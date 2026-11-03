40 stran tikající bomby. Detaily kauzy City: za hranice sportu i teorie o vysávání
Slavná definice napětí od londýnského rodáka Alfreda Hitchcocka jako by vznikla pro kauzu Manchesteru City. „Překvapení je, když pod stolem zničehonic vybuchne bomba. Napětí je, když divák ví, že tam ta bomba tiká, a sleduje postavy, jak klidně večeří a baví se o počasí.“ Taková scéna se dnes odehrává v Premier League. Pod stolem anglického fotbalu tiká odjištěná nálož. Má 114 obvinění, 40 stran rozsudku a osmkrát natvrdo napsané slovo „podvod“.
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Vítejte v novém normálu
Manchester City zase vyhrává. Jen nikdo neví, co to znamená. Enzo Maresca hned po nástupu rozjel vítěznou sérii a Sky Blues jako teprve třetí tým v dějinách Premier League ovládli úvodních sedm kol. Ani Guardiola to nesvedl. Jenže po verdiktu, který klub usvědčil z porušení finančních pravidel, suverénní triumf 3:0 na Anfieldu mnohé rozlítil. Doufali, že když už (prozatím) selhala spravedlnost v kancelářích, zjedná nápravu alespoň hřiště. Marně.
Nikdo netuší, zda budou City tři body z Anfieldu patřit ještě o Vánocích, jak tvrdý trest je stihne, ani v jaké lize zahájí příští sezonu. Dokud nepadnou sankce a neskončí odvolací řízení, nezmizí ani zvláštní pocit neskutečnosti, ona „falešná válka“, jak nynější bezčasí nazývají šéfové Cityzens. Existenční krize číhá za dveřmi, život však plyne dál, jako by se nic nedělo.
Řeči, řeči, řečičky
Fotbal vládne vlastním jazykem, jemným, propracovaným, plným nuancí. Jenže slovník, který na trávníku funguje bezchybně, zní mimo stadion často absurdně.
Erling Haaland není žádný automat na fráze, na to je příliš bystrý. Má postřeh, umí zaujmout a jeho sympatická výstřednost prozrazuje chlapíka, který se nebojí vybočit. Ovšem po demolici Liverpoolu zalovil hluboko v ohraném zásobníku klišé. Bylo to těžké, mužstvo ukázalo úžasný charakter, všichni drželi pospolu, zůstali psychicky silní a soustředili se na to, co mohou ovlivnit. Tedy na dobrý fotbal a společný boj.
Člověk by podle těch slov čekal marodku zdecimovanou zraněními, vyhazov trenéra nebo dlouhý distanc pro klíčovou oporu. Skutečnost byla třaskavější. Nezávislá komise uznala City vinným v největší kauze systematického podvodu v dějinách anglického fotbalu. Nad budoucností klubu se zatáhlo.
Maresca přispěchal s vlastním receptem. Rozruch kolem mužstva podle něj nikdy neutichne, hráči se s ním musejí naučit žít a přehlušit ho vlastním rámusem. Jak? Vyhrávat a být šťastní.
Haaland za nic z toho nemůže. Přijal královsky placené angažmá po boku prvotřídních parťáků, pod špičkovým koučem a navrch v klubu, kde kdysi nastupoval jeho otec Alf-Inge. Fotbalový svět má ovšem zvrácenou slabost pro absurditu. Před reflektory a mikrofony staví hráče i trenéry, pasuje je na mluvčí korporace a nutí čelit nepříjemným otázkám o zákulisních machinacích, o nichž nemají tušení. Skutečně odpovědní manažeři, ředitelé a majitelé se zatím jakékoli veřejné konfrontaci bezpečně vyhýbají.
Kabina volí instinktivní obranu. Hlavu dolů, hledět si hry. Navenek demonstrovat klid, soudržnost a profesionální odhodlání. Avšak zatímco hráči recitují naučené fráze o nezlomnosti a charakteru, jejich agenti už v tichosti rýsují únikové trasy.
Čtyřicet stran hanby
Sky Blues se proměnili ve Faleš FC. Otázka už nezní, zda si Premier League troufne Manchester City vyloučit, nýbrž jak by ospravedlnila jakýkoli mírnější trest.
