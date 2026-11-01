Naposledy s Rosickým. Arsenal po 14 letech vyloupil Anfield, Havertz má rekord. A teď Slavia
Ukázka síly a kvality. Arsenal vyhrál v Premier League na Anfieldu po dlouhých čtrnácti letech, když potrestal chybu Liverpoolu a odvezl si tři body za triumf 1:0. „Je to šílená statistika a všichni jsme rádi, že jsme ji dnes zvládli prolomit,“ oddechl si jediný střelec, Kai Havertz, jenž se zároveň stal historicky nejlépe skórujícím Němcem v Premier League. Arsenal potvrzuje roli favorita a kráčí za obhajobou titulu. I díky nezdarům konkurentů.
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Když naposledy „Kanonýři“ triumfovali v lize na Anfield Road, vedl je Arséne Wenger a v kádru byl i Tomáš Rosický. Od té doby se třináctkrát vraceli bez vítězství. Nepříznivou šňůru utnula až parta Mikela Artety, která ukázkově potrestala chybu domácích.
Alisson Becker lehce zaváhal v rozehrávce. Jeho spoluhráči se následně nedokázali správně srovnat, čehož draví hosté využili a Declan Rice stříleným centrem našel Kaie Havertze, který na zadní tyči jednoduše uklidil míč do sítě. V šestnácté minutě se tak Arsenal dostal do vedení a už ho nepustil.
„Trenér se mnou měl na začátku sezony dlouhý a upřímný pohovor. Motivoval mě tím, že v jeho očích mohu předvádět ještě lepší výkony a přesně o to se snažím,“ pochvaloval si Rice, kterému Havertz po vstřelené brance děkoval s tím, že 90 % gólu udělal právě anglický záložník.
Tři penalty? Ne, říká Šmicer
Následovala strhující bitva s řadou nadějných situací. Domácí se v první půli hned třikrát dožadovali odpískání pokutového kopu. „Ale ani v jednom případě to na penaltu nebylo,“ souhlasil se sudími Vladimír Šmicer, legenda Liverpoolu, ve studiu Canal+Sport.
Po změně stran měli „Reds“ objektivně více ze hry, ale skvěle bránící Arsenal ukázal, proč má z úvodních devíti kol hned šest čistých kont.
„Je strašně těžké prolomit jejich defenzivu. Místy drží přímo dokonalé rozestupy. Když už to vypadá, že jste našli skulinu, tak se najednou najde někdo, kdo stojí přesně na svém místě a mezírku zavře,“ měl slova chvály pro obranu Arsenalu Micah Richards, bývalý obránce Manchesteru City a nyní oceňovaný televizní expert.
Arteta klidní nadšení
Arsenal tak potvrzuje už před sezonou přisuzovanou roli favorita na celkový triumf. O něm však Mikel Arteta nechce slyšet. „Je na to stále ještě příliš brzy. Nyní si užíváme tento velký moment. Snad udělal našim příznivcům radost. Hlavně způsob, jakým jsme k němu došli. Ukázali jsme obrovské odhodlání,“ těšilo Španěla.
Nyní to však nevypadá, že by někdo dokázal perfektně vyladěnému Arsenalu konkurovat. Samotný Liverpool na něj nyní ztrácí už devět bodů a musí řešit nefungující ofenzivu. V devíti kolech totiž vstřelil jen jedenáct branek.
„Dnes jsme si gól rozhodně zasloužili. Měli jsme řadu příležitostí. Trefili jsme i břevno. Ještě je stále brzy a pořád máme šanci. Arsenal je však nyní v nejlepší pozici,“ připustil kouč Liverpoolu Andoni Iraola.
City ztrácí
Zprvu bezchybný Manchester City pak zřejmě doběhla aféra s porušováním finančních pravidel soutěže. Po sedmi triumfech v řadě totiž podlehl Aston Ville a následně také Brightonu. „Inkasujeme hloupé góly. Nikdo není spokojený, ale věděli jsme, že nevyhrajeme všechny zápasy. Takové momenty v sezoně prostě přijdou,“ nenechává se dvěma neúspěchy rozhodit trenér Enzo Maresca.
Vzájemná bitva dvou aktuálně nejlepších týmů Premier League přijde na řadu v neděli 29. listopadu, kdy se střetnou na Etihad Stadium. Tou dobou už budeme o podobě boje o titul zase o něco moudřejší.
Už ve středu však Arsenal prověří Slavia.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|24
|2
Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|3
Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4
Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5
Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|15
|6
Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|7
Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|8
Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|9
Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|10
Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|11
Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|12
Newcastle
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|13
Ipswich Town
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|14
Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|15
Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16
Coventry City
|9
|3
|0
|6
|9:16
|9
|17
Manchester Utd.
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18
Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19
Nottingham Forest
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20
Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5
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