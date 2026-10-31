ONLINE: Tottenham - Crystal Palace. Jak si povede Kinský v derby? Chelsea hostí United
Fotbalisté Tottenhamu v 9. kole anglické Premier League hostí v londýnském derby Crystal Palace, jak si povede český gólman Antonín Kinský v domácích barvách? Velká bitva se hraje na Stamford Bridge, kde Chelsea čelí Manchesteru United, který prožívá mizerný úvod nové sezony. ONLINE přenos z celého kola sledujte na iSportu.
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Premier League 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|8
|7
|0
|1
|20:9
|21
|2
Arsenal
|8
|7
|0
|1
|13:5
|21
|3
Brighton
|8
|5
|1
|2
|23:7
|16
|4
Liverpool
|8
|4
|3
|1
|11:8
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|6
Brentford
|8
|2
|5
|1
|14:9
|11
|7
Leeds
|8
|2
|5
|1
|9:6
|11
|8
Newcastle
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|9
Aston Villa
|8
|3
|2
|3
|9:12
|11
|10
Hull City
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|11
Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|12
Ipswich Town
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|13
Bournemouth
|8
|2
|3
|3
|12:13
|9
|14
Tottenham
|8
|2
|3
|3
|8:10
|9
|15
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:10
|8
|16
Manchester Utd.
|8
|1
|4
|3
|10:13
|7
|17
Crystal Palace
|8
|2
|1
|5
|9:19
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|6:10
|6
|19
Coventry City
|8
|2
|0
|6
|6:15
|6
|20
Sunderland
|8
|1
|2
|5
|6:14
|5
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- Evropská liga
- Sestup