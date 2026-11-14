Šéf Premier League exkluzivně: Česko má silnou fotbalovou kulturu. FIFA? Nejde správným směrem
Pod jeho rukama se hýbe fotbalový kolos, který nemá na globální úrovni obdoby. Richard Masters, výkonný ředitel Premier League, tedy největší, nejsledovanější a nejbohatší soutěže na světě, má ale i další agendu. Je zároveň předsedou WLA (Asociace světových lig) - organizace, která oslavila své desetileté výročí právě v Praze. „Chceme sedět u stejného stolu jako FIFA a UEFA,“ řekl Masters v exkluzivním rozhovoru pro weby iSport.cz a Sport.cz.
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Od 11. do 13. listopadu v Praze pobývali lidé, jejichž tváře veřejnost možná tolik nezná, ale zásadně hýbou celosvětovým fotbalem. Na zasedání WLA přijeli zástupci největších lig na světě, ale třeba i afrických, jihoamerických či asijských soutěží, stejně tak zástupci FIFA a UEFA. Hlava Premier League, Richard Masters, si v namačkaném programu pár hodin před výkopem zápasu Česko-Španělsko udělal v hotelu Marriott čas na rozhovor.
Proč jste si pro výroční setkání WLA vybrali právě LFA, a tedy Prahu?
„Letos slavíme s WLA desáté výročí a každý rok se snažíme spojit ligy z celého světa v nějakém krásném městě. Za poslední čtyři roky, kdy jsem ve funkci předsedy, jsme navštívili Varšavu v Polsku, Káhiru v Egyptě, Athény v Řecku a nyní Prahu. Všechna jsou to nádherná města. Dnes ráno jsem absolvoval procházku po Praze a musím říct, že je to opravdu krásné místo. Hlavním smyslem těchto setkání je sdílet zkušenosti a zaujímat společné postoje k zásadním otázkám, kterým fotbal čelí. Ať už jste z Premier League, české ligy, Afriky, Asie nebo odkudkoli jinud, všechny nás spojuje důležitost domácího fotbalu.“
Nemyslíme si, že děláme všechno správně
Jaká byla hlavní témata setkání v Praze?
„Absolvovali jsme sérii workshopů. Jeden se věnoval rozvoji podnikání, jednotlivé ligy se také rozdělily do regionálních skupin – já jsem byl na evropském setkání. Měli jsme rovněž dlouhé jednání s IFAB, což je organizace, která v podstatě spravuje pravidla fotbalu a také oblast VAR. Vybudovali jsme si s ní skvělé vztahy. Vidíte řadu proaktivních kroků, které v poslední době podnikla, aby se hra zrychlila, byla plynulejší a přinesla více čistého herního času. K mnoha z nich přispěly také konzultace s WLA.“
Vaše funkční období v čele WLA se pomalu chýlí ke konci. Jak byste zhodnotil celé období, které jste v této funkci strávil?
„Především to pro mě byla velká čest. Premier League patří mezi největší soutěže na světě, ale ani my si nemyslíme, že všechno děláme správně. To, co funguje u nás, nemusí nutně fungovat v každé jiné lize. Úkolem předsedy je především spolupracovat s výkonným týmem, zejména s Jérômem Perlemuterem, a hledat společná stanoviska k zásadním tématům. Jednou z našich hlavních priorit bylo získat místo u jednacího stolu při důležitých rozhodnutích na globální úrovni, tedy především v rámci FIFA. V tomto směru se nám do určité míry podařilo pokročit. Nyní například probíhají jednání o dohodě o sociálním dialogu mezi FIFPRO, EFC, světovými ligami a FIFA. Jedním z témat jsou přestupové protokoly. Přestupový systém je pro fotbal nesmírně důležitý, a pokud v něm v budoucnu mají nastat nějaké změny, doufáme, že světové ligy budou mít při jejich přípravě významné slovo.“
Je něco, co jste nestihl?
„Ano, jde o mezinárodní fotbalový kalendář. Ten představuje základní surovinu celého fotbalu: kdy se mohou hrát zápasy? Domácí, regionální, v našem případě evropské a globální soutěže – jak do sebe mají zapadat? Jak víte, domácí ligy a poháry se nerozšiřovaly, zatímco soutěže FIFA a UEFA ano. Výsledkem je přeplněný kalendář. Jsme přesvědčeni, že při jakýchkoli dalších krocích v tomto směru by měly být ligy řádně konzultovány. Dosud se tak nedělo.“
Je současný stav dlouhodobě udržitelný?
„Tvrdíme, že není. Dosáhli jsme bodu zlomu. Pokud chcete rozšířit mistrovství světa a zároveň vložit doprostřed fotbalového kalendáře nový turnaj mistrovství světa klubů, bude to mít dopad na domácí soutěže. A právě s nimi byste o tom měli jednat. Premier League má od roku 1994 dvacet klubů a 380 zápasů za sezonu. Začínáme v polovině srpna a končíme na konci května. Na tomto modelu jsme nic nezměnili a v kalendáři nezabíráme více prostoru než dříve. Co se změnilo, je rozšiřování evropských, regionálních a mezinárodních soutěží. To je neudržitelné.“
Rozhodnutí FIFA mají dopad na celý sport
Jaký na to může mít WLA vliv v konkurenci FIFA a UEFA?
