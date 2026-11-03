Těžký moment pro Horníčka: To měl chytat! říká expert. Newcastle čelí velké kritice
- Fotbalisté Newcastlu prohráli v anglické lize s Evertonem 0:1 a utrpěli už čtvrtou porážku z posledních šesti soutěžních zápasů.
O jedinou branku utkání se postaral Thierno Barry poté, co český brankář Lukáš Horníček propustil pod tělem přízemní střelu zpoza vápna.
Domácí trenér Matthias Jaissle kritizoval neodpískaný faul loktem před inkasovaným gólem, ale uznal, že nespokojení fanoušci na stadion pískali po právu.
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Na stadionu panovala zlá atmosféra. Fanoušci pískali a bučeli, nelíbilo se jim, co zrovna viděli. Fotbalisté Newcastlu prohráli už čtvrtý z posledních šesti soutěžních zápasů, v pondělí večer padli na domácím hřišti v utkání anglické ligy s Evertonem (0:1). Při jediném gólu zaváhal český reprezentační brankář Lukáš Horníček. „Trochu se o Newcastle bojím. Bude to pro něj dlouhá a náročná sezona,“ zamyslel se legendární obránce Jamie Carragher.
Kouč: Gól neměl platit
Když se Everton dostal na začátku druhého poločasu do vedení, Horníček ihned zvednul ruku nad hlavu. Signalizoval možný ofsajd. „Pokud rozhodčí branku neuznají, má obrovské štěstí,“ reagoval John Anderson, bývalý obránce Newcastlu, ve vysílání BBC.
Nakonec se řešil také podezřelý souboj ve vápně mezi skórujícím Thiernem Barrym a stoperem Fabianem Schärem, který zůstal po úderu loktem do obličeje ležet na trávníku. Následně podstoupil ošetření. „Podle mě je to jednoznačný faul, gól neměl platit,“ zdůraznil kouč Matthias Jaissle.
Verdikt hlavního rozhodčího byl opačný. Newcastle se rázem dostal v zápase do nevýhodné pozice, na čemž měl velký podíl Horníček. „Myslím, že gól mohl být skutečně odvolaný, ale gólman tohle měl chytat,“ poznamenal Anderson.
Hosté zahrávali přímý kop od středového kruhu, na dvě přihrávky se dostali na kraj pokutovéhp území, odkud vypálil Tyrique George. Byla to přízemní střela, která prapodivně proklouzla pod Horníčkovým tělem. Barry za ním v klidu dotlačil míč za brankovou čáru. „Kdyby měl svůj den, takovou střelu chytí,“ citoval trenéra server Talk Sport.
Na gólmana se v anglických médiích snesla kritika. „Příšerná chyba. Měl to být rutinní zákrok, jenže z toho byl dárek pro soupeře,“ uvedl britský server BBC. „Newcastle nejdříve převedl naprosto šílené bránění, český gólman pak šokující brankářský zákrok. Šel dolů pomalu, míč mu proto podklouzl pod tělem,“ zmínil Andy Hinchcliffe ze Sky Sports.
Pískot domácích fanoušků
Newcastle na tvrdý direkt nezareagoval. Když se dostal do šance, skvěle zasáhl gólman Jordan Pickford. „Jsme velmi frustrovaní a zklamaní. Pokud nedokážete podat dobrý výkon ve chvíli, kdy na tom opravdu záleží, nezasloužíte si vyhrát. Při držení míče nejsme dostatečně odvážní, kopali jsme příliš dlouhých míčů. Tohle není náš herní styl,“ zlobil se Jaissle.
„Straky“ prohráli s Evertonem už podruhé za posledních pár dnů, minulý čtvrtek s ním vypadli i v ligovém poháru po výsledku 1:3. Týmu se nedaří ani na domácím hřišti, kde neudržel čisté konto už čtrnáct ligových zápasů v řadě.
Fanoušci pískali na hráče už po prvním poločase, pokračovali v tom i po závěrečném hvizdu. „Po takovém výkonu je chápu,“ řekl Jaissle. „Taková je realita, nesu za ni zodpovědnost. Musíme zapracovat na všem, co je potřeba zlepšit. Po dnešku je toho opravdu hodně,“ doplnil německý kouč, jehož pozice je podle některých anglických médií v ohrožení.
Mdlí a nudní?
Horníček a spol. totiž postupně padají ligovou tabulkou. Po poslední prohře klesli na třinácté místo, od poslední trojky je dělí pouhé čtyři body. „Když v poslední době vidím jejich zápasy, zejména ty domácí, působí mdle a trochu nudně. A to jsem si myslel, že o Newcastlu pod vedením Jaissleho nikdy neřeknu,“ vyprávěl bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher pro Sky Sports.
Newcastle odehraje další ligové utkání v sobotu na hřišti Fulhamu. „Myslím, že to bude pro mužstvo těžká sezona. Má spoustu mladých hráčů, stejně tak mladého trenéra. Fanoušci od nich určitě čekají mnohem víc,“ dodal. To platí po poslední chybě také pro Horníčka.