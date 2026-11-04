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Křetínského rázný krok, ve West Hamu rozhodl o konci kouče. Vybral specialistu na postupy

Křetínský se původně portugalského kouče zastával, nakonec ho však odvolal
Křetínský se původně portugalského kouče zastával, nakonec ho však odvolalZdroj: koláž iSport
Nuna Espírita Santa odvolal podle britských médií osobně Daniel Křetínský
Nuna Espírita Santa odvolal podle britských médií osobně Daniel Křetínský
Radost Daniela Křetínského
Tomáš Souček se dvakrát prosadil do sítě Lincolnu
Tomáš Souček se dvakrát prosadil do sítě Lincolnu
Křetínský lovil i v Anglii, kde to dobře zná.
Tomáš Souček se dvakrát prosadil do sítě Lincolnu
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Anglie - Premier League
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  • West Ham po sérii nezdarů odvolal trenéra Nuna Espírita Santa, náhradou je bývalý hráč klubu Scott Parker.

  • Podle britských médií změnil Daniel Křetínský názor po dvou domácích porážkách v řadě, přestože po sestupu z Premier League původně kouče podržel 

  • Pro West Ham je ze sportovního i ekonomického hlediska klíčový okamžitý návrat do Premier League

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Miliardář Daniel Křetínský osobně řeší další krizi ve West Hamu. Londýnský klub po nepovedeném vstupu do druhé anglické ligy odvolal trenéra Nuna Espírita Santa, jemuž český spolumajitel ještě v létě po sestupu z nejvyšší soutěže vyjádřil podporu.

Jeho nástupcem se stal bývalý anglický reprezentant Scott Parker, jenž se již dohodl na návratu do West Hamu, v němž působil jako hráč v letech 2007-2011.

Boss změnil pohled a kouče osobně propustil

West Ham mění trenéra pouhých 13 kol po začátku nové sezony Championship. Londýnský klub v úterý oficiálně oznámil konec Nuna Espírita Santa, který nedokázal naplnit očekávání spojená s rychlým návratem do Premier League.

Hammers vyhráli jen šest z třinácti druholigových utkání a figurují až na osmém místě tabulky. Od příček zaručujících přímý postup je ovšem při vyrovnanosti soutěže dělí pouze čtyři body. Ztráty se však kupí, tudíž poslední kapkou pro vedení klubu byly dvě domácí porážky v řadě, naposledy 1:3 s West Bromwichem.

Významnou roli při rozhodnutí odvolat kouče sehrál podle britských médií spolumajitel WHU a třetí nejbohatší Čech Daniel Křetínský. Po jarním sestupu přitom prosazoval setrvání portugalského kouče Nuna Espírita Santa, přestože tehdejší spolupředseda David Sullivan preferoval jeho odstranění z lavičky.

Křetínský však nyní podle serveru TEAMtalk dospěl k závěru, že další pokračování Nuna by mohlo ohrozit postupové ambice klubu.

Parker platí za experta na postupy

Novým trenérem tradičního celku z východního Londýna je Scott Parker. Podepsal smlouvu na dva a půl roku.

„Z prvních telefonátů s Karimem Viranim a Danielem Křetínským bylo jasné, že mají společnou vizi a touhu vrátit klub co nejrychleji do Premier League. Tuhle ambici sdílím a jsem si jistý, že ji dokážeme splnit,“ sdělil Parker po svém uvedení do funkce.

Mezi fanoušky Hammers je velmi oblíbeným. V letech 2007 až 2011 za klub nastupoval jako záložník a třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče West Hamu.

Roli v jednáních měl také sportovní ředitel Mark Noble, který se s Parkerem dobře zná ze společného působení na hřišti. Nyní bude spolupracovat coby s asistenty Stevem Pottsem, Gerardem Prendervillem a Billyy Lepinem.

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Pro Křetínského představuje Parker především specialistu na postupy. Bývalý anglický reprezentant už dokázal dostat do Premier League Fulham, Bournemouth i Burnley. Právě od dubnového konce v Burnley byl bez angažmá. 

Londýnský klub si po sestupu stanovil jednoznačný cíl – okamžitý návrat mezi anglickou elitu. Dosavadní výkony ale vedení nepřesvědčily, že by nyní už bývalý trenér Nuno dokázal jednoho z favoritů Championship k postupu o patro výš dovést.

Tabulka Championship

#Tým & Bilance (Z · V-R-P · Skóre)Body
1Middlesbrough FC13 Z8-4-130:1728
2Birmingham City14 Z7-5-226:1326
3Stoke City14 Z8-2-422:1726
4Swansea City14 Z8-2-421:1626
5West Bromwich Albion14 Z7-4-320:1525
6Southampton FC14 Z8-4-229:1424
7Wolverhampton Wanderers13 Z7-3-323:1624
8West Ham United13 Z6-4-333:1822
9Sheffield United14 Z6-4-420:1722
10Portsmouth FC14 Z6-4-419:1622
11Queens Park Rangers14 Z5-6-322:1721
12Norwich City14 Z6-0-827:2418
13Millwall FC14 Z5-3-623:2418
14Blackburn Rovers14 Z5-3-620:2218
15Bristol City13 Z5-3-515:1718
16Bolton Wanderers14 Z5-2-719:2617
17Lincoln City14 Z4-3-714:2415
18Cardiff City13 Z3-5-519:2014
19Wrexham FC13 Z3-5-515:1914
20Watford FC14 Z4-2-813:2314
21Charlton Athletic14 Z3-5-611:2214
22Burnley FC14 Z1-7-618:2610
23Derby County14 Z1-4-911:297
24Preston North End14 Z1-2-1112:305

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