„Myslím, že je potřeba v tomto ohledu oddělit UEFA od FIFA a také WLA od její evropské obdoby. Existuje totiž organizace European Leagues, jejímž členem je i Premier League. Členství obou organizací se do značné míry překrývá. European Leagues měla nedávno společné setkání, na kterém se řešila řada těchto otázek. Na úrovni UEFA má tato organizace své zastoupení ve výkonném výboru. Máme tedy pocit, že na evropské úrovni jsme do konzultací zapojeni. Nemusí se nám líbit všechna přijatá rozhodnutí, ale máme možnost se k nim vyjádřit. Na úrovni FIFA takovou míru konzultací světové ligy v otázce kalendáře nemají. A právě to chceme změnit.“
Cítíte, že se světový fotbal vyvíjí správným směrem, nebo je třeba ho usměrňovat?
„Ne, na úrovni FIFA se správným směrem neubírá. K některým krokům, které FIFA podnikla, jsme byli poměrně kritičtí. Rozhodnutí FIFA mají dopad na celý sport. Musí zajistit, aby její kroky byly vyvážené a přiměřené napříč fotbalem – nejen v mužské, ale také v ženské části. Máme také fórum ženských světových lig, které čelí některým podobným problémům s FIFA, zejména pokud jde o kalendář ženského fotbalu. Takže ne, upřímnou odpovědí je, že současný stav není správný. Jak jistě víte, současný prezident FIFA slíbil další revizi způsobu řízení organizace. A ta už je opravdu na čase. Pokud by byly zohledněny názory lig a hráčů, možná bychom se vyhnuli některým škodlivým situacím, kterých jsme byli svědky v posledních šesti až devíti měsících.“
Když už jsme v Praze, co se vám vybaví, když slyšíte o českém fotbale, české lize nebo české reprezentaci?
„Vím, že má velmi silnou tradici a kulturu. Vím také, že zdejší liga funguje jinak. Hraje ji šestnáct klubů a nahoře i dole v tabulce máte nadstavbové skupiny. To je oproti Premier League velký rozdíl, jinak funguje i play-off o postup do nejvyšší soutěže. Myslím, že Premier League hrálo přibližně čtyřicet českých fotbalistů a tři z nich ji vyhráli, nejslavnějším je pravděpodobně sám Petr Čech. V současnosti máme v soutěži tři české hráče, tři brankáře. Český fotbal tedy určitě znám a mám i vzpomínky na zápasy Anglie proti Česku, respektive tehdejšímu Československu. Působí to na mě jako země se skutečně silnou fotbalovou kulturou.“
Předseda LFA Tomáš Bárta říkal, že Premier League je velmi ochotná pomáhat a nikdy neváhá nabídnout konzultace. Vnímáte to jako svou povinnost coby zástupce největší ligy na světě?
„Ano, z pohledu Premier League máme dveře otevřené komukoli. Ať už jde o ligu, nebo národní fotbalovou asociaci, každý, kdo s námi chce mluvit o tom, jak fungujeme, je vítán. Rádi ale vysvětlíme, co podle nás stojí za úspěchem Premier League a co jí pomohlo dostat se na současnou úroveň. Když přijdete na zápas nebo ho sledujete v televizi, neměli byste dopředu vědět, co se stane. Právě tato nejistota výsledku je nesmírně cennou komoditou. A my jí přikládáme velkou důležitost, vlastně větší než téměř čemukoli jinému. Ovlivňuje ji řada faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým rozdělujeme příjmy mezi kluby. Poměr mezi nejvyšším a nejnižším příjmem je u nás přibližně 1,8 ku 1. Díky vysokým příjmům Premier League tak mohou všechny kluby budovat silné kádry a konkurovat i tradičnějším a slavnějším soupeřům. Právě to vidíme i v současnosti. Na čele je Arsenal, druhý Brighton, velmi dobře si vedou také Brentford a Bournemouth. Když se podíváte na tabulku Premier League, rozhodně neodpovídá tomu, co by většina lidí před sezonou očekávala. A právě to je něco, čeho si ceníme.“
Hodně jsme investovali do výchovy mládeže
Je samozřejmě jasné, že Premier League a česká liga, stejně jako menší soutěže obecně, mají velmi odlišně velké trhy. Máte nějaké doporučení pro menší ligy, jak dosáhnout co největšího růstu, přestože mají určitá omezení?
