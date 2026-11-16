Smrt mladíka z Arsenalu mění anglický fotbal. Po nárazu do zdi kontrolují stadiony i v PL
- Tragická smrt jednadvacetiletého Billyho Vigara spustila rozsáhlé bezpečnostní kontroly v anglickém fotbale. Situaci nyní prověřují také Premier League, EFL a ženská Super League.
- Bývalý hráč akademie Arsenalu zemřel v září 2025 po nárazu do betonové zdi během utkání sedmé nejvyšší soutěže. Jeho rodiče tvrdí, že tragédii šlo předejít.
- Anglická fotbalová asociace už nechala zkontrolovat přes 900 stadionů, přibližně 160 z nich vyžaduje další prověření bariér. Policejní vyšetřování nadále pokračuje.
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Smrt mladého fotbalisty Billyho Vigara, který loni během zápasu narazil do betonové zdi, má zásadní dohru. Anglické profesionální soutěže začaly prověřovat bezpečnost prostoru kolem hracích ploch. Podle BBC Sport se kontrolami zabývají Premier League, English Football League (EFL) i ženské soutěže Women's Super League a WSL2.
Premier League prověřuje nebezpečí kolem hřišť
Vedení Premier League oslovilo jednotlivé kluby s dotazníkem zaměřeným na bezpečnost okolí trávníků. Zjišťovalo například, z jakých materiálů jsou vyrobeny bariéry a jak velký prostor mají fotbalisté za postranními a brankovými čarami.
Podobný průzkum provedla také EFL, která zastřešuje druhou až čtvrtou nejvyšší anglickou soutěž. Zaměřila se rovněž na povrch, sklon terénu a další překážky, o které mohou hráči zakopnout.
Podle informací BBC bylo klubům s rizikovým uspořádáním prostoru doporučeno vypracovat zvláštní bezpečnostní posudky. Konkrétní závěry průzkumu Premier League zatím nejsou veřejně známé.
Mladík narazil do betonu. O pět dní později zemřel
Osudná událost se odehrála 20. září 2025 během utkání sedmé anglické ligy mezi Wingate & Finchley a Chichester City.
Jednadvacetiletý Vigar, který dříve působil v mládežnické akademii Arsenalu, se snažil udržet míč ve hře. Při souboji narazil do betonové bariéry za hranicí hřiště a utrpěl těžké poranění mozku.
Lékaři ho uvedli do umělého spánku a následně podstoupil operaci. Navzdory jejich úsilí 25. září zemřel.
Jeho smrt vyvolala otázky, proč se v blízkosti hrací plochy stále nacházejí tvrdé překážky, do kterých mohou fotbalisté při vysoké rychlosti narazit.
Na 160 stadionech prověřují nebezpečné bariéry
Anglická fotbalová asociace (FA) po tragédii zahájila rozsáhlou bezpečnostní revizi. Podle říjnového jednání se zástupci fanoušků nechala prověřit více než 900 stadionů nižších mužských a ženských soutěží.
Přibližně 160 areálů mělo cihlové, tvárnicové nebo betonové bariéry, které vyžadovaly další posouzení.
Od sezony 2026/27 proto platí pro příslušné nižší soutěže nová pravidla. Pevné betonové a zděné bariéry musí kluby co nejdříve odstranit, případně opatřit vhodnou ochranou, pokud jejich odstranění není ze stavebních důvodů možné.
Na potřebné úpravy vznikl podpůrný program v hodnotě pěti milionů liber. Financování zajišťují FA a Premier League.
Rodiče mluví o varováních. Policie stále vyšetřuje
Vigarovi rodiče Keith a Camilla jsou přesvědčeni, že odpovědné instituce mohly podobné tragédii zabránit.
„FA mohla zabránit tomu, aby Billy přišel o život, protože měla tolik varování,“ uvedli při prvním výročí synovy smrti pro BBC.
Poukazují především na případ Alexe Fletchera z Bath City. Ten v roce 2022 narazil do betonové konstrukce u hřiště, utrpěl zlomeninu lebky a později musel předčasně ukončit kariéru.
Hráčská asociace PFA následně upozorňovala na nebezpečí podobných bariér. Už v červnu 2023 společně s tehdejším britským ministrem sportu vyzvala fotbalové instituce k důkladnějšímu přezkoumání bezpečnosti stadionů.
Okolnosti Vigarovy smrti navíc stále vyšetřuje londýnská metropolitní policie. Podle informací z listopadového soudního jednání potřebují vyšetřovatelé ještě přibližně dva až tři měsíce.
Další jednání koronerského soudu je naplánováno na 10. února 2027. Do té doby zůstává otevřená otázka, zda vedle změn bezpečnostních pravidel přinese tragédie také konkrétní závěry o odpovědnosti za osudnou událost.