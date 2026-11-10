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Přijde změna na lavičce United. Nového kouče si vyhlédli v Americe, nebude to levné

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SESTŘIH: Manchester United - Aston Villa 4:4. Divoká přestřelka! Domácí zachránili remízu v nastavení • Zdroj: Canal+ Sport
Michael Carrick
Harry Maguire a Michael Carrick
Michael Carrick po debaklu v Comu
Michael Carrick po debaklu v Comu
Michael Carrick se po utkání v Comu omlouval fanouškům United
Michael Carrick se po utkání v Comu omlouval fanouškům United
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Petr Fantyš
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
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  • Manchester United zažívá nejhorší vstup do sezony za 40 let a po deseti kolech se krčí na sestupovém místě v Premier League.

  • Vedení klubu proto podle britských médií rozhodlo o odvolání současného trenéra Michaela Carricka, na jehož místo by měl nastoupit Mauricio Pochettino.

  • Podle legendy klubu Garyho Nevilla ale samotná změna trenéra problém nevyřeší, kritizuje především špatný skauting a chybějící silné vedení.

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Velmi nadějné jaro mu zaručilo smlouvu na další dva roky, ale tragický start aktuální sezony mu nejspíš zlomí vaz. Michael Carrick už pravděpodobně další zápas Manchesteru United koučovat nebude. Podle zpráv ze zahraničních médií na Old Trafford padlo rozhodnutí o změně na trenérské pozici, kam by měl nově usednout Mauricio Pochettino, jehož by klub musel draze vykoupit od reprezentace USA.

Po deseti kolech najdete Manchester United v sestupovém pásmu. Ano, druhý nejúspěšnější anglický klub v historii a absolutní hegemon devadesátých a nultých let spadl až téměř na dno.

Historická krize

Rudí ďáblové zažívají nejhorší ligový start za 40 let. Po víkendové remíze 4:4 proti Aston Ville se mělo sejít nejužší vedení klubu a začalo pracovat na tom, aby během reprezentační přestávky převzal tým nový kouč.

Weby BBC a The Athletic píší o tom, že ve sportovním úseku panuje shoda, ovšem definitivně musí rozhodnout majitelé Jim Ratcliffe a rodina Glazerů. „Už tam nechce být, nejradši by se zbavil trápení hned dnes,“ glosoval expert Jamie Carragher na Sky Sports po prohře United 0:3 proti Bournemouthu před dvěma týdny. „Situace se stala neudržitelnou pro všechny,“ doplnil bývalý obránce Liverpoolu.

Tehdy Carricka vedení ještě podrželo, ovšem další neúspěchy už nejspíš neustojí. V Premier League nevyhráli United už v osmi utkáních po sobě, jako vůbec jediný tým nejvyšší anglické ligy zapsali pouze jedno vítězství a patří jim až 18. příčka. Náskok na poslední Crystal Palace činí navíc jen bod.

Připočtěme vypadnutí z Anglického ligového poháru a rozpačitý start v Lize mistrů (2 výhry, 2 prohry) a výsledek je jasný: United jsou v obrovské krizi a jednoznačně se nabízí udělat změnu.

Kdo by mohl Carricka nahradit?

Anglická média mezi možné kandidáty řadí jména jako Eddie Howe a Julian Nagelsmann, kteří by se líbili i sportovnímu vedení červeného klubu z Manchesteru.

Kandidátem číslo jedna je však v tuto chvíli Mauricio Pochettino. Bývalý trenér Tottenhamu či Chelsea momentálně vede fotbalovou reprezentaci USA, s níž na domácím světovém šampionátu dokráčel do osmifinále a následně podepsal novou smlouvu do roku 2030. Pokud by se ale ozval Manchester United, měl by argentinský stratég zájem.

Podle serveru The Athletic by nový trenér stál poměrně dost peněz. Ve smlouvě u amerického národního týmu má údajně klauzuli ve výši kolem 10 milionů dolarů (217 milionů Kč). Další miliony dolarů by pak padly na Pochettinovy asistenty.

Legenda: Je to pořád dokola...

Pouhá změna na lavičce ovšem stačit nemusí, což konec konců na Old Trafford v minulých letech opakovaně prožili. „Je to pořád dokola. Amorim, Ten Hag, Solskjaer, Carrick, Mourinho, van Gaal, Moyes, Rangnick – někteří z nich jsou trenéři světové úrovně s velkými úspěchy a je tam řada nadějných koučů i bývalých hráčů, kteří klub moc dobře znají. Nic z toho nefungovalo,“ hledal příčiny úpadku klubu Gary Neville.

„Když přivádíte špatné hráče, když máte mizerný úsek sportovní výkonnosti i skautingu a v celé páteři klubu vám chybí silné vedení, nevyhnutelně selžete,“ přidal kritiku na nejvyšší lidi v klubu legendární obránce, který s United získal osm anglických titulů.

Pomůže trenérská změna tentokrát?

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#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal1090115:527
2Brighton1071226:722
3Manchester City1070321:1321
4Liverpool1053214:1018
5Chelsea1051419:1616
6Everton1044212:1016
7Bournemouth1043316:1415
8Brentford1035216:1114
9Leeds1035210:814
10Aston Villa1034314:1713
11Tottenham1033410:1112
12Newcastle1033413:1612
13Hull City1025311:1111
14Ipswich Town1032515:2011
15Fulham1024410:1210
16Nottingham Forest102359:139
17Coventry City1030710:199
18Manchester Utd.1015414:198
19Sunderland102268:178
20Crystal Palace1021710:247
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