„Nemyslím si, že bych měl někomu radit, protože neznám všechny problémy a výzvy, kterým jednotlivé soutěže čelí. Každá liga má své vlastní problémy, včetně Premier League. Myslím ale, že dvě věci, o kterých jsem mluvil už dříve – tedy důraz na konkurenceschopnost soutěže a způsob rozdělování příjmů – jsou naprosto zásadní. Právě díky nim mohou mít všechny kluby reálnou šanci vytvořit skutečně vyrovnanou konkurenci. V posledním desetiletí jsme v Premier League také hodně investovali do výchovy mladých hráčů. V době, kdy se anglické reprezentaci příliš nedařilo a nedokázali jsme vychovávat dostatek opravdu kvalitních mladých fotbalistů, jsme se možná až příliš spoléhali na zahraniční hráče. Dnes si myslím, že máme mnohem lepší rovnováhu. Věnovali jsme spoustu času, energie i peněz budování systému výchovy mládeže, který je nyní podle mě opravdu silný. Právě na to by se měly ligy soustředit. Vím také, že do českého fotbalu v poslední době přichází hodně zahraničních investic a že do klubů vstupují bohatí jednotlivci. Návštěvnost je silná. To mi připadá jako velmi pozitivní směr.“
Zmínil jste také velmi bohaté lidi, kteří vstupují do českého fotbalu. Čím si to vysvětlujete?
„Myslím, že většina investorů očekává dvě věci: že pro ně bude tato zkušenost příjemná a že se jim jejich investice v dlouhodobém horizontu také finančně vrátí. Mohu mluvit o anglickém fotbale, v poslední době jsme zaznamenali velmi silné zahraniční investice, a to nejen do Premier League, ale také do nižších soutěží, tedy EFL. Míra mezinárodních investic stále roste. Anglický fotbal má totiž mimořádný ekosystém. Velmi hlubokou pyramidovou strukturu, v níž jsou stovky profesionálních klubů po celé zemi. Všechny mají neuvěřitelně oddané a vášnivé fanoušky. A právě to investory přitahuje. Mohou se stát součástí emocí a kulturního významu, které fotbal představuje. Důvodů, proč se lidé rozhodují investovat do fotbalu, je tedy mnoho. Zároveň za tím stojí poměrně silná ekonomická logika. Ne všechny kluby vydělávají peníze, ale jejich hodnota v dlouhodobém horizontu roste.“
Všichni víme, jak velkým fenoménem Premier League je. Jak si vysvětlujete, že přestože Premier League patří dlouhodobě k absolutní špičce evropského fotbalu, stále roste? Jak jste dokázali dosáhnout takového rozvoje?
„Myslím, že jsem starší než vy, takže si pamatuji dobu, kdy anglický fotbal rozhodně nestál na vrcholu evropského ani světového fotbalu. Když se dnes podíváte na řadu ukazatelů, podle kterých se fotbal hodnotí, anglický fotbal a Premier League jsou momentálně na prvním místě. Rozhodně to ale nebereme jako samozřejmost. Myslím, že jsme dokázali využít několik faktorů. Máme silný domácí televizní trh, majitele ochotné investovat, velmi silnou fotbalovou kulturu a v určitých obdobích také silnou ekonomiku – i když to zrovna nyní úplně neplatí. Všechny tyto okolnosti se spojily a vytvořily příležitost k růstu. Premier League vnímám jako společný projekt. Není to jeden člověk ani jeden klub, kdo táhne celou soutěž. Je to všech dvacet klubů, vedení ligy, celá fotbalová pyramida pod ní a také fanoušci, kteří své týmy podporují v dobrých i špatných časech. Právě všechny tyto složky dnes Premier League pohánějí.“
Což se pak přelívá do zahraničního zájmu...
„Pokud jde o mezinárodní zájem, ten se začal rozvíjet především v komunitách Britů žijících v zahraničí, například v Hongkongu, Singapuru nebo Jihoafrické republice. Žilo tam mnoho Angličanů, kteří fotbal sledovali, a zájem se postupně šířil dál. Právě tam pramení celý tento příběh. Dnes máme televizní smlouvy prakticky v každé zemi světa. Premier League je mimořádně silná v Asii, na Blízkém východě, v Africe a stále více také ve Spojených státech. Tam se z okrajového zájmu stala mnohem běžnější součást sportovní kultury. Jsme na to opravdu hrdí. Vyžadovalo to obrovské úsilí, ale nestojí za tím jediná věc. Je to výsledek souběhu všech zmíněných faktorů. A nakonec bych ještě zdůraznil jednu věc.“
Jakou?
„Přestože mají kluby Premier League řadu rozdílných názorů a často diskutují o tom, jakým směrem by se soutěž měla ubírat, dokázaly si zachovat společný postup a jednotu. Díky tomu jsme byli schopni rychle reagovat a využívat příležitosti v době, kdy jiné ligy s podobnými kroky bojovaly. Myslím, že právě to představuje jednu z našich velkých konkurenčních výhod.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|21
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|16
|6
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|7
Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|15
|8
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|9
Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|14
|10
Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|13
|11
Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|14
Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15:20
|11
|15
Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|10
|16
Nottingham Forest
|10
|2
|3
|5
|9:13
|9
|17
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|18
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|19
Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|8
|20
Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|7
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