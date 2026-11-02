Kouč Liverpoolu zuří po šlágru s Arsenalem: Rozhodčí chybovali! Hráče chce učit padat
- Arsenal ovládl šlágr na hřišti fotbalistů Liverpoolu 1:0. Zápas rozhodl po chybě brankáře už v 16. minutě Kai Havertz.
Utkání poznamenala sporná situace a neodpískaná penalta na domácího Alexandera Isaka.
Londýnský klub zvítězil na Anfieldu poprvé od roku 2012. Díky zisku tří bodů se osamostatnil v čele Premier League.
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Velký šlágr anglické Premier League mezi Liverpoolem a Arsenalem (0:1) poznamenala kontroverzní situace v pokutovém území. Domácí útočník Alexander Isak byl při souboji držen za dres, rozhodčí však penaltu neodpískali. Trenér Liverpoolu Andoni Iraola po utkání neskrýval rozhořčení a prohlásil, že své hráče bude muset nabádat k pádům, jinak se pokutových kopů nedočkají.
Rozhodčí penaltu neodpískal. Isak doplatil na poctivost?
Kritizovaná situace se odehrála ve 21. minutě nedělního utkání na Anfieldu. Útočník Liverpoolu Alexander Isak se pokoušel zakončit centr Bradleyho Barcoly, obránce Arsenalu Jurriën Timber ho však chytil za dres a omezil jeho pohyb.
Švédský reprezentant přesto zůstal na nohou a místo protestů se na soupeře pouze pousmál. Hlavní rozhodčí Andy Madley nechal pokračovat ve hře a videorozhodčí Stuart Attwell jeho verdikt nezměnil.
Penalty on Alexander Isak! 😤 https://t.co/7S434NdN22— Out Of Context Liverpool (@lfc_no_context) November 1, 2026
Podle trenéra Liverpoolu Andoniho Iraoly šlo o jednoznačný pokutový kop. Španělský kouč se pozastavil především nad tím, že jeho svěřenec zřejmě doplatil na snahu pokračovat ve hře.
„Když spadne na zem, penaltu odpískají. Stoprocentně,“ prohlásil Iraola v rozhovoru pro Sky Sports.
Následně připustil, že bude muset změnit přístup k podobným situacím a hráče nabádat, aby při nedovoleném zákroku raději skončili na trávníku.
Trenér Liverpoolu: Pak si rozhodčí stěžují, že hráči padají
„Je smutné, že se mě na to vůbec ptáte. Ale upřímně, ano, musíme jim říkat, aby padali,“ uvedl španělský kouč.
Podle něj totiž vzniká paradoxní situace. Fotbalisté jsou často kritizováni za přehnané reakce na kontakt se soupeřem, pokud však zůstanou stát, rozhodčí faul neodpískají.
Liverpool se přitom během prvního poločasu dožadoval ještě jedné penalty. Codyho Gakpa držel v šestnáctce Christos Tzolis, ani tentokrát ale sudí nezasáhli.
Iraola druhé rozhodnutí částečně uznal, protože podle něj Gakpo pravděpodobně nemohl na míč dosáhnout. O to méně však chápal, proč rozhodčí neposoudili přísněji předchozí zákrok na Isaka.
Kriticky se vyjádřil také kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk. Podle nizozemského obránce je nepochopitelné, že při množství dostupných kamer zůstal zákrok bez povšimnutí.
Arsenal vyhrál na Anfieldu po 14 letech
Samotný zápas rozhodl už v 16. minutě Kai Havertz, který potrestal chybu brankáře Alissona a zajistil Arsenalu vítězství 1:0.
Liverpool se následně snažil vyrovnat, Florian Wirtz však z přímého kopu trefil pouze břevno. Domácí navzdory výraznému tlaku nedokázali vyslat jedinou střelu na branku.
Arsenal tak na Anfieldu zvítězil v Premier League poprvé od roku 2012. Svěřenci Mikela Artety se díky triumfu posunuli do čela tabulky s tříbodovým náskokem před Manchesterem City. Liverpool na londýnského soupeře ztrácí už devět bodů.
Zatímco Arteta oslavoval historicky cenné vítězství, Iraola řešil, zda jeho hráči v budoucnu nebudou muset přehánět reakce na fauly, aby se dočkali odpovídajících rozhodnutí rozhodčích.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|24
|2
Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|3
Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4
Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5
Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|15
|6
Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|7
Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|8
Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|9
Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|10
Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|11
Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|12
Newcastle
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|13
Ipswich Town
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|14
Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|15
Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16
Coventry City
|9
|3
|0
|6
|9:16
|9
|17
Manchester Utd.
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18
Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19
Nottingham Forest
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20
Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5
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