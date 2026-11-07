ONLINE: Kinský hraje s Tottenhamem na půdě Leedsu, do akce se připravuje i Horníček
Premier League pokračuje 10. kolem. Sobotní program zahajuje po obědě duel Tottenhamu na půdě Leedsu, kde se Antonín Kinský a spol. pokusí potvrdit zlepšenou formu z posledních zápasů. Arsenal hostí nováčka z Hullu, Lukáš Horníček se s Newcastlem představí na Fulhamu. A Manchester City čeká nevyzpytatelný souboj na hřišti Nottinghamu. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
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Everton doma otočili zápas s Coventry a zvítězil 3:1. Dvěma góly a asistencí se blýskl francouzský útočník Thierno Barry. Jediný gól hostů dal křídelník z Pobřeží slonoviny Yann Gboho, pro kterého to byla první trefa v Anglii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|24
|2
Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|3
Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4
Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|6
Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|15
|7
Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|8
Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|9
Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|10
Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|11
Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|12
Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|13
Newcastle
|9
|3
|2
|4
|12:15
|11
|14
Ipswich Town
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|15
Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|17
Manchester Utd.
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18
Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19
Nottingham Forest
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20
Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5
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