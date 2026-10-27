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Šok v Anglii! Arsenal senzačně vypadl z ligového poháru s týmem ze čtvrté ligy

Fleetwood Town ze čtvrté ligy vyřadil Arsenal v EFL Cupu
Fleetwood Town ze čtvrté ligy vyřadil Arsenal v EFL CupuZdroj: Profimedia.cz
Fleetwood Town ze čtvrté ligy vyřadil Arsenal v EFL Cupu
Hráči Fleetwood Town jako by nevěřili vlastním očím po výhře nad anglickým mistrem
Hráči Fleetwood Town jako by nevěřili vlastním očím po výhře nad anglickým mistrem
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Anglie - Premier League
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Fotbalisté Arsenalu nečekaně vypadli z anglického Ligového poháru v osmifinále po penaltách s týmem Fleetwood Town ze čtvrté ligy. V normální hrací době skončil úterní zápas 1:1. Domácí, které od úřadujícího vítěze Premier League dělí v pyramidě anglického fotbalu 84 míst, vyhráli rozstřel 5:3.

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Vedle konce měl zápas i nečekaný úvod. Už ve 2. minutě rozhodčí duel na téměř deset minut přerušil kvůli dronu, jenž během hry prolétal nad stadionem.

Domácí hrající soutěž zvanou League Two poslal do vedení ve 21. minutě Aaron Loupalo-Bi. Pět minut po přestávce srovnal Viktor Gyökeres, ale očekávaný obrat hostů se nekonal. Závěrečný nápor Arsenalu navíc zbrzdilo vyloučení šestnáctiletého Maxe Downmana za šlápnutí na soupeře v 85. minutě.

V rozstřelu byli všichni střelci Fleetwoodu bezchybní, v dresu „Kanonýrů“ neuspěl čtvrtý střelec Bruno Guimaraes.

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