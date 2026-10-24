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City poprvé v lize padli, nestačili na Aston Villu. Dvěma góly zazářil Jackson

Hráči Aston Villy se radují z gólu
Hráči Aston Villy se radují z góluZdroj: ČTK / AP / Morgan Harlow
Erling Haaland se trefil proti Aston Ville, na body to ale nestačilo
Aston Villa vyzrála na Manchester City
Hráči Aston Villy se radují z výhry nad City
Aston Villa vyzrála na Manchester City
Aston Villa vyzrála na Manchester City
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ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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Fotbalisté Manchesteru City v 8. kole anglické ligy podlehli 1:2 na hřišti Aston Villy, které zařídil vítězství dvěma góly útočník Nicolas Jackson. Lídr tabulky poprvé ztratil body a dal příležitost druhému Arsenalu, aby se na něj v dnešním domácím utkání s Evertonem bodově dotáhl.

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Už v šesté minutě obránce hostů Guéhi ztratil míč před vlastním vápnem, McGinn jej posunul na Jacksona a senegalský útočník zblízka rozvlnil síť Donnarummovy branky. „Citizens“ vyrovnali sedm minut po přestávce, po centru Ndiayeho se podeváté v sezoně prosadil nejlepší střelec soutěže Haaland. Chvíli poté mohli hosté dokonce slavit obrat, ale Gvardiolovu nebezpečnou střelu vytěsnil Suzuki na břevno.

Nerozhodný stav opět prolomili domácí. Na konci týmové akce od vlastního vápna byl opět zakončující Jackson, tentokrát procpal míč do sítě pod rukou padajícího brankáře Donnarummy. Hosté se vybičovali k velkému závěrečnému tlaku, Aston Villu ale několikrát podržel brankář Suzuki a v největší šanci na brankové čáře vyhlavičkoval Haalandův pokus obránce Maatsen.

Pro Aston Villu to bylo páté vítězství v posledních sedmi vzájemných zápasech a čtvrtá domácí výhra nad City v řadě.

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1Manchester City870120:921
2Arsenal760111:518
3Brighton751123:516
4Chelsea741217:1313
5Liverpool73319:812
6Aston Villa83239:1211
7Brentford724113:810
8Leeds72419:610
9Everton72418:710
10Ipswich Town831412:1610
11Hull City72328:79
12Newcastle722310:148
13Manchester Utd.714210:107
14Crystal Palace72149:177
15Nottingham Forest81346:106
16Tottenham71336:106
17Bournemouth71339:136
18Coventry City72056:146
19Fulham71247:105
20Sunderland71156:144
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