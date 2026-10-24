City poprvé v lize padli, nestačili na Aston Villu. Dvěma góly zazářil Jackson
Fotbalisté Manchesteru City v 8. kole anglické ligy podlehli 1:2 na hřišti Aston Villy, které zařídil vítězství dvěma góly útočník Nicolas Jackson. Lídr tabulky poprvé ztratil body a dal příležitost druhému Arsenalu, aby se na něj v dnešním domácím utkání s Evertonem bodově dotáhl.
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Už v šesté minutě obránce hostů Guéhi ztratil míč před vlastním vápnem, McGinn jej posunul na Jacksona a senegalský útočník zblízka rozvlnil síť Donnarummovy branky. „Citizens“ vyrovnali sedm minut po přestávce, po centru Ndiayeho se podeváté v sezoně prosadil nejlepší střelec soutěže Haaland. Chvíli poté mohli hosté dokonce slavit obrat, ale Gvardiolovu nebezpečnou střelu vytěsnil Suzuki na břevno.
Nerozhodný stav opět prolomili domácí. Na konci týmové akce od vlastního vápna byl opět zakončující Jackson, tentokrát procpal míč do sítě pod rukou padajícího brankáře Donnarummy. Hosté se vybičovali k velkému závěrečnému tlaku, Aston Villu ale několikrát podržel brankář Suzuki a v největší šanci na brankové čáře vyhlavičkoval Haalandův pokus obránce Maatsen.
Pro Aston Villu to bylo páté vítězství v posledních sedmi vzájemných zápasech a čtvrtá domácí výhra nad City v řadě.
Premier League 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|8
|7
|0
|1
|20:9
|21
|2
Arsenal
|7
|6
|0
|1
|11:5
|18
|3
Brighton
|7
|5
|1
|1
|23:5
|16
|4
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|17:13
|13
|5
Liverpool
|7
|3
|3
|1
|9:8
|12
|6
Aston Villa
|8
|3
|2
|3
|9:12
|11
|7
Brentford
|7
|2
|4
|1
|13:8
|10
|8
Leeds
|7
|2
|4
|1
|9:6
|10
|9
Everton
|7
|2
|4
|1
|8:7
|10
|10
Ipswich Town
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|11
Hull City
|7
|2
|3
|2
|8:7
|9
|12
Newcastle
|7
|2
|2
|3
|10:14
|8
|13
Manchester Utd.
|7
|1
|4
|2
|10:10
|7
|14
Crystal Palace
|7
|2
|1
|4
|9:17
|7
|15
Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|6:10
|6
|16
Tottenham
|7
|1
|3
|3
|6:10
|6
|17
Bournemouth
|7
|1
|3
|3
|9:13
|6
|18
Coventry City
|7
|2
|0
|5
|6:14
|6
|19
Fulham
|7
|1
|2
|4
|7:10
|5
|20
Sunderland
|7
|1
|1
|5
|6:14
|4
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