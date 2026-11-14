Z impéria jsou trosky. Čeká Manchester United po utopené miliardě na letenku do druhé ligy?
Manchester United utopil za dekádu v přestupech 1,8 miliardy eur, nejvíc v Anglii. Výsledek? Identita v troskách, bídný fotbal a Michael Carrick jako osmý neúspěšný nástupce Alexe Fergusona. Kdysi u Old Trafford přetékaly kontejnery plechovkami od leštidla na trofeje. Dnes klub ze Spojených států a Monaka kočírují majitelé, kteří ho nedokážou postavit na nohy. Je hororový start sezony jen výkyv, nebo příznak hlubšího rozkladu? Proč Fergusonův stín dál rdousí každého spasitele?
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Michael Carrick na jaře vyhrál 12 ze 17 zápasů, úspěšnost 70,6 procenta. Za propustku do Ligy mistrů ho odměnili smlouvou do roku 2028.
O čtyři měsíce později velel týmu, který v lize osmkrát v řadě nezvítězil a sbíral 0,8 bodu na utkání. Úspěšnost se zřítila na 10 procent.
Z tabulky mrazilo. Po deseti kolech Red Devils trčeli u dna, kam naposledy klesli před 40 lety, když Ron Atkinson uvolnil místo Alexi Fergusonovi.
Jarnímu finiši nahrály příznivé okolnosti i špetka štěstí. Od Carrickova nástupu v lednu 2026 sklidili United třetí nejbohatší bodovou úrodu, hned za Arsenalem a Man City.
Bilance sladší než cukrová vata maskovala hlubší problémy. Co zbylo z úsměvů nad Carrickovým jarním záskokem? Nic. Rudí ďáblové uvízli u osmnácté příčky, omotaní řetězy v temném, zatuchlém podpalubí.
Miliardy za posily
Za čerstvé posily přitom vysázeli 170 milionů eur. Předchozí léto spolklo 250 milionů, rok předtím zrovna tak. Dříve 220, 240, 150 a v srpnu 2020 „pouhých“ 90. Celkem zhruba 1,3 miliardy eur za šest let. Vidíte je někde?
Potíže Red Devils nelze svalit na zlomyslnost osudu. Soupeřův val nerozeberou, ani když si míč zprivatizují. Na stejném úskalí ztroskotal Ole Gunnar Solskjaer, na podzim mořilo i Carricka.
Při jeho lednové premiéře United ovládli manchesterské derby s pouhými 32 % držení míče. Balonu se vyhýbali i při skalpech Liverpoolu (38 %), Chelsea (40 %) a Arsenalu (43 %).
Teď neskórovali proti Hullu či Bournemouthu, ačkoli míč drželi 72, respektive 63 % času. Neprolomili ani blok City, přestože tři čtvrtiny zápasu hráli v přesile a balon měli 55 % času.
United vévodí počtu střel, zároveň ale kupí nejvyšší podíl ran zpoza šestnáctky. V průměru očekávaných gólů na střelu dřepí na předposlední příčce.