Stačilo přečíst prvních 40 stran závěrů nezávislé komise. Manipulace, falšování, zneužívání systému ve vlastní prospěch. Že to bude zlé, se tušilo. Ale až takhle? Rozsah podvodů nemá v historii Premier League obdoby. Zaráží i nezvykle břitký jazyk právního spisu. Slovo „podvod“ v něm zazní osmkrát. A skutečné lahůdky teprve přijdou. Dosud nezveřejněné přílohy patrně odkryjí konkrétní jména, nastrčené společnosti i další podrobnosti.
Už nynější inventura je zdrcující. Zatajování informací, lživá svědectví, zfalšované účetnictví, dvojí smlouvy pro klíčové postavy i pokusy mařit vyšetřování. Posoudila-li komise vše správně, žádný jiný klub neohýbal pravidla tak soustavně, bezohledně a rafinovaně. A žádný dosud nepostavil anglický fotbal před tak palčivou otázku. Jak potrestat švindl takových rozměrů?
Lepkavé prsty
Zdá se, že závažnost situace mnohým stále uniká. City dál trvá na své nevině ve všech bodech obžaloby, na což má svaté právo. Tvrdí, že se stalo obětí hanebného justičního omylu a vlastně není co řešit. Značná část fanoušků bude klub hájit za všech okolností. Jenže komise shromažďovala důkazy tři a půl roku a zatvrzelé zapírání City začíná připomínat obhajobu Jacquesa Chiraca.
Vzpomeňme na bonmot bývalého francouzského prezidenta Valéryho Giscarda d’Estainga o jeho rivalovi. „Chirac může mít plnou pusu marmelády, může mu kapat ze rtů, může mít upatlané prsty a před sebou otevřenou sklenici. A když se ho zeptáte, jestli jí marmeládu, odpoví: Já? Jíst marmeládu? Nikdy!“ Kolik mužů v impériu šejka Mansoura má lepkavé prsty?
Skrytý systém
Během devíti vyšetřovaných let (2009 až 2018) přesáhla hodnota Manchesteru City 900 milionů liber. Klub přitom provozoval důmyslnou finanční kamufláž. Peníze majitele vydával za sponzorské příjmy. Výmluvné jsou tři mistrovské sezony 2011/12, 2013/14 a 2017/18. City za ně vykázalo 360 milionů liber od sponzorů. Z legitimních zdrojů však pocházelo pouhých 43 milionů. Zbytek pokoutně dopumpovala vlastnická společnost Abu Dhabi United Group (ADUG).
Za celé devítileté období přiznal klub sponzorské příjmy ve výši 949,4 milionu liber. Skuteční partneři však dodali jen 119,2 milionu. Zbylých 830,2 milionu přiteklo z ADUG prostřednictvím mechanismu, který komise nazvala skrytým systémem financování. Klub tak své příjmy uměle nafoukl o 854,5 milionu. A to je jen zlomek odhalených machinací.
City vyrábělo fiktivní sponzorské smlouvy, obchodní dohody a další ujednání, aby přikrášlilo účetnictví a mohlo dál rozhazovat astronomické sumy za přestupy a platy. Bez těchto triků by drasticky narazilo do výdajových stropů Premier League i UEFA. Účetní čáry klubu dovolovaly utrácet částky, na něž by s reálnými příjmy a podle platných regulí nikdy nedosáhl.
Ochromte je!
Vládce Etihadu nebudoval mistrovské týmy jen shromažďováním hvězd a elitních trenérů. Penězi z Abú Dhabí oslaboval soupeře, kteří mu stáli v cestě. Zvlášť krutě to odnesla Aston Villa. Když v září 2008 společnost ADUG převzala City, birminghamský klub pod Martinem O’Neillem šlapal na paty anglické elitě. Sezonu 2007/08 zakončil šestý a vzápětí smetl City 4:2 hattrickem Gabriela Agbonlahora. Šestou příčku pak uhájil.
