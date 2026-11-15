Pochettino odmítl utéct z USA k United dřív. Proč? Nahradit ho může Guardiola
Dozvěděl se, že ho čeká poslední reprezentační sraz s týmem, který ještě nedávno dle svých slov mentálně i fotbalově ladil na to, že „bude schopen vyhrát mistrovství světa“. Ne, Mauricia Pochettina, příštího kouče Manchesteru United, to nerozhodilo. Výběr USA v Lize národů připravil bezchybně a po kanonádě 6:0 s Haiti si odškrtne v noci na středu v odvetě se stejným soupeřem poslední utkání před návratem do Premier League. Proč už u týmu Rudých ďáblů není teď?
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Místo zhruba deseti dní tréninku, během kterých by navnímal nové hráče a prostředí krizí sužovaného Manchesteru United, se rozhodl dobrovolně jen pro tři. V kontextu vítězství 6:0 ve čtvrtfinále Ligy národů CONCACAF proti Haiti se to zdá zvláštní, ale Mauricio Pochettino zkrátka nechtěl riskovat, že národní tým, který dva roky piplal a mimo jiné s ním bavil na domácím mundialu, nechá ve vyřazovacím zápase na holičkách. Kdo by ho zastoupil, je těžké tipnout, jeho realizační tým si totiž rovněž balí kufry do Manchesteru.
A tématem nebyl dřívější spoj do Anglie ani po úvodním zápase srazu, byť se odveta zdá náhle formalitou. „Ne,“ řekl na otázku, zda už se nebude věnovat práci pro trápícího se manchesterského giganta. „Naší prioritou je mít respekt k Haiti. Myslet na sebe a stále růst,“ sdělil Pochettino a dal najevo, že dokud nezazní závěrečný hvizd, bude stále sebe a tým USA titulovat jako „my“.
Hrál jsem pod ním svůj nejlepší fotbal
Jeho předposlední zápas vyšel perfektně. Dvakrát se trefil kapitán a navrátilec po zranění Christian Pulisic, do střeleckých statistik se zapsali i Julian Hall, Weston McKennie, Folarin Balogun a Auston Trusty. Právě stoper Celticu se pak o končícím kouči rozmluvil.
„Hráli jsme pro něj,“ přiznal. „Je to náš trenér a je samozřejmě smutné, že odchází, zároveň je to ale pro něj skvělá příležitost. Je to jeho tým, jeho identita a naším nastavením je vyhrávat každý zápas.“ Balogun, který se kromě kontroverzního zrušení červené karty na mistrovství světa zapsal do paměti i třemi góly, doplnil: „Hrál jsem pod ním svůj nejlepší fotbal. Takovou příležitost, jako má, dostanete jednou za život.“
Kritici mu vyčítali blamáž
Pochettino sice odejde k United jako někdo, kdo americkým hráčům vlil entuziasmus do žil, jako sériový vítěz ale nikoliv. S reprezentací má za sebou bilanci 23 výher, 1 remízy a 12 proher, s průměrným ziskem 1,94 bodu na zápas. To a postup do osmifinále mistrovství světa z něj dělá nadprůměrného kouče národního týmu USA, zdaleka ale ne nejlepšího. Kritici mu vyčítali blamáž v Lize národů v sezoně 2024/25, prohru s Mexikem v Gold Cupu či nepovedená střetnutí s evropskými celky.
Od středečního rána každopádně už bude jeho éra minulostí a USA si brousí zuby na další velké jméno. Podle webu The Athletic je jedním z hlavních kandidátů sám fotbalový guru Pep Guardiola. Ten letos už odmítl nabídku od Itálie, třeba by ho ale západní projekt zlákal. „Spojené státy jsou fascinující možností budování něčeho víceletého a možností dostat národní tým na další úroveň. Potenciál je tam z hlediska počtu obyvatel ohromný,“ vzkázal Španěl před dvěma roky svému kamarádovi Pochettinovi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|27
|2
Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|22
|3
Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|21
|4
Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|18
|5
Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|16
|6
Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|16
|7
Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|15
|8
Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|14
|9
Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|14
|10
Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|13
|11
Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|12
Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|12
|13
Hull City
|10
|2
|5
|3
|11:11
|11
|14
Ipswich Town
|10
|3
|2
|5
|15:20
|11
|15
Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|10
|16
Nottingham Forest
|10
|2
|3
|5
|9:13
|9
|17
Coventry City
|10
|3
|0
|7
|10:19
|9
|18
Manchester Utd.
|10
|1
|5
|4
|14:19
|8
|19
Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|8
|20
Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|7
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