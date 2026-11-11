Žebříček trenérů United po konci Fergusona: Perspektivní a špatný. Jak vysoko je Mourinho?
Od odchodu legendárního sira Alexe Fergusona se na lavičce fotbalistů Manchesteru United vystřídala řada trenérů, kteří měli za úkol vrátit slavný anglický klub na vrchol. Někteří dokázali získat významné trofeje, jiní zanechali spíše rozpačité vzpomínky. Dalším v řadě bude Michael Carrick, jehož odvolání berou v Anglii jako hotovou věc. Kdo si vedl nejlépe, kdo naopak nejvíce zklamal a jaké výsledky jednotliví manažeři na Old Trafford zaznamenali?
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8. Rúben Amorim
- Zápasy: 63
- Výhry: 24
- Remízy: 18
- Prohry: 21
Portugalský trenér přišel na Old Trafford s pověstí jednoho z nejperspektivnějších mladých koučů v Evropě. V Manchesteru se však nedokázal prosadit a jeho taktický systém se třemi obránci narážel na problémy při přechodu do útoku i v defenzivě. United pod jeho vedením prožili jednu z nejhorších sezon v moderní historii klubu a v ročníku 2024/25 skončili až na 15. místě Premier League. Přestože mužstvo dovedl do finále Evropské ligy, kde podlehlo Tottenhamu, trofej nezískal. V lednu 2026 jeho působení skončilo.
Hlavní úspěchy:
- Finále Evropské ligy 2024/25
7. Ralf Rangnick
- Zápasy: 29
- Výhry: 11
- Remízy: 10
- Prohry: 8
Německý odborník na moderní fotbal měl původně přinést do Manchesteru United novou taktickou filozofii a následně působit jako konzultant vedení. Jeho angažmá na lavičce však dopadlo velmi špatně. Tým nedokázal pravidelně podávat kvalitní výkony, vypadl z Ligy mistrů a v Premier League skončil až šestý. Rangnick se navíc dostal do konfliktu s některými hráči a otevřeně kritizoval stav mužstva. Po sezoně se jeho plánované pokračování v klubové struktuře neuskutečnilo.
Hlavní úspěchy:
- Šesté místo v Premier League 2021/22
- Osmifinále Ligy mistrů 2021/22
6. David Moyes
- Zápasy: 51
- Výhry: 27
- Remízy: 9
- Prohry: 15
Moyes dostal mimořádně náročný úkol - navázat na více než dvě desetiletí úspěchů sira Alexe Fergusona. Právě legendární Skot ho osobně vybral jako svého nástupce, jenže jeho angažmá se změnilo v obrovské zklamání. United sice získali Community Shield, v Premier League však skončili až na sedmém místě a poprvé po dlouhé době přišli o účast v Lize mistrů. Moyes byl nakonec v dubnu 2014 odvolán ještě před koncem sezony.
Hlavní úspěchy:
- Vítěz Community Shieldu 2013
- Čtvrtfinále Ligy mistrů 2013/14
5. Michael Carrick
- Zápasy: 32
- Výhry: 15
- Remízy: 8
- Prohry: 9
Bývalý záložník Manchesteru United se poprvé ujal mužstva v listopadu 2021 jako dočasný trenér po odchodu Solskjaera. Ve třech zápasech tehdy dvakrát zvítězil a jednou remizoval. V lednu 2026 dostal další příležitost, když byl jmenován dočasným hlavním trenérem mužstva do konce sezony. Po jeho příchodu se tým výrazně zvedl. V závěrečných sedmnácti ligových zápasech sezony 2025/26 zaznamenal dvanáct vítězství, tři remízy a pouze dvě porážky. Manchester United nakonec dovedl ke třetímu místu v Premier League a zajistil mu účast v Lize mistrů 2026/27.
