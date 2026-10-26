Další změna v United? Ostré reakce expertů i potlesk z tribun. Klub má dvě alternativy
Manchester United podlehl Bournemouthu 0:3 a prodloužil černou sérii bez vítězství už na osm utkání.
Trenér Michael Carrick nechal na lavičce opory, které v minulých dnech vedení United kritizovali. K výhře to ale nevedlo.
Carrick se po zápase dočkal podpory fanoušků, vedení klubu ale podle britských médií už řeší jeho budoucnost a má vyhlédnutá konkrétní jména.
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Po závěrečném hvizdu se zvedl z lavičky, vydal se ke středovému kruhu a začal utěšovat zklamané fotbalisty. Michael Carrick nezabránil další ztrátě, United prohráli na domácí půdě s Bournemouthem 0:3. Už poosmé v řadě napříč soutěžemi už Rudí ďáblové nevyhráli, přestože Carrick tentokrát zkusil protočit sestavu. Tradiční opory manchesterského velkoklubu zůstaly na lavičce - Matheus Cunha, Bruno Fernandes nebo Lisandro Martínez.
Špatné výkony, nebo trest za kritiku?
Šlo o čistě fotbalové rozhodnutí, bránil Carrick svůj výběr sestavy. „Když máte na výběr, je to vždycky těžké rozhodnutí. Musím se rozhodnout správně, aby výkon týmu odpovídal našim představám.“
Jestli jde o výkony nebo disciplinární postihy z fungování kabiny, to ví jen Carrick. Dva důležité hráče United totiž spojují prohlášení proti aktuálnímu vedení slavného klubu. Obránce Martínez se do výkonů jak hráčů, tak vedení opřel po prohře s Atléticem Madrid (0:2), klíčový záložník Fernandes zase zkritizoval taktiku při prohře v Comu (1:4).
Fanoušci přitom dali najevo, že problém svého milovaného klubu vidí spíše na hřišti, nikoliv na lavičce. Po konci zápasu se Carrick vydal na děkovné kolečko a fanoušci autora 464 zápasů v dresu United vytleskali a vyvolávali jeho jméno. A poté začali bučet na své hráče.
„Mám smíšené pocity. Soucítím s mými hráči, procházejí těžkým obdobím. V některých případech jim můžeme pomoci, v jiných se situace vyvíjí sama a kluci to teď pociťují. Smíšené pocity mám i z toho, jak reagovali fanoušci. Bude chvíli trvat, než to vstřebám, ale jejich podpory si rozhodně cením,“ vysvětloval trenér po zápase.
Bývalý útočník United Wayne Rooney ale stále vidí hlavní problém v přístupu hráčů. „Tihle hráči jsou sobci. Nezajímají je spoluhráči, trenér, realizační tým ani fanoušci. Zajímají se jen sami o sebe,“ prohlásil Rooney. „Když není po jejich, chovají se jako malé děti, které vztekle vyhazují hračky z kočárku a svádějí vinu na všechny ostatní,“ dodal.
Kdo za Carricka?
Poslední výhra v Premier League se pro United datuje na konec srpna, kdy porazili nováčka z Ipswiche. Osm duelů bez soutěžní výhry znamená, že britská média spekulují o Carrickově náhradě. Podle zdrojů Sky Sports aktuálně vedení klubu zvažuje dvojici jmen: Julian Nagelsmann a Eddie Howe, bývalý trenér Newcastlu nebo právě Bournemouthu.
Podle dalšího televizního experta Garyho Nevilla jsou záběry po konci zápasu jasnou známkou vyhazovu další klubové legendy na lavičce. „Fanoušci mu aplaudovali, protože, aspoň myslím, vědí, co se stane. Je to jeden z nich a je oblíben, ale sportovní vedení pravděpodobně učiní rozhodnutí, které fanoušky pobouří. Ale pravděpodobně je nutné,„ komentoval scény po zápase bývalý bek United.
„Nebyla to rozlučka,“ dodal Carrick. Jestli to bylo naposledy, co usedl na lavičku Rudých ďáblů, ukáže čas. Další zápas hrají aktuálně patnáctí United příští sobotu proti londýnské Chelsea.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|8
|7
|0
|1
|20:9
|21
|2
Arsenal
|8
|7
|0
|1
|13:5
|21
|3
Brighton
|8
|5
|1
|2
|23:7
|16
|4
Liverpool
|8
|4
|3
|1
|11:8
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|6
Brentford
|8
|2
|5
|1
|14:9
|11
|7
Leeds
|8
|2
|5
|1
|9:6
|11
|8
Newcastle
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|9
Aston Villa
|8
|3
|2
|3
|9:12
|11
|10
Hull City
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|11
Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|12
Ipswich Town
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|13
Bournemouth
|8
|2
|3
|3
|12:13
|9
|14
Tottenham
|8
|2
|3
|3
|8:10
|9
|15
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:10
|8
|16
Manchester Utd.
|8
|1
|4
|3
|10:13
|7
|17
Crystal Palace
|8
|2
|1
|5
|9:19
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|6:10
|6
|19
Coventry City
|8
|2
|0
|6
|6:15
|6
|20
Sunderland
|8
|1
|2
|5
|6:14
|5
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