Jenže šejkové otevřeli měšec. V létě 2009 Sky Blues přetáhli Garetha Barryho, podle Agbonlahora drahokam a duši Lions. Následující sezonu už skončili pátí, těsně před Villou. Poté z Birminghamu vytáhli i Jamese Milnera. Oba angličtí reprezentanti slavili triumf v FA Cupu, City vystoupalo na třetí příčku, zatímco jejich bývalý klub klesl na devátou a dál se propadal. V roce 2015 Cityzens zverbovali další oporu, Fabiana Delpha. Villa se zřítila na dno a na tři roky zmizela ve druhé lize. „Banda podvodníků nám odvedla nejlepší hráče,“ zuřil Agbonlahor. „Pak jsme přijeli na Etihad a dostávali výprasky od Tourého, Agüera a Silvy. Ale kde na ně vzali?“
Bohatší kluby vždy skupovaly perly chudších a Villa mohla utržené miliony zužitkovat lépe. Brighton či Brentford dokazují, že chytrý prodej mužstvo i pozvedne. Avšak City během pár let vysálo vojevůdce přímého konkurenta a vyšplhalo po jeho zádech. Jeden klub sílil, druhý chřadl. Šejkové zpočátku nelovili u gigantů typu United či Chelsea (s výjimkou Carlose Téveze). Zacílili na soky z bezprostředního sousedství v tabulce. Podlamovali jejich moc a krok za krokem upevňovali vlastní nadvládu.
Vydrancovaný Arsenal a dominový efekt
Aston Villa nebyla jedinou obětí. V létě 2009 Cityzens zaháčkovali i Joleona Lescotta z Evertonu, který pod Davidem Moyesem bral dvakrát po sobě páté místo. Toffees ztrátu klíčového stopera rozdýchávali jen ztěžka.
Ještě dravěji však dobyvatel z Etihadu vyraboval Arsenal. Gunners spláceli nový stadion Emirates a v kádru střežili klenoty, po nichž City lačnilo. V roce 2009 z Londýna odešli Emmanuel Adebayor a Kolo Touré, o dva roky později Gaël Clichy a Samir Nasri. Arsenal opustil kapitán Cesc Fàbregas, jenž se vrátil do Barcelony, a Francouz měl převzít jeho roli. Místo toho prchl do Manchesteru a slavil titul. Následující léto to vzdal i Robin van Persie. Znechuceně sledoval rozpad Wengerovy smečky a vábení Old Trafford už neodolal. Také on vyhrál ligu. Dominový efekt v přímém přenosu.
Ani tituly z let 2012 a 2014 nákupní apetit City neukojily. Na Etihad proudily zahraniční hvězdy jako Fernandinho či Kevin De Bruyne, klub však dál luxoval domácí konkurenci. V létě 2015 zlanařil Raheema Sterlinga, kometu Liverpoolu. O dva roky později udeřil na Tottenham a vyzobl si Kylea Walkera, dynamického krajního beka, po němž Pep Guardiola prahl. Pro Pochettinovy Kohouty jeho odchod znamenal víc než odříznutí ikony. Proměnil atmosféru v kabině. Spoluhráči pochopili, že jinde mohou dosáhnout na trofeje i královské platy.
Kupovat fotbalisty není nezákonné ani nemorální. Původ peněz je ovšem jiná věc. Odtud pramení frustrace rivalů. City jim nebralo jen stěžejní postavy. Bořilo plány, trhalo herní vazby a rozvracelo rovnováhu ligy. Čím Sky Blues budovali dynastii, tím ostatním podrývali budoucnost.
Tribunál spiklenců
Manchesteru City nehrozí jen sportovní sankce. Za branami stadionu se mihotá další bojiště, tentokrát soudní. Liverpool, Arsenal, Manchester United a Tottenham podaly ještě před zářím 2024 formální právní výzvy, jimiž si pojistily možnost vymáhat náhradu škod způsobených porušováním pravidel. A částky mohou být závratné. Když Everton v sezoně 2021/22 překročil finanční limity, Burnley od něj vysoudilo 40 milionů liber. Nad City ke všemu visí hrozba trestního stíhání. Podle expertů na hospodářskou kriminalitu má klub k obavám pádné důvody.
Vyloučení z Premier League však není tak přímočaré. Brání mu spletité předpisy a provinění takového rozsahu nemá obdoby. Anglická ligová pyramida navíc vyvrženému klubu automaticky nezaručuje záchrannou síť v nižších soutěžích. O vyhazovu by musely hlasovat kluby Premier League a posvětit ho dvoutřetinovou většinou. Výsledek lze stěží předvídat. Někteří vlastníci udržují v Abú Dhabí lukrativní obchodní vazby, jiní se děsí precedentu, který by umožnil zlikvidovat konkurenta od stolu. Právní verdikt je jedna věc, ochota ostatních hodit City přes palubu docela jiná.