V květnu 2026 byl jmenován hlavním trenérem natrvalo. Start do aktuální sezony však Rudým ďáblům vůbec nevyšel. Po sérii neuspokojivých výsledků se Manchester United propadl až na 18. místo Premier League. Carrickova pozice je proto vážně ohrožena a mezi nejvážnější kandidáty na jeho případného nástupce patří Mauricio Pochettino.
Hlavní úspěchy:
- Třetí místo v Premier League 2025/26
- Účast v Lize mistrů 2026/27
4. Ole Gunnar Solskjaer
- Zápasy: 168
- Výhry: 91
- Remízy: 37
- Prohry: 40
Bývalý útočník United přinesl na Old Trafford po turbulentním období s Mourinhem lepší atmosféru a větší propojení s klubovou identitou. Jeho mužstvo dokázalo porážet největší soupeře a v sezoně 2020/21 obsadilo druhé místo v Premier League. Velkým zklamáním však zůstalo finále Evropské ligy, ve kterém United podlehli Villarrealu na penalty. Solskjaer nedokázal získat žádnou trofej a po sérii špatných výsledků v listopadu 2021 skončil.
Hlavní úspěchy:
- Druhé místo v Premier League 2020/21
- Finále Evropské ligy 2020/21
3. Louis van Gaal
- Zápasy: 103
- Výhry: 54
- Remízy: 25
- Prohry: 24
Zkušený nizozemský kouč měl po svém příchodu v roce 2014 především stabilizovat tým a vrátit ho do Ligy mistrů. V první sezoně skončil s United na čtvrtém místě a o rok později získal FA Cup, když ve finále porazil Crystal Palace. Jeho fotbal však často postrádal potřebnou dynamiku a fanoušci kritizovali pomalou rozehrávku i nedostatek ofenzivní kreativity. Po neúspěšné sezoně 2015/16, ve které United obsadili pátou příčku, vedení rozhodlo o jeho konci.
Hlavní úspěchy:
- Vítěz FA Cupu 2015/16
- Čtvrté místo v Premier League 2014/15
2. Erik ten Hag
- Zápasy: 128
- Výhry: 70
- Remízy: 23
- Prohry: 35
Nizozemský trenér začal své působení velmi slibně. Ve své první sezoně dovedl Manchester United ke třetímu místu v Premier League a triumfu v Ligovém poháru. O rok později přidal FA Cup, když jeho svěřenci ve finále překvapivě porazili Manchester City. Právě tato trofej částečně zachránila jinak velmi nepovedenou sezonu, ve které United skončili až osmí. Problémy s herním stylem, výsledková nestabilita a špatný vstup do dalšího ročníku nakonec vedly k jeho odvolání.
Hlavní úspěchy:
- Vítěz FA Cupu 2023/24
- Vítěz Ligového poháru 2022/23
- Třetí místo v Premier League 2022/23
1. José Mourinho
- Zápasy: 144
- Výhry: 84
- Remízy: 32
- Prohry: 28
Portugalský stratég zůstává jedním z nejúspěšnějších trenérů Manchesteru United po Fergusonově odchodu. Hned ve své první sezoně získal Community Shield, Ligový pohár a Evropskou ligu. Jeho druhé místo v Premier League v sezoně 2017/18 zůstává spolu s umístěním Solskjaerova týmu z ročníku 2020/21 nejlepším ligovým výsledkem Manchesteru United od odchodu sira Alexe Fergusona. Mourinhovo působení však postupně poznamenaly spory s vedením i některými hráči. V prosinci 2018 byl po neuspokojivém začátku sezony odvolán.
Hlavní úspěchy:
- Vítěz Evropské ligy 2016/17
- Vítěz Ligového poháru 2016/17
- Vítěz Community Shieldu 2016
- Druhé místo v Premier League 2017/18
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|21
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|16
|6
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|7
Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|15
|8
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|9
Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|14
|10
Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|13
|11
Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|14
Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15:20
|11
|15
Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|10
|16
Nottingham Forest
|10
|2
|3
|5
|9:13
|9
|17
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|18
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|19
Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|8
|20
Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|7
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