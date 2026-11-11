Ať tyhle fotky radši zmizí. West Ham po odsouzení maže zmínky o známém fanouškovi
Na hřišti to fotbalistům West Hamu v druhé lize nejde, teď ještě navíc jeden bolehlav. Fotbalový klub, za který hraje český reprezentant Tomáš Souček, odstranil ze svých webových stránek veškeré zmínky o Russellu Brandovi poté, co byl tento v Británii populární herec a komik shledán vinným ze znásilnění a tří sexuálních napadení.
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Nikdy se netajil, komu patří jeho fotbalové srdce. V rozhovoru pro časopis FourFourTwo v únoru 2009 Brand popsal svůj obdiv k tehdejšímu kapitánovi West Hamu Marku Nobleovi slovy: „Můžu se líbat s Pink nebo dovádět s Christinou Aguilerou. Ale když vejde Mark Noble, ztratím řeč. Jak je to možné?“
Jeho chování vykazovalo „ohromující aroganci“
Ve West Hamu by nyní byli radši, kdyby podobné výroky nikdy veřejně nezazněly. Soud v Londýně v pondělí Russella Branda odsoudil k deseti letům a šesti měsícům vězení za znásilnění a tři případy sexuálního napadení.
Podle soudu 51letý Brand sexuálně napadl několik žen v letech 2004 až 2009. Soudce Joel Bennathan uvedl, že Brand zneužíval svého postavení a slávy a že jeho chování vykazovalo „ohromující aroganci“.
Jeho popularita ho podle soudce chránila až do roku 2023, kdy novináři zveřejnili první zprávy o obviněních ze znásilnění a sexuálního napadení. Tyto informace povzbudily další ženy, aby se obrátily na policii.
V minulosti líbal trenéry
West Ham, který se od Branda po vynesení rozsudku od herce distancoval, smazal ze svých klubových kanálů zmínky o odsouzeném. Například článek z roku 2023 po vítězství klubu v pražském finále Konferenční ligy, kde bylo zmíněno, že „komik a herec Russell Brand, celosvětově známý fanoušek Hammers, zdokumentoval své živé sledování zápasu“.
Brand, známý a hlasitý fanoušek West Hamu a bývalý manžel zpěvačky Katy Perry, v minulosti často dostával VIP přístup na stadion a dělal pozápasové rozhovory, při nichž dokonce políbil bývalé trenéry Sama Allardyce a Slavena Biliče.
Podle informací listu Daily Mail však Brand nebyl držitelem permanentky a neměl s klubem žádnou jinou formální vazbu. Pro PR pověst klubu to není výhra ani tak.