Přijde změna na lavičce United. Nového kouče si vyhlédli v Americe, nebude to levné
- Manchester United zažívá nejhorší vstup do sezony za 40 let a po deseti kolech se krčí na sestupovém místě v Premier League.
Vedení klubu proto podle britských médií rozhodlo o odvolání současného trenéra Michaela Carricka, na jehož místo by měl nastoupit Mauricio Pochettino.
Podle legendy klubu Garyho Nevilla ale samotná změna trenéra problém nevyřeší, kritizuje především špatný skauting a chybějící silné vedení.
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Velmi nadějné jaro mu zaručilo smlouvu na další dva roky, ale tragický start aktuální sezony mu nejspíš zlomí vaz. Michael Carrick už pravděpodobně další zápas Manchesteru United koučovat nebude. Podle zpráv ze zahraničních médií na Old Trafford padlo rozhodnutí o změně na trenérské pozici, kam by měl nově usednout Mauricio Pochettino, jehož by klub musel draze vykoupit od reprezentace USA.
Po deseti kolech najdete Manchester United v sestupovém pásmu. Ano, druhý nejúspěšnější anglický klub v historii a absolutní hegemon devadesátých a nultých let spadl až téměř na dno.
Historická krize
Rudí ďáblové zažívají nejhorší ligový start za 40 let. Po víkendové remíze 4:4 proti Aston Ville se mělo sejít nejužší vedení klubu a začalo pracovat na tom, aby během reprezentační přestávky převzal tým nový kouč.
Weby BBC a The Athletic píší o tom, že ve sportovním úseku panuje shoda, ovšem definitivně musí rozhodnout majitelé Jim Ratcliffe a rodina Glazerů. „Už tam nechce být, nejradši by se zbavil trápení hned dnes,“ glosoval expert Jamie Carragher na Sky Sports po prohře United 0:3 proti Bournemouthu před dvěma týdny. „Situace se stala neudržitelnou pro všechny,“ doplnil bývalý obránce Liverpoolu.
Tehdy Carricka vedení ještě podrželo, ovšem další neúspěchy už nejspíš neustojí. V Premier League nevyhráli United už v osmi utkáních po sobě, jako vůbec jediný tým nejvyšší anglické ligy zapsali pouze jedno vítězství a patří jim až 18. příčka. Náskok na poslední Crystal Palace činí navíc jen bod.
Připočtěme vypadnutí z Anglického ligového poháru a rozpačitý start v Lize mistrů (2 výhry, 2 prohry) a výsledek je jasný: United jsou v obrovské krizi a jednoznačně se nabízí udělat změnu.
Kdo by mohl Carricka nahradit?
Anglická média mezi možné kandidáty řadí jména jako Eddie Howe a Julian Nagelsmann, kteří by se líbili i sportovnímu vedení červeného klubu z Manchesteru.
Kandidátem číslo jedna je však v tuto chvíli Mauricio Pochettino. Bývalý trenér Tottenhamu či Chelsea momentálně vede fotbalovou reprezentaci USA, s níž na domácím světovém šampionátu dokráčel do osmifinále a následně podepsal novou smlouvu do roku 2030. Pokud by se ale ozval Manchester United, měl by argentinský stratég zájem.
Podle serveru The Athletic by nový trenér stál poměrně dost peněz. Ve smlouvě u amerického národního týmu má údajně klauzuli ve výši kolem 10 milionů dolarů (217 milionů Kč). Další miliony dolarů by pak padly na Pochettinovy asistenty.
Legenda: Je to pořád dokola...
Pouhá změna na lavičce ovšem stačit nemusí, což konec konců na Old Trafford v minulých letech opakovaně prožili. „Je to pořád dokola. Amorim, Ten Hag, Solskjaer, Carrick, Mourinho, van Gaal, Moyes, Rangnick – někteří z nich jsou trenéři světové úrovně s velkými úspěchy a je tam řada nadějných koučů i bývalých hráčů, kteří klub moc dobře znají. Nic z toho nefungovalo,“ hledal příčiny úpadku klubu Gary Neville.
„Když přivádíte špatné hráče, když máte mizerný úsek sportovní výkonnosti i skautingu a v celé páteři klubu vám chybí silné vedení, nevyhnutelně selžete,“ přidal kritiku na nejvyšší lidi v klubu legendární obránce, který s United získal osm anglických titulů.
Pomůže trenérská změna tentokrát?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|21
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|16
|6
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|7
Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|15
|8
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|9
Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|14
|10
Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|13
|11
Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|14
Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15:20
|11
|15
Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|10
|16
Nottingham Forest
|10
|2
|3
|5
|9:13
|9
|17
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|18
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|19
Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|8
|20
Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup