Předplatné

ONLINE: Tottenham - Crystal Palace. Jak si povede Kinský v derby? Chelsea hostí United

Antonín Kinský se raduje z výhry nad Chelsea se spoluhráčem Mickym van de Venem
Antonín Kinský se raduje z výhry nad Chelsea se spoluhráčem Mickym van de VenemZdroj: Profimedia
Antonín Kinský v utkání proti Aston Ville
Antonín Kinský v utkání proti Aston Ville
Antonín Kinský v utkání proti Evertonu
Antonín Kinský v utkání proti Evertonu
Antonín Kinský udržel čisté konto a Tottenham se zachránil v Premier League
Antonín Kinský udržel čisté konto a Tottenham se zachránil v Premier League
Antonín Kinský zazářil při remíze proti Leedsu
12
Fotogalerie
iSport.cz
iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Tottenhamu v 9. kole anglické Premier League hostí v londýnském derby Crystal Palace, jak si povede český gólman Antonín Kinský v domácích barvách? Velká bitva se hraje na Stamford Bridge, kde Chelsea čelí Manchesteru United, který prožívá mizerný úvod nové sezony. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Premier League 2026/2027

LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City870120:921
2Arsenal870113:521
3Brighton851223:716
4Liverpool843111:815
5Chelsea841317:1513
6Brentford825114:911
7Leeds82519:611
8Newcastle832312:1411
9Aston Villa83239:1211
10Hull City82429:810
11Everton82428:910
12Ipswich Town831412:1610
13Bournemouth823312:139
14Tottenham82338:109
15Fulham82248:108
16Manchester Utd.814310:137
17Crystal Palace82159:197
18Nottingham Forest81346:106
19Coventry City82066:156
20Sunderland81256:145
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů