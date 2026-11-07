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ONLINE: Kinský hraje s Tottenhamem na půdě Leedsu, do akce se připravuje i Horníček

Antonín Kinský se raduje z výhry nad Chelsea se spoluhráčem Mickym van de Venem
Antonín Kinský se raduje z výhry nad Chelsea se spoluhráčem Mickym van de VenemZdroj: Profimedia
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
Anglie - Premier League
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Premier League pokračuje 10. kolem. Sobotní program zahajuje po obědě duel Tottenhamu na půdě Leedsu, kde se Antonín Kinský a spol. pokusí potvrdit zlepšenou formu z posledních zápasů. Arsenal hostí nováčka z Hullu, Lukáš Horníček se s Newcastlem představí na Fulhamu. A Manchester City čeká nevyzpytatelný souboj na hřišti Nottinghamu. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

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Everton doma otočili zápas s Coventry a zvítězil 3:1. Dvěma góly a asistencí se blýskl francouzský útočník Thierno Barry. Jediný gól hostů dal křídelník z Pobřeží slonoviny Yann Gboho, pro kterého to byla první trefa v Anglii.

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal980114:524
2Manchester City970220:1021
3Brighton961224:719
4Chelsea951319:1516
5Everton1044212:1016
6Liverpool943211:915
7Brentford935116:914
8Bournemouth933314:1312
9Tottenham933310:1012
10Aston Villa933310:1312
11Hull City925211:1011
12Leeds92529:811
13Newcastle932412:1511
14Ipswich Town932414:1811
15Fulham92349:119
16Coventry City1030710:199
17Manchester Utd.914410:157
18Crystal Palace92169:217
19Nottingham Forest91356:126
20Sunderland91267:175
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