na Střelnici dorazí jeden z nejnebezpečnějších týmů v Evropě. Brighton vyhrál posledních šest soutěžních zápasů v řadě s celkovým skóre 22:2 (!) a drží se na třetí příčce Premier League. O víkendu navíc „racci“ naprosto zdemolovali největšího rivala a Crystal Palace sfoukli 5:0. „Neuvěřitelné. Byli jsme lepší od první do poslední minuty,“ smál se obránce Lewis Dunk.

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Prakticky hotovo bylo už po deseti minutách. Vlastní gól si dal Jaydee Canvot, fantastickou ránu předvedl Diego Gómez a se štěstím zvýšil Yasin Ayari. Brighton se fotbalem bavil a vedení 3:0 získal za úvodních 600 sekund zápasu.

Má v noze kladivo

Domácí fanoušky nejvíc nadchl druhý zásah. Muži v modrém vybojovali míč na vlastní polovině a protiútok měl vést rychlý křídelník Gómez. Místo úprku vpřed však zvolil výrazně jednodušší řešení a z půlící čáry vypálil rovnou na branku. Balón naprosto přesně přeletěl zaskočeného brankáře a třepotal se v síti.

„Má v noze kladivo. Stál jsem přímo za ním a hned jak kopl do míče, věděl jsem, že to padne do branky. Neuvěřitelný gól,“ chválil spoluhráče kapitán Dunk.

Nejdelší gólová rána od roku 2017

V momentě střely byl balon jen o pár centimetrů na útočné polovině a paraguayský střelec se tak zařadil na seznam střelců z největší vzdálenosti v historii Premier League. Podle oficiálních statistik pálil přesně 51,3 metru od branky a jde tak o nejdelší gólovou ránu od listopadu 2017, kdy z vlastní poloviny skóroval Wayne Rooney.

„Střelbu z padesáti metrů netrénujeme,“ smál se trenér Fabian Hürzeler. „Víme, že má opravdu dobré zakončení. Celá akce je obdivuhodná – přehled o postavení brankáře, rychlost rozhodnutí a přesnost dalekonosné střely…“ rozplýval se kouč.

Anglická liga tak musela aktualizovat historické tabulky gólů z největší dálky a Gómez se zařadil na osmé místo seznamu. První tři místa patří brankářům, kterým se nechtěně podařilo dopravit míč do sítě dlouhým odkopem. Nejvýš tedy stojí Asmir Begovič (95,7 metru), Tim Howard (92,2) a Paul Robinson (84,7).

Z hráčů v poli pak dokázali překvapit gólmany z vlastní poloviny Charlie Adam (63,9), Xabi Alonso (60,6), Maynor Figueroa (60,5) a již zmíněný Wayne Rooney (57,7).

Trenér soupeře se styděl

Výprask a zesměšnění největšího rivala pak ve druhém poločase dokonali dalšími zásahy Charalampos Kostoulas a Jack Hinshelwood. Modrý tým z jižního pobřeží Anglie tak vyrovnal svou rekordní výhru v derby zvaném M23 z roku 1956.

Pro Palace jde pochopitelně o mimořádnou potupu. „Chci se omluvit fanouškům. Mám jenom jednu emoci – stud. V takovém zápase musíte ukázat úplně jinou tvář, my jsme ale předvedli naši nejhorší,“ bědoval trenér Orlů.

Chuť si může spravit už ve čtvrtek v Evropské lize proti Besiktasi a evropský výjezd čeká rovněž rozjetý Brighton. Anglická média ho vzhledem k úžasné formě začínají pasovat na boj o titul, zatímco Racci se plně soustředí na čtvrteční utkání v Jablonci. „Boj o titul neřešíme, to nechám na vás. Není to moje práce,“ odbyl novináře Dunk. „Soustředíme se na velký zápas v Konferenční lize a to je všechno,“ uzavřel kapitán.

Luboš Kozel a jeho realizační tým si nyní určitě láme hlavu s tím, jak nekompromisního soupeře zastavit.

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#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City770019:721
2Arsenal760111:518
3Brighton751123:516
4Chelsea741217:1313
5Liverpool73319:812
6Brentford724113:810
7Leeds72419:610
8Everton72418:710
9Hull City72328:79
10Ipswich Town730411:159
11Aston Villa72237:118
12Newcastle722310:148
13Manchester Utd.714210:107
14Crystal Palace72149:177
15Bournemouth71339:136
16Coventry City62045:116
17Fulham71247:105
18Nottingham Forest71245:95
19Sunderland71156:144
20Tottenham60333:93
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