Downing Street a cizí vlády
Kauza přerostla hranice fotbalu. Zasahuje do diplomacie, mezinárodního obchodu i politiky. Spojené arabské emiráty pohrozily britské vládě, že omezí budoucí miliardové investice. V okamžiku, kdy City ovládla kapitálová skupina emirátského viceprezidenta, se změnila pravidla hry. Anglickým fotbalem už dřív otřásli magnáti a oligarchové, teď do něj však vstoupily vlády s hospodářskou silou celých států.
Politické dozvuky jsou neméně výbušné. Andy Burnham starostoval Manchesteru v době, kdy Abú Dhabí do města mohutně pumpovalo peníze. Dobročinná podpora místní komunity? Nebo promyšlený nákup vlivu? Burnham řekl, že by ho „opravdu znepokojilo“, kdyby majitelé museli City prodat. Skepsí vůči obviněním připomínal spíš rozhořčeného fanouška než státníka. Downing Street musela celou záležitost vysvětlovat a premiér slíbil zveřejnit své kontakty se šejky.
Jenže City nejsou výjimkou. Saúdové ovládají Newcastle United a spolu s Katarem i Čínou drží většinový podíl v londýnském Heathrow. Zahraniční kapitál pronikl do energetiky a kontroluje 80 procent anglického vodárenství. Fotbal obnažuje širší závislost Británie na cizích penězovodech.
Sochy s rukama na očích
Premier League čelí zdrcujícímu problému. Úspěchy jejího nejdominantnějšího klubu stojí na nečestných základech. A možná nejen v letech 2009 až 2018. I kdyby City později dodržovalo každou čárku ve finančních řádech, z nefér vybudovaného náskoku těžilo dál. Odváží se liga prověřit i následující éru? Pokud Sky Blues během devíti let pošlapali regule víc než stokrát, kdo uvěří, že dalších osm let už jednali bez poskvrny?
V sázce je samotná integrita soutěže i byznysu, který britské ekonomice generuje miliardy. Bez důvěry ztrácí sport smysl. K čemu jsou strhující zápasy, nervy a euforie, když se výsledky mohou po deseti letech škrtat kvůli pletichám v klimatizovaných kancelářích vzdáleného státu?
Paradoxně však skandál otevírá Premier League i možnost katarze. Dokáže-li exemplárně potrestat vlastní výkladní skříň, vyšle jasný vzkaz. Ani ti nejbohatší nejsou nedotknutelní a spravedlnost nemusí kapitulovat před penězi.
Zatím však převládá zmatek. Na venkovních stadionech vítá hráče City ohlušující pískot, posměšné chorály o sestupu a sžíravé transparenty. Nikdo pořádně netuší, jak hluboko chapadla aféry sahají ani co přinese zítřek. Fanoušci Sky Blues se zabarikádovali v ublíženeckém vzdoru. Tváří se, jako by se stali obětí bezpráví, a odmítají vidět, že pohromu zavinili jejich vlastní šéfové.
Tohle není běžná krize, kterou spraví jedna vítězná šňůra. Anglický fotbal nic podobného nezažil. Dokonce i jeho navyklý slovník plný hesel o nezlomném charakteru a bojovnosti zní najednou směšně a bezradně.
Přitom právě tahle liga, velkolepá Premier League, žije z ryzího dramatu, ze zvratů a ze sdílené víry, že na trávníku rozhoduje sportovní výkon, nikoli účetní ekvilibristika. Teď musí přesvědčit miliony příznivců, že tomu tak skutečně je. Jinak každý další triumf City provždy poznamená pachuť pochybností. A bronzové sochy Davida Silvy, Vincenta Kompanyho i dalších legend před Etihadem by pak měly dostat novou, mnohem trefnější podobu. Ruce křečovitě přitisknuté na očích.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|24
|2
Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|3
Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4
Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5
Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|15
|6
Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|7
Everton
|9
|3
|4
|2
|9:9
|13
|8
Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|9
Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|10
Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|11
Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|12
Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|13
Newcastle
|9
|3
|2
|4
|12:15
|11
|14
Ipswich Town
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|15
Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16
Coventry City
|9
|3
|0
|6
|9:16
|9
|17
Manchester Utd.
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18
Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19
Nottingham Forest
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20
Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5
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