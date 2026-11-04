Křetínského rázný krok, ve West Hamu rozhodl o konci kouče. Vybral specialistu na postupy
- West Ham po sérii nezdarů odvolal trenéra Nuna Espírita Santa, náhradou je bývalý hráč klubu Scott Parker.
Podle britských médií změnil Daniel Křetínský názor po dvou domácích porážkách v řadě, přestože po sestupu z Premier League původně kouče podržel
- Pro West Ham je ze sportovního i ekonomického hlediska klíčový okamžitý návrat do Premier League
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Miliardář Daniel Křetínský osobně řeší další krizi ve West Hamu. Londýnský klub po nepovedeném vstupu do druhé anglické ligy odvolal trenéra Nuna Espírita Santa, jemuž český spolumajitel ještě v létě po sestupu z nejvyšší soutěže vyjádřil podporu.
Jeho nástupcem se stal bývalý anglický reprezentant Scott Parker, jenž se již dohodl na návratu do West Hamu, v němž působil jako hráč v letech 2007-2011.
Boss změnil pohled a kouče osobně propustil
West Ham mění trenéra pouhých 13 kol po začátku nové sezony Championship. Londýnský klub v úterý oficiálně oznámil konec Nuna Espírita Santa, který nedokázal naplnit očekávání spojená s rychlým návratem do Premier League.
Hammers vyhráli jen šest z třinácti druholigových utkání a figurují až na osmém místě tabulky. Od příček zaručujících přímý postup je ovšem při vyrovnanosti soutěže dělí pouze čtyři body. Ztráty se však kupí, tudíž poslední kapkou pro vedení klubu byly dvě domácí porážky v řadě, naposledy 1:3 s West Bromwichem.
Významnou roli při rozhodnutí odvolat kouče sehrál podle britských médií spolumajitel WHU a třetí nejbohatší Čech Daniel Křetínský. Po jarním sestupu přitom prosazoval setrvání portugalského kouče Nuna Espírita Santa, přestože tehdejší spolupředseda David Sullivan preferoval jeho odstranění z lavičky.
Křetínský však nyní podle serveru TEAMtalk dospěl k závěru, že další pokračování Nuna by mohlo ohrozit postupové ambice klubu.
Parker platí za experta na postupy
Novým trenérem tradičního celku z východního Londýna je Scott Parker. Podepsal smlouvu na dva a půl roku.
„Z prvních telefonátů s Karimem Viranim a Danielem Křetínským bylo jasné, že mají společnou vizi a touhu vrátit klub co nejrychleji do Premier League. Tuhle ambici sdílím a jsem si jistý, že ji dokážeme splnit,“ sdělil Parker po svém uvedení do funkce.
Mezi fanoušky Hammers je velmi oblíbeným. V letech 2007 až 2011 za klub nastupoval jako záložník a třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče West Hamu.
Roli v jednáních měl také sportovní ředitel Mark Noble, který se s Parkerem dobře zná ze společného působení na hřišti. Nyní bude spolupracovat coby s asistenty Stevem Pottsem, Gerardem Prendervillem a Billyy Lepinem.
Pro Křetínského představuje Parker především specialistu na postupy. Bývalý anglický reprezentant už dokázal dostat do Premier League Fulham, Bournemouth i Burnley. Právě od dubnového konce v Burnley byl bez angažmá.
Londýnský klub si po sestupu stanovil jednoznačný cíl – okamžitý návrat mezi anglickou elitu. Dosavadní výkony ale vedení nepřesvědčily, že by nyní už bývalý trenér Nuno dokázal jednoho z favoritů Championship k postupu o patro výš dovést.
Tabulka Championship
|#
|Tým & Bilance (Z · V-R-P · Skóre)
|Body
|1
|Middlesbrough FC
|28
|2
|Birmingham City
|26
|3
|Stoke City
|26
|4
|Swansea City
|26
|5
|West Bromwich Albion
|25
|6
|Southampton FC
|24
|7
|Wolverhampton Wanderers
|24
|8
|West Ham United
|22
|9
|Sheffield United
|22
|10
|Portsmouth FC
|22
|11
|Queens Park Rangers
|21
|12
|Norwich City
|18
|13
|Millwall FC
|18
|14
|Blackburn Rovers
|18
|15
|Bristol City
|18
|16
|Bolton Wanderers
|17
|17
|Lincoln City
|15
|18
|Cardiff City
|14
|19
|Wrexham FC
|14
|20
|Watford FC
|14
|21
|Charlton Athletic
|14
|22
|Burnley FC
|10
|23
|Derby County
|7
|24
|Preston